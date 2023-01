Fintrac cible le commerce illégal d’espèces sauvages

OTTAWA –

L’agence canadienne de renseignement financier intensifie la lutte contre le commerce illicite d’espèces sauvages en ciblant les criminels qui tirent de gros profits du racket mondial.

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, connu sous le nom de Fintrac, encourage les banques et autres entreprises à être à l’affût des signes révélateurs que les transactions commerciales pourraient impliquer le trafic illégal d’animaux et de plantes exotiques.

Fintrac a publié une nouvelle alerte opérationnelle visant à recueillir des renseignements utiles pour lutter contre un crime international majeur qui génère environ 20 milliards de dollars de recettes annuelles.

L’alerte indique que les ours canadiens sont braconnés pour leur bile, leurs griffes et leurs pattes, qui rapportent des sommes importantes sur le marché de la médecine traditionnelle au pays et à l’étranger.

Fintrac prévient que d’autres animaux sauvages au Canada sont chassés pour leur fourrure et vendus dans le monde entier comme trophées ou autres produits décoratifs.

Les espèces à risque d’être ciblées comprennent les couguars, les oies, les lynx, les orignaux, les crabes, les anguilles, les homards, les narvals, les tortues et les loups.

Il existe une demande au Canada pour la faune et les parties d’animaux provenant de l’étranger, comme les reptiles, les cornes de rhinocéros, les ailerons de requin, les oiseaux en voie de disparition et les orchidées.

Fintrac essaie de détecter les espèces liées au blanchiment d’argent en passant au peigne fin un flux constant de données provenant des banques, des compagnies d’assurance, des courtiers en valeurs mobilières, des entreprises de services monétaires, des courtiers immobiliers, des casinos et autres.

Fintrac divulgue ensuite des renseignements à la police et aux partenaires de sécurité pour qu’ils les utilisent dans leurs enquêtes.

L’alerte opérationnelle a été développée en soutien au projet Anton, un partenariat international conçu pour sensibiliser à la menace et cibler les produits illégaux. Il est nommé en l’honneur d’Anton Mzimba, ancien chef de la sécurité de la réserve naturelle privée de Timbavati en Afrique du Sud, qui a été assassiné l’année dernière.

Le projet est dirigé par la Banque Scotia et soutenu par le réseau United for Wildlife de la Royal Foundation, Fintrac, le groupe de travail intégré anti-blanchiment d’argent sud-africain, Western Union et plusieurs autres organisations gouvernementales, policières et non gouvernementales.

L’objectif est de travailler ensemble sur un problème d’envergure véritablement internationale, a déclaré Stuart Davis, vice-président exécutif de la Banque Scotia. “Nous pensons qu’en nous concentrant sur cela, nous pouvons vraiment avoir un impact et une différence.”

Un examen par Fintrac d’environ 200 déclarations de transactions suspectes liées au commerce illégal d’espèces sauvages entre 2011 et 2022 a révélé que la majorité concernait l’importation illicite présumée de flore et de faune au Canada, en particulier de Chine et d’Afrique subsaharienne.

Les rapports ont également indiqué d’éventuelles expéditions d’animaux sauvages du Canada vers des pays comme les États-Unis et la Chine, selon l’agence.

L’importation illégale d’espèces sauvages exotiques commence souvent par un commerçant canadien qui commande des espèces sauvages par l’intermédiaire d’un coordinateur situé, par exemple, en Australie, en Asie ou en Afrique, indique l’alerte.

“Le coordinateur gère tous les aspects d’une opération de commerce illégal nécessaire pour s’approvisionner en espèces sauvages pour le commerçant canadien, y compris l’engagement de braconniers, d’éleveurs, de commerçants, de mules et de passeurs situés dans leur pays.”

La faune est transportée vers un coursier qui est payé pour assurer le transport des animaux vers le commerçant canadien, dit Fintrac.

« Le transport peut être indirect, par l’intermédiaire du service postal ou d’entreprises de transport souvent financées en espèces, ou directement par des messagers qui cachent des animaux sauvages dans leurs bagages ou sur leur personne lorsqu’ils voyagent au Canada.

Le commerçant canadien pourrait alors annoncer la vente des animaux victimes de la traite sur un site Web ou via les médias sociaux.

À ce jour, les enquêtes et les poursuites ont souvent été dirigées « contre les petits types », tels que les braconniers, et non contre ceux qui gagnent des millions grâce au commerce illicite d’espèces sauvages, a déclaré Xolisile Khanyile, directeur du Financial Intelligence Centre d’Afrique du Sud.

Suivre les grands acteurs par le biais de transactions financières peut aider à perturber le crime organisé, a-t-elle déclaré. “Si vous ne touchez que les gars inférieurs, les pivots continueront de les remplacer.”

Les personnes impliquées dans l’exportation illégale d’animaux sauvages du Canada recevaient des fonds de personnes ou d’organisations impliquées dans les animaux, telles que des animaleries et des zoos, souvent situés aux États-Unis ou à l’étranger, indique l’alerte Fintrac.

Les informations de versement pour ces fonds faisaient parfois référence à des espèces ou à des parties d’animaux préoccupantes.

Les transactions suspectes comprenaient des dépenses excessives dans les services postaux, les entités maritimes et les services de logistique animale, ainsi que des achats de cages et de matériel de fret.

Fintrac avertit que la circulation de parties d’animaux augmente les risques de transmission de maladies et peut être une voie pour de futures pandémies.

Le commerce illégal d’espèces sauvages est également une menace croissante pour l’environnement mondial et la biodiversité, mettant en péril les espèces menacées et menaçant les habitats, les communautés et les moyens de subsistance fragiles, selon l’agence.

Alors qu’un objectif initial est de perturber les criminels organisés derrière le commerce, un baromètre à long terme du succès du projet sera de s’assurer que les petits-enfants de nos petits-enfants pourront toujours apprécier les rhinocéros et d’autres espèces exploitées, a déclaré Barry MacKillop, directeur adjoint du renseignement de Fintrac. .

“Je pense donc qu’il y a deux facettes à ce succès que je recherche, une à beaucoup plus long terme qui me survivra.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 31 janvier 2023.