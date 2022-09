FinTok : Les conseils financiers de TikTok changent-ils la donne ?

L’année a été difficile sur le plan financier, avec un taux d’inflation au plus haut depuis 40 ans, une hausse des prix de l’immobilier et une forte hausse du coût de la vie. De plus en plus de Canadiens recherchent des conseils financiers sur la façon de tirer le meilleur parti de leur argent, et les jeunes générations du Canada se sont tournées vers une source improbable mais en plein essor pour trouver des réponses à leurs problèmes.

Financial TikTok – ou FinTok – est devenu l’une des tendances les plus populaires sur la plate-forme qui attirait à l’origine des utilisateurs du monde entier avec des vidéos de danse, et est en train de devenir une ressource incontournable pour le public de la génération Z et de la génération Y qui cherche à apprendre comment investir , établir un budget ou même dépenser plus judicieusement.

En tête de peloton, plusieurs Canadiennes, toutes issues d’horizons professionnels variés, ont pris sur elles de transmettre les compétences et l’information financières qu’elles ont acquises par elles-mêmes.

“Il y a un énorme fossé dans l’éducation financière au Canada”, a déclaré Jessica Rowat à CTVNews.ca mardi.

Rowat et son amie de longue date, Colleen Kormos, gèrent une page TikTok du Yukon appelée Two Girls Investing et ont accumulé près de 50 000 abonnés en moins d’un an. Leur vidéo la plus regardée, qui a été visionnée 1,6 million de fois, décrit une procédure étape par étape sur la façon d’investir de l’argent par l’intermédiaire d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI).

“Quand j’envisage d’investir et de commencer en tant que débutant, une grande partie du langage est dans la terminologie américaine et… c’est là que j’ai pensé que plus de Canadiens devaient savoir à ce sujet, et en particulier les femmes”, a-t-elle déclaré.

Rowat a une formation en soins de santé, tandis que Kormos travaille dans le secteur public. Les deux femmes ont acquis leurs connaissances en matière d’investissement et de banque de manière indépendante et soutiennent qu’elles ne devraient pas être considérées comme des « conseillers financiers ».

“Je pense que nous contribuons principalement à l’éducation sur l’investissement autogéré et sur le fait que l’ancienne façon traditionnelle d’utiliser les fonds communs de placement n’est tout simplement plus aussi pertinente maintenant”, a déclaré Kormos à CTVNews.ca mardi.

“Nous n’essayons pas de dire aux gens quoi faire avec leur argent, mais nous essayons de les éduquer sur ce qui est disponible afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leur argent en fonction de leur situation financière indépendante.”

Ashna Mankotia, basée à Toronto, n’avait jamais prévu que son compte TikTok devienne une ressource financière importante pour les jeunes Canadiens.

Commençant son compte au plus fort du verrouillage de la pandémie en 2020, ses vidéos ont maintenant amassé plus de 2,3 millions de likes, l’un de ses TikToks les plus populaires concernant son suivi financier.

“Je ne me suis tout simplement jamais assis et j’ai pensé à quoi ressemblaient mes actifs”, a déclaré Mankotia à CTVNews.ca mardi.

« Je n’avais aucune idée de ce que signifiait investir ou de ce que signifiait avoir une conscience financière. Ce qui m’a aidé, c’est d’être conscient de mes dépenses, c’était la première étape pour moi.

Mankotia a décidé de rendre le modèle de feuille de calcul qu’elle utilisait pour son tracker disponible gratuitement sur son compte, en tant que “cadeau” à tous ses abonnés.

“Beaucoup de gens m’ont dit que je pouvais le faire payer, mais c’était bien pour moi de savoir que beaucoup de gens tiraient de la valeur de quelque chose que j’avais fait pour moi-même”, a-t-elle déclaré.

Près de la moitié des jeunes Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont utilisé Internet pour obtenir des conseils financiers, selon une enquête de Statistique Canada de 2019.

Une enquête de la société d’investissement TIAA a également révélé que 32 % des Américains pensent que les médias sociaux peuvent les aider à prendre de meilleures décisions financières, et beaucoup font également confiance aux célébrités et aux influenceurs des médias sociaux pour offrir de bons conseils financiers.

Mankotia, dont le compte sert également de vlog quotidien de sa vie, a déclaré qu’il est plus facile pour les abonnés de faire confiance à ceux qui ont des expériences similaires et qui partagent des éléments personnels sur leur vie.

MAIS FAITES ATTENTION, DISENT LES EXPERTS

Trop de confiance dans FinTok est préoccupante, selon Caval Olson-Lepage, un conseiller financier de l’agence torontoise Affinity Wealth Management.

“Nous devons considérer tous les conseils financiers que nous recevons avec prudence – surtout si ces conseils proviennent de personnes qui n’ont pas la formation ou la licence nécessaires pour fournir ces conseils, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils sont présentés”, a-t-elle déclaré à CTVNews. .ca dans un courriel mercredi.

Olson-Lepage a souligné qu’après avoir passé du temps sur FinTok elle-même, elle a remarqué des recommandations d’investissement très spécifiques sans “aucune mention du risque potentiel d’investir dans ces investissements, comme une perte financière potentielle”.

Les téléspectateurs ne comprennent pas nécessairement la nature générale des conseils qu’ils reçoivent, qui ne s’appliquent pas toujours à leur situation financière personnelle, a-t-elle déclaré.

“Il y a une raison pour laquelle chaque publicité financière à la télévision ou sur les réseaux sociaux par un professionnel est accompagnée d’un avertissement – c’est pour protéger le consommateur et l’inciter à demander un avis d’expert pour savoir si ce produit lui conviendrait”, a-t-elle déclaré. .

“Ces vidéos FinTok ne sont pas accompagnées de cet avertissement.”

Alors que le flux de contenu financier sur TikTok est relativement nouveau, la recherche de conseils financiers auprès de sources en ligne existe depuis des décennies, a déclaré mercredi à CTVNews.ca Andreas Park, professeur de finance à l’Université de Toronto.

« Mis à part les conversations scientifiques, c’était probablement l’un des premiers cas d’utilisation des forums de discussion en ligne », a-t-il déclaré.

Selon Park, il y a toujours eu un élément de risque, ainsi que des questions sur la désinformation, les escroqueries, la tromperie et les conflits d’intérêts lorsqu’il s’agit de conseils provenant d’un espace en ligne. Il a ajouté qu’une diligence raisonnable est requise pour tous les conseils financiers, quelle que soit leur source.

“Les fraudeurs essaient définitivement de puiser dans toute la confiance… mais, encore une fois, TikTok est probablement moins anonyme que les médias sociaux textuels et ne se prête pas autant aux escroqueries aux fermes de clics de faux comptes – pour l’instant.”

POURQUOI LES PLUS JEUNES CANADIENS PRÉFÈRENT FINTOK

Cassandra Melo, une infirmière autorisée basée à Toronto avec 123 000 abonnés sur son compte TikTok, @MoneywithCass, dit que de nombreux jeunes Canadiens ne croient pas nécessairement qu’ils recevront les conseils appropriés d’un conseiller financier traditionnel dans une banque, en raison d’un «manque de transparence. »

“Quand (quelqu’un) voit une vidéo sur TikTok, décomposant les étapes de manière très honnête et transparente ; beaucoup de gens résonnent vraiment et apprécient cela », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca mercredi.

Park a déclaré qu’il existe une déconnexion générationnelle entre le type de conseils financiers recherchés par la génération Z et ceux de leurs homologues plus âgés, qui ne sont pas nécessairement pris en charge par les sources traditionnelles.

« Les Gen Z sont, par exemple, intéressés par les crypto-actifs. 99,9 % des conseillers financiers n’ont d’autre conseil à offrir que des platitudes. Cela ne les rend pas intelligents pour les jeunes, cela les fait paraître mal informés et déconnectés », a-t-il déclaré.

Il fait également valoir que les banques n’ont pas compris comment s’engager auprès des jeunes Canadiens, ce qui en éloigne potentiellement beaucoup vers différentes sources.

Selon Melo, TikTok a changé la donne pour quiconque souhaite transmettre ses compétences et ses connaissances au public, car il est relativement plus facile d’obtenir un large public et des vues sur la plate-forme par rapport à YouTube et Instagram.

Son propre chemin vers les finances personnelles est venu d’un livre intitulé “Rich Dad, Poor Dad”, qu’elle décrit comme la “drogue d’entrée” de nombreuses personnes dans le monde de la finance.

“Rich Dad, Poor Dad”, sorti en 1997, est considéré comme l’un des livres les plus populaires sur les finances personnelles et reste actuellement un best-seller sur Amazon.

“Je veux juste que les gens sachent qu’ils sont tout à fait capables d’apprendre quelque chose de nouveau”, a-t-elle déclaré.

“N’importe qui (peut) apprendre ces informations et s’autonomiser financièrement.”

QU’EN EST-IL DU CONTENU SPONSORISÉ ?

De nombreux influenceurs à succès dans l’espace FinTok ont ​​commencé à générer de l’argent à partir de leur contenu, grâce à des partenariats avec des sociétés financières.

Wealth Simple, un service canadien de gestion de placements en ligne, par exemple, a un programme d’ambassadeurs populaire dans lequel les influenceurs peuvent s’inscrire pour gagner de l’argent pour des références grâce à leur contenu.

Selon les directives de l’entreprise, le contenu de tous les ambassadeurs “peut être soumis à l’examen et à la surveillance d’un certain nombre d’organismes de réglementation”, et leur relation avec WealthSimple doit être divulguée dans toutes leurs vidéos relatives à l’entreprise.

TikTok exige que tous ses utilisateurs activent une bascule “de marque” sur leur contenu sponsorisé qui ajoute une divulgation de publicité sur ces vidéos, un service qui, selon la société, est disponible dans le monde entier.

Il est également important que les influenceurs choisissent soigneusement leurs partenaires de collaboration et soient ouverts à leurs téléspectateurs pour éviter de perdre leur confiance.

“Je n’accepte une vidéo payante que si elle répond à quelques-uns de mes critères, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une marque ou d’un produit que j’utilise et que j’aime, et si je pense que les informations contenues dans la vidéo seront utiles”, a déclaré Melo.

“Personnellement, je fais très attention au choix avec qui je travaille et préfère travailler avec des marques ou des entreprises bien établies.”