En-tête Fintech

Citation pour commencer la journée: Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple acquière Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de participer à la réunion.

La source: Elon Musk

Une grande chose en Fintech: Jack Miller, responsable de la négociation chez Baird, s’attend à ce que l’innovation se poursuive sur les marchés boursiers américains après le lancement de nouvelles bourses cette année, de nouveaux types d’ordres ont été approuvés et la Securities and Exchange Commission américaine a adopté des plans pour moderniser l’infrastructure des données de marché.

Source: Traders Magazine

Autres développements Fintech clés:

Attention à cela: Zoom a été l’une des technologies les plus performantes pour 2020, soutenant la façon dont les gens communiquent et restent en contact dans le monde entier dans ce climat frappé par une pandémie. Mais la société désormais évaluée à 100 milliards de dollars américains pourrait voir toute sa dynamique en avant anéantie par des allégations selon lesquelles elle aurait coopéré avec le gouvernement chinois pour surveiller et, dans certains cas, interférer avec les appels vidéo des utilisateurs.

Source: TechWire

Lectures intéressantes:

Quels sites ont besoin pour gagner des prospects locaux.

Schwab a été condamné à une amende pour sa sécurité.

Startups perdues dans la pandémie de 2020.

La FDA a envoyé un avertissement à Whole Foods.

La faim, l’insécurité alimentaire ne sont pas égales.

Zoom est sondé par la SEC.

Stimulus prend le streaming illégal.

Kevin O’Leary sur les tendances marketing.

Le fondateur de CMC rejoint le gouvernement.

Substack sur sa modération de contenu.

Comportements traditionnels des actifs numériques.

Titre mobile du marché: Le paysage des grandes entreprises technologiques devient de plus en plus difficile. Des rapports récents du Congrès américain ont signalé un accord bipartite sur de nouvelles réglementations antitrust – un développement qui, bien que cela ne soit pas sûr, selon certains observateurs de l’industrie, pourrait finir par renforcer l’application des lois antitrust de manière éventuellement étroite mais conséquente. Mais le fait est que la réglementation n’est pas susceptible de détrôner les principales entreprises technologiques américaines. Rappelons-nous: le changement rapide au sommet est la façon dont cela fonctionne dans l’industrie technologique.

L’histoire continue

Source: Harvard Business Review

En savoir plus sur Benzinga

© 2020 Benzinga.com. Benzinga ne fournit pas de conseils en investissement. Tous les droits sont réservés.