Finstad du Minnesota prête serment en tant que nouveau membre du Congrès

WASHINGTON (AP) – Le républicain du Minnesota Brad Finstad a prêté serment vendredi en tant que nouveau membre de la Chambre des États-Unis, donnant au GOP un siège de plus, ce qui signifie que les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre plus de quatre voix sur des questions proches comme leur phare changement climatique et la facture des soins de santé.

La présidente démocrate Nancy Pelosi a ensuite organisé une séance de photos de cérémonie avec un Finstad souriant, qui était entouré de membres de sa grande famille, dont sa femme, Jackie, et leurs sept enfants.

“C’est un jour spécial pour nous d’accueillir un nouveau membre du Congrès, M. Finstad, et sa belle famille”, a déclaré Pelosi. “Comme je l’ai dit aux enfants, ce que nous faisons est tout pour eux, tout pour l’avenir.”

Finstad, un ancien représentant de l’État de New Ulm qui a été directeur de l’État pour le développement rural de l’USDA sous l’administration Trump, a remporté une élection spéciale mardi pour remplir les mois restants du mandat de feu le républicain américain Jim Hagedorn, décédé de cancer en février.

“Les gens de mon district ont envoyé un agriculteur au Congrès”, a déclaré Finstad dans un communiqué. « En tant qu’agriculteur, nous nous réveillons le matin et ne nous demandons pas si quelque chose va se casser pendant la journée ; nous savons que quelque chose se passera, alors à la place, nous nous demandons comment nous allons y remédier. Je viendrai travailler tous les jours au Congrès avec l’intention de faire tout mon possible pour arranger les choses.

Finstad fera face à une revanche rapide en novembre pour un mandat complet contre son adversaire démocrate, l’ancien PDG de Hormel Foods, Jeff Ettinger, qui est venu à moins de 4 points de pourcentage de la victoire mardi dans leur district du sud du Minnesota à tendance républicaine.

The Associated Press