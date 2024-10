FINNEAS offre une brillance subtile avec le nouveau single « Lotus Eater »

FINNEAS a sorti un nouveau single, « Lotus Eater », dans le cadre de son dernier album, Pour pleurer à haute voix. Bien que cette critique se concentre sur le single, rappelez-vous qu’il y a beaucoup plus à explorer sur l’album, qui marque son troisième album complet, à l’exclusion de deux éditions de luxe des disques précédents.

Après avoir écouté tous ses travaux précédents, je dirais que « Lotus Eater » correspond parfaitement à l’ambiance que j’attends de FINNEAS. C’est doux, mélancolique, beau, un peu théâtral et typiquement le sien. Cela ne veut pas dire que la musique semble prévisible, mais plutôt pour souligner à quel point FINNEAS a su créer une identité musicale distincte. Vous pouvez immédiatement dire que c’est sa chanson, et c’est un énorme plus.

Le morceau a un son assez simple, porté par une mélodie vocale accrocheuse qui se termine souvent par de longues phrases. Ce style vocal particulier et le choix des notes mettent vraiment en valeur la voix musicale partagée entre FINNEAS et sa sœur, Billie Eilish – vous pouvez sentir leur lien familial. La chanson accorde également beaucoup d’attention à la guitare, en superposant des guitares floues et claires pour créer de la profondeur.

Bien que FINNEAS soit un producteur renommé, « Lotus Eater » n’a pas cette impression de surproduction. Au lieu de cela, cela ressemble à une chanson créée et perfectionnée dans un espace de pratique. S’il a produit ce morceau entièrement seul, il mérite encore plus de crédit pour avoir créé un son aussi organique.

FINNEAS est connu pour intégrer des détails subtils dans sa production, et « Lotus Eater » ne fait pas exception. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre une mélodie semblable à un sifflet améliorant l’ambiance après le premier refrain, et à un moment donné, il y a un effet vocal lourd de trémolo en arrière-plan qui revient plus tard dans la chanson. Ces petites touches presque imperceptibles élèvent vraiment le morceau, même si vous ne les remarquez pas consciemment.

J’ai écouté « Lotus Eater » environ 15 fois maintenant, et même si je n’en suis ni fatigué ni trop désireux de le rejouer, je pense que cela témoigne de sa force : c’est le genre de morceau qui peut se fondre sans effort dans n’importe quel moment. . Ce n’est pas écrasant, mais il est riche en détails, ce qui le rend polyvalent et facile à apprécier n’importe où.

Si vous êtes enthousiasmé par l’album complet, ne faites pas ce que j’ai fait et commencez par la dernière chanson. FINNEAS est un artiste phénoménal, alors allez le écouter !

Auteur: Peter Källman Peter Källman est un écrivain suédois qui adore jouer dans des groupes, écrire des critiques et aller à des concerts !