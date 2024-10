Finneas (Billie Eilish) sort tranquillement un album de chansons amères sur les relations qui ont mal tourné

Finneas O’Connell est le frère compositeur-producteur de Billie Eilish. Les frères et sœurs ont connu une série de succès extraordinaires : deux Oscars ! — travailler avec Billie comme voix de leur collaboration

Vendredi, Finneas a sorti son propre album très discrètement. Il s’appelle « For Cryin’ Out Loud » et figure dans les charts iTunes aux alentours de la 50e place. Personne ne savait qu’il était sorti, y compris le vôtre.

Alors à quoi ressemble le nouvel album de Finneas ? C’est étonnamment amer. Le morceau principal s’appelle « Starfucker ». Apparemment, Finneas a eu des problèmes dans le domaine de la romance. Surprendre! Il a eu des rendez-vous qui ne se souciaient pas vraiment de lui. Il ne se gêne pas non plus. Il est en colère.

« Espèce d’enfoiré d’étoilesje t’aimais », écrit-il, un peu sur le nez. « Contre mon meilleur jugement/

Le soir, quand tu pars/ Tes promesses ont perdu leur sens/J’étais à toi avant que tu sois cool«

Vous pensez qu’au fur et à mesure que la chanson progresse, il doit y avoir une punchline. Mais Finneas – qui peut écrire une mélodie entraînante du haut de sa tête – n’est pas un parolier subtil. Les métaphores et les images ne sont pas ses points forts. S’il ne vous aime pas, il le dira. Witty n’est pas inclus.

Le 2ème morceau suit ce thème. « Que faudra-t-il pour vous briser le cœur ? » continue le thème. Il n’est pas content de cette femme. Lorsqu’il demande : « Pensez-vous que je vais même laisser une marque ? nous obtenons ce pour quoi il est fait.

J’ai été un peu surpris par « For Cryin’ Out Loud ». Je suppose que c’est ainsi que Finneas développe son propre art entre alimenter la machine à fabriquer des étoiles de Billie. J’aurais juste aimé qu’il profite davantage de la balade.