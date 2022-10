Finneas “approuve” (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





de Billie Eilish romance avec Celui du quartier chanteur Jesse Rutherford se réchauffe et il semble que la gagnante d’un Grammy ait le soutien de son grand frère/collaborateur Finnéas! Finneas traînait avec Billie et Jesse lorsque le couple s’est tenu la main à Halloween Horror Nights la semaine dernière – ce qui a d’abord déclenché des rumeurs de rencontres alors qu’une vidéo est devenue virale – et une source a EXCLUSIVEMENT dit HollywoodLa Vie que Finneas “approuve” clairement la relation, car cela rend sa petite sœur “si heureuse et étourdie”.

« Jesse s’entend parfaitement avec [Billie’s] frère Finneas, qui est si important pour elle », a commencé l’initié. “Finneas approuve cela, car il aime vraiment voir sa sœur si heureuse et étourdie. billie a traversé des changements et une croissance incroyables au cours des dernières années, et elle est prête à être avec un homme qui est au même niveau. Elle dit que Jesse est le gars parfait pour elle.

“La chimie entre eux est électrisante et tout le monde autour d’eux peut le voir”, a poursuivi la source. “Ils sont tous les deux passionnés par leur musique et Jessé traite billie avec tant de respect et d’admiration. Il ne la considère pas comme une superstar ou quelque chose comme ça.

Billie et Jesse ont été aperçus ensemble plusieurs fois au cours des deux dernières semaines, par TMZ. Bien qu’aucun d’eux n’ait confirmé qu’ils sortaient ensemble, les deux stars étant très privées sur Instagram, les fans n’ont pas tardé à spéculer. Et leur différence d’âge de 9 ans a soulevé des sourcils, les adeptes soulignant également que Jesse connaît Billie depuis qu’elle a 15 ans, partageant une photo d’eux ensemble à Halloween en 2017. Cependant, une deuxième source a EXCLUSIVEMENT déclaré HollywoodLa Vie que l’écart d’âge n’est pas un souci pour Billie.

“billie et Jessé se connaissent depuis des années donc même s’ils ne se fréquentent que depuis peu, elle se sent très à l’aise avec lui”, a expliqué la source. “billie sait que les fans peuvent être préoccupés par leur différence d’âge, mais ce n’est vraiment pas la sienne parce qu’ils se connectent à tant de niveaux. De plus, elle aura 21 ans dans quelques mois, il n’y aura donc pas autant de restrictions quant à l’endroit où ils peuvent sortir, car elle sera assez âgée à ce moment-là.

L’initié a poursuivi en disant qu’au-dessus de tout, y compris leur connexion musicale, Billie “respecte Jesse en tant que personne”. Ils ont ajouté: “Non seulement il a beaucoup de succès en tant qu’artiste, mais il est aussi incroyablement intelligent et drôle, et il ne la traite qu’avec respect. Les choses sont encore relativement nouvelles mais ça se passe très bien jusqu’à présent.

Pendant ce temps, Billie a annulé avec son petit ami supposé Matthieu Tyler Vorce en mai après une relation d’un an. L’acteur et producteur, 30 ans, a riposté aux rumeurs sur Internet selon lesquelles la rupture surprise aurait été causée par ses manières de courir. “Personne n’a trompé personne”, a-t-il écrit via Instagram. “Les relations se terminent. Aussi simple que cela. Créer des rumeurs et MENTIR sur Internet est dangereux.

Leur romance éclair a commencé en avril 2021 et comprenait des promenades remplies de PDA, des voyages à Disneyland et une apparition à la fête d’anniversaire de Doja Cat. Matthew l’a même accompagnée pendant une partie de sa tournée en février de cette année. “Elle était sur la clôture à ce sujet parce qu’elle pensait qu’il pourrait s’ennuyer ou que ce ne serait pas amusant pour lui de l’accompagner et de la regarder faire le même spectacle encore et encore”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à l’époque. Cependant, “son équipe a pensé que ce serait une bonne chose pour lui de se joindre car cela la maintiendrait moins stressée”.