Finn Wolfhard, star de “Stranger Things”, va co-réaliser et jouer dans le nouveau film d’horreur “Hell of a Summer”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Finn Wolfhard, de la renommée de “Stranger Things”, est sur le point de co-réaliser un film d’horreur moderne intitulé “Hell of a Summer” avec la star de “Wynonna Earp” Billy Bryk.

Les producteurs du film ont annoncé mardi que les deux jeunes acteurs avaient signé en tant que co-réalisateurs et stars du film, en plus d’avoir écrit le film.

Ce sera le premier long métrage de Wolfhard en tant que réalisateur, mais il a exercé ses talents de réalisateur dans le passé, ayant réalisé le clip de la chanson Sonora, ainsi qu’un court métrage intitulé “Night Shifts” qu’il a également écrit.

“Je suis tellement excité de co-réaliser mon premier long métrage”, a déclaré Wolfhard dans un communiqué. “J’ai la chance de travailler avec une distribution et une équipe incroyables, et travailler avec une entreprise comme 30West et Aggregate est un vrai rêve.”

LA SAISON 4 DE “STRANGER THINGS” DE NETFLIX AJOUTE UNE CARTE D’AVERTISSEMENT SUITE AU TIR D’UNE ÉCOLE AU TEXAS

Wolfhard et Bryk ont ​​travaillé ensemble à quelques reprises dans le passé. Les deux ont joué ensemble dans “Ghostbusters: Afterlife” en 2021 et dans le film “When You Finish Saving the World” qui devrait sortir plus tard cette année. Bryke est également apparu dans “Night Shifts”, le court métrage réalisé par Wolfhart.

Ce n’est pas la première fois que Wolfhard apparaît dans un film d’horreur, puisqu’il a joué dans “It” de Stephen King en 2017. Certains diront également qu’il a fait ses débuts dans le genre de l’horreur car “Stranger Things” peut être considéré comme un mélange. d’horreur et de science-fiction.

Bien que Bryke n’ait jamais joué dans un film d’horreur, il n’est pas étranger aux éléments surnaturels puisqu’il est apparu dans l’émission dramatique d’action de science-fiction “Wynonna Earp”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il y a peu d’informations disponibles concernant l’intrigue du film, mais il a été annoncé que Fred Hechinger faisait partie du casting.

Hechinger a joué dans “The White Lotus” de HBO Max en tant que membre de la famille Mossbacher qui était en vacances dans le tristement célèbre hôtel.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une date de sortie pour “Hell of a Summer” n’a pas encore été annoncée car ils sont encore dans la phase de pré-production du projet.