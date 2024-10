Finn Wolfhard révèle une expérience obsédante de la vie réelle lors du tournage de « It »

Finn Wolfhard a parlé d’une expérience fantôme qu’il a vécue sur le tournage du film.

Dans une interview avec PERSONNES magazine, Finn se souvient avoir vu un esprit lors du tournage du film d’horreur de 2017 Il.

Finn a déclaré : « J’ai joué dans beaucoup de films et d’émissions de télévision surnaturelles, mais ironiquement, je n’ai jamais vraiment vu un fantôme à part entière. Mais il fut un temps où j’étais enfant en train de le tourner dans ce manoir abandonné à Toronto, moi et un groupe d’autres acteurs explorions les étages. »

Il a rappelé que lorsqu’ils sont allés au dernier étage, ils ont vu « un gars en noir » qui effectuait un travail d’électricien, alors ils ont pensé qu’il était « un membre de l’équipage ».

« Mais plus tard, nous avons découvert que personne ne savait qui c’était, et personne ne l’a jamais revu », a-t-il déclaré, ajoutant : « Cela aurait pu être quelqu’un qui s’amusait, mais oui, c’était plutôt effrayant. »

L’acteur a participé à plusieurs projets de thriller dont Stranger Things, The Turning et La Famille Addams, Ghostbusters : Afterlife et Empire gelé.