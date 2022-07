Finn Wolfhard de “Stranger Things” a deviné l’intrigue du spin-off en un essai

Les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, ont récemment révélé qu’un spin-off serait bientôt en préparation alors que la populaire émission de science-fiction atteint sa dernière saison. Déclarant que rien n’a été partagé sur l’idée derrière le spin-off avec qui que ce soit, les frères Duffer ont salué Finn Wolfhard, qui joue le personnage de Mike dans la série, pour son intelligence. Dans une interview avec Collider, les frères Duffer ont révélé que Finn avait réussi à prédire l’intrigue du spin-off de Stranger Things en une seule supposition.

Matt, au cours de l’interview, explique que l’idée du spin-off n’a pas encore été partagée et qu’ils ne savent pas si quelqu’un l’aimerait ou non. Il dit ensuite: “Finn Wolfhard sait ce que c’est (l’idée), uniquement parce qu’il l’a deviné.” Il a ajouté: “Il ne le mitraillait pas comme, ‘Est-ce que c’est ça?’, ‘Est-ce que c’est ça?’ Il dit simplement “Est-ce que c’est ça” et je pense que la seule façon pour lui de le faire est qu’il est un enfant vraiment intelligent ; c’est un enfant vraiment créatif et il me connaît trop bien, moi et Ross. Matt dit que Finn connaît leurs sensibilités et ce qui les intéresse.

Regardez l’interview en entier ici:

Les frères Duffer ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune pression de Netflix pour la révélation de l’idée du spin-off. Les créateurs de la série ont d’abord fait allusion à un spin-off en février lors de l’annonce de la saison 5. Préfigurant le spin-off, ils ont déclaré: «Il y a encore plus d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things; de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus.

Le spin-off devrait voir le jour sur Netflix car la plateforme n’hésiterait pas à investir davantage dans l’émission qui est devenue la plateforme la plus populaire en langue anglaise. Selon un rapport de CNN, Stranger Things a rapporté à Netflix 1,15 milliard d’heures de visionnage au cours des 28 premiers jours.

