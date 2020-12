Finley Tapp a laissé entendre qu’il posait la question primordiale à sa petite amie Paige Turley n’était pas si loin.

Les lauréats de Love Island 2020 ont passé tous les verrouillages ensemble, leur relation ne cessant de se renforcer au milieu d’une pandémie qui fait rage.

Et il semble que leur union soit plus forte que jamais, ce qui a poussé Finn, 21 ans, à réfléchir au moment où il allait mettre une bague dessus.

S’adressant exclusivement à The Mirror, Finn a déclaré: «Passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c’est tout ce que nous avons connu.

« Je pense que tout l'isolement et le confinement étaient quelque chose auquel nous étions habitués. Nous avons l'habitude de nous réveiller ensemble, d'aller dormir ensemble, de manger ensemble. »







(Image: enregistrement quotidien)



Finn – qui a été couronné vainqueur de la série à succès ITV2 en janvier avec Paige – dit que le fait d’être dans la villa Love Island les a aidés à se préparer ensemble au verrouillage.

« C’était presque une petite période d’essai avant le verrouillage », a-t-il dit.

« Nous venons de nous rapprocher plus que jamais. Notre relation s'est accélérée beaucoup plus rapidement parce que nous avons passé plus de temps les uns avec les autres que nous ne l'aurions fait à cause du verrouillage. »







(Image: Document)



Et quand il s’agit de faire passer leur romance florissante au niveau supérieur, Finn a dit qu’il mentirait si cela ne lui traversait pas l’esprit.

« Avec le genre de situation dans laquelle nous nous trouvions, notre relation s’est accélérée depuis le premier jour », a-t-il déclaré. « Nous commençons maintenant à réfléchir à ce qui nous attend. »

Bien que les deux – qui se fréquentent depuis un peu moins d'un an – vivent déjà ensemble, il semble qu'ils soient prêts pour la prochaine étape de leur relation.







(Image: ITV / REX)



« Le mariage est définitivement quelque chose que nous voulons faire et je suppose que c’est à moi maintenant de retirer mon doigt », a révélé Finn.

« Je pense que cela demande beaucoup de planification et que je ne suis pas la personne la plus organisée, il me faudra donc un certain temps pour réfléchir à la façon dont je vais faire cela. »

Mais malgré la logistique de la planification d'une proposition, Finn est convaincu que le mariage est quelque chose que lui et Paige veulent.







(Image: ITV / REX)



Il a ajouté: « La plus grande question est de savoir si nous voulons que cela se produise, et je pense que c’est définitivement un oui. Paige et moi savons ce que nous voulons pour l’avenir. »

La paire aimée est sortie victorieuse de la série de janvier, juste devant Siannise Fudge et Luke Trotman, qui sont également forts et se retrouvent ensemble.

Vous pouvez suivre Fin sur Instagram à l’adresse https://www.instagram.com/finley__tapp/. Fin soutient la campagne Action for Children’s Secret Santa ce Noël. Les cavaliers sont disponibles à l’achat sur www.actionforchildren.teemill.com

