Finn Smith, 16 ans, de l’île de Wight, confirmé comme le plus jeune buteur de la FA Cup

Finn Smith, 16 ans, a été confirmé comme le plus jeune buteur de l’histoire de la FA Cup anglaise après avoir marqué pour le Newport IW FC lors d’une victoire supplémentaire en tour préliminaire contre Fleet Town plus tôt ce mois-ci.

L’adolescent de l’île de Wight, qui a fait ses débuts un jour après avoir signé pour le club à l’occasion de son 16e anniversaire – l’âge minimum pour jouer en FA Cup – a aidé son équipe à une victoire 3-1.

“Je suis bien content”, a déclaré Smith Bbc Sport. “J’ai reçu des tas de messages de gens qui me félicitaient et à quel point ils étaient fiers. C’est difficile de tout comprendre si je suis honnête.

“C’était un match serré donc je ne m’attendais pas vraiment à entrer sur le terrain.”

Smith, qui est entré en jeu lors du match du 6 août, a été confirmé comme le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition de 151 ans par la FA une semaine plus tard, battant le précédent record de 16 ans et 25 jours.

L’adolescent a ajouté: “Je suis allé à une fête sur la plage après le match ce soir-là et j’ai célébré un peu.”