Finn Russell: L’ouvreur écossais insiste sur le fait qu’il peut faire confiance aux Lions de Warren Gatland | Nouvelles du rugby à XV

Finn Russell attend avec impatience le match d’ouverture des Lions sur le sol sud-africain

Finn Russell insiste sur le fait qu’il peut être chargé d’exécuter le plan de match des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud au mépris de son étiquette de franc-tireur.

Russell est en lice pour commencer le match de samedi contre Emirates Lions à Johannesburg après être arrivé trop tard dans le camp d’entraînement des touristes à Jersey pour jouer contre le Japon.

L’ouvreur écossais est en compétition avec Dan Biggar et Owen Farrell pour le rôle de maître de piste lors de l’ouverture de la série Test le 24 juillet, pensant qu’il serait une option plus risquée étant donné que son génie est parfois accompagné de moments de calamité.

En tant que l’un des joueurs de rugby les plus excitants avec les outils nécessaires pour déjouer n’importe quelle défense, il doit également persuader Warren Gatland qu’il peut être le général sur le terrain nécessaire pour renverser les Springboks.

C’est la performance de Russell lors de la victoire historique de l’Écosse contre la France lors des Six Nations qui a convaincu Gatland qu’il y avait maintenant plus d’équilibre dans son jeu, ce qui lui a valu sa sélection Lions, et le meneur de jeu du Racing 92 est convaincu qu’il peut jouer n’importe quel rôle qui lui est demandé.

« Cela dépend du type de match que nous voulons jouer contre l’Afrique du Sud. Ce sont les champions du monde », a déclaré Russell, qui devrait être nommé lors de la 23e journée lorsque Gatland nommera son équipe jeudi matin.

« Nous aurons un plan de match pour jouer contre eux et que ce soit un jeu de coups de pied ou un jeu de course, je devrai m’adapter à tout ce que Warren veut. J’aimerais penser que je peux faire les deux.

« Je vais avoir une idée de la façon dont nous voulons jouer et partir de là. J’aime un peu courir le ballon, mais je dois aussi m’adapter.

« Dans les matches de test, vous devez jouer un peu différemment – dans les Six Nations, j’ai donné un coup de pied plus que d’habitude.

« En France, l’accent est mis sur la gestion du ballon, la tenue du ballon. Contre l’Afrique du Sud, nous devrons jouer beaucoup plus tactiquement et leur mettre la pression tout au long du jeu de coups de pied.

« Les trois demis d’ouverture sont dans la même position. Nous avons tous un but, qui joue dans la série.

« Tout le monde s’est entraîné le plus durement et la décision appartient à Warren et aux entraîneurs de choisir qui ils choisiront lors des tests. La seule chose que je puisse faire est de m’entraîner et de jouer de mon mieux avant cela. »

C’est le contrôle de Russell contre la France qui a attiré l’attention de Gatland, et le joueur de 28 ans dit qu’il a confiance en ses capacités avant le prochain Tour.

« La chose non-conformiste a été dite depuis que je suis arrivé. En Écosse ou à Glasgow, c’était un match ouvert, c’est donc de là que vient le tag, je suppose. C’est un peu coincé. Cela ne me dérange pas de toute façon », a-t-il déclaré. .

« Si je vois que c’est parti, j’ai confiance en mes compétences, donc j’aurai toujours une chance. Vous devez prendre une décision en une fraction de seconde sur ce qu’il y a de mieux à faire.

« Si l’espace est là, je n’ai pas peur d’essayer quelque chose, que ce soit une passe manquée ou autre.

« Encore une fois, cela dépendra de la façon dont nous allons jouer le jeu en Afrique du Sud. Vous avez une idée des options risque-récompense et de la façon dont nous allons jouer le jeu. »