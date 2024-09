Finn de Will Bold & Beautiful trompera-t-il Hope ?

Steffy a mis en place un plan pour éloigner Hope de Finn Audacieux et beaumais plutôt que d’accomplir son objectif, son dernier geste pourrait bien être assuré de pousser son malheureux mari directement dans les bras des Logan !

Steffy a déstabilisé Hope (et nous, pour être honnête) lorsqu’elle a annoncé qu’elle pas Elle a coupé sa ligne Hope For the Future malgré les prévisions désastreuses de Carter et l’intention évidente de Ridge de laisser la collection se poursuivre. Informant son père que c’était elle qui décidait, puisqu’il avait pris la dernière grande décision de promouvoir Brooke sans son avis, Steffy a failli donner un coup de fouet à Hopie en déclarant qu’elle donnerait à elle et à son équipe une dernière chance. La blonde s’attendait clairement à ce que la femme dont elle avait embrassé le mari dans son dos se venge en mettant fin à ses perspectives de mode. Pourquoi ne le ferait-elle pas ?



La réponse à cette question est venue après coup, lors d’une réunion privée. Steffy avait décidé d’utiliser le désir désespéré de Hope de maintenir Hope For the Future à son avantage. Bien sûr, il est ridicule qu’une entreprise soit gérée de cette manière, mais nous ne pouvons pas dire que ce n’était pas intelligent. Lier le sort de la collection de sa rivale à sa capacité à rester loin de Finn semble garantir que Hope ne franchira pas le pas. que une ligne particulière à nouveau… ou pas ?



Comme nous le savons tous, dans les feuilletons et dans la vie, si vous dites à quelqu’un qu’il ne peut pas faire quelque chose, cela le rend en quelque sorte supplémentaire déterminé à le faire. Surtout s’il s’agit d’une personne de type opposé, et Hope n’a été rien si ce n’est rebelle ces derniers temps. Au mieux, elle a lutté sans succès pour ne pas devenir la fille de sa mère.



L’ultimatum de Steffy aura donc probablement pour effet de donner à Hope plus que jamais envie de Finn… mais elle devra faire preuve d’astuce quant à la manière de s’y prendre.

La meilleure solution serait probablement de contourner les conditions de Steffy en révélant ses manipulations à huis clos. Si Hope se confiait à sa mère au sujet de l’ultimatum et Brooke était de tout dire à Finn, eh bien, nous supposons que ce n’est pas quelque chose avec lequel le bon docteur serait à l’aise. Cela pourrait suffire à semer le trouble, à tout le moins.



C’est peut-être pour cette raison que Brooke se retrouve dans le bureau de Finn au fil de la semaine. Lui rend-t-elle visite pour l’informer des méthodes sournoises et manipulatrices de sa femme pour maintenir Hope dans le droit chemin ?



Maintenant, nous savons tous que Audacieux et beau a taquiné Hope qui jette son dévolu sur un nouvel homme. Essaie-t-elle peut-être de faire en sorte que Finn se réveille et prenne conscience de ses avances ? De le rendre jaloux ? C’est certainement possible. Si les avances viennent de Finn, Hope ne peut pas en être tenue responsable, n’est-ce pas ?



Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que Steffy vient de sceller son destin avec cet ultimatum. Ou le destin de son mariage, si vous voulez. Interdire à Hope d’avoir des contacts avec Finn est un moyen infaillible de s’assurer qu’ils seront mis dans l’orbite de l’autre régulièrement. Audacieux et beau après tout, et c’est clairement écrit sur le mur.



Comment pensez-vous que l’histoire de Steffy, Finn et Hope va se dérouler ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

