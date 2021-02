Finn Balor contre Conor McGregor sur les cartes? Triple H prolonge l’invitation à l’UFC Mega Star

Les choses semblent devenir excitantes pour les fans de lutte après que le vice-président exécutif de la WWE pour les talents, les événements en direct et la création et la légende, Triple H, ait invité Conor McGregor. La conversation à ce sujet a commencé après que le lutteur irlandais Finn Bálor a tweeté une photo de modèles de jouets de tous les trois sur le ring. Dans son tweet, Balor avait écrit: «Triple H x @TheNotoriousMMA x Bálor.» En retweetant son message, McGregor a écrit: «Plus de mr. Gentil gars! »Partageant le tweet du champion poids plume et poids léger de l’UFC, Triple H a déclaré:« Il suffit de dire quand. »

Divers rapports concernant McGregor l’ont lié à un passage à la WWE de l’UFC. Ce n’est pas la première fois que Triple H fait preuve d’enthousiasme pour inclure McGregor. Triple H avait précédemment voulu l’inclure dans l’alignement de la WWE en 2016, après l’avoir vu remporter le titre UFC Lightweight. McGregor avait battu Eddie Alvarez au Madison Square Garden. Triple H avait également déclaré aux médias: «Il (Conor McGregor) pourrait venir, il a tout, mec – il a la personnalité, les compétences, le discours. C’est un artiste, c’est sûr.

Officiellement, il n’y a pas eu de conversation autour de McGregor en pourparlers avec la WWE. Cependant, il convient de mentionner que les rumeurs sur son apparition à la WWE circulent depuis un certain temps. Si les choses se concrétisent, il y a des chances que les fans assistent à une confrontation entre les deux légendes.

Balor l’avait également défié dans le passé sur Twitter. En 2019, il avait répondu au tweet de retraite de McGregor sur les arts martiaux mixtes, disant qu’il voudrait le voir au Mania. Le champion poids plume de l’UFC n’avait rien mentionné concernant ses plans dans ce poste particulier. Une partie de son tweet disait: «Je souhaite à tous mes anciens collègues bonne chance d’avancer dans la compétition. Je rejoins maintenant mes anciens partenaires dans cette aventure, déjà à la retraite.

Salut les gars annonce rapide, j’ai décidé de me retirer du sport officiellement connu sous le nom de «Mixed Martial Art» aujourd’hui. Je souhaite à tous mes anciens collègues bonne chance d’aller de l’avant en compétition. Je rejoins maintenant mes anciens partenaires dans cette aventure, déjà à la retraite. Bonne Pina Coladas sur moi les gars! – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 mars 2019

Rendez-vous à ‘Mania Brother – Finn Bálor (@FinnBalor) 26 mars 2019

À cette époque aussi, les fans s’attendaient à voir bientôt un face-à-face. Cependant, rien de ce genre ne s’est produit.