Finley Tapp de Love Island retarde son projet de proposer à Paige Turley après 18 mois « coincés ensemble »

LEUR relation éclair a commencé enfermée dans une villa de Winter Love Island – et peu de temps après avoir récupéré leur liberté, le verrouillage a été frappé.

Maintenant, 18 mois plus tard, Finley Tapp et Paige Turley ont passé la majorité de leur relation à l’intérieur – au lieu de faire le travail et les plans de voyage qu’ils avaient faits ensemble en Afrique du Sud avant le verrouillage.

Paige Turley et Finn Tapp ont emménagé ensemble après Love Island lorsque le verrouillage a frappé[/caption]

Bien que le temps passé ensemble – d’abord passé chez les parents de Paige en Écosse avant d’emménager dans leur propre maison à Manchester – les ait rapprochés, Finn dit que cela a retardé ses projets de proposition.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Finn, 21 ans, a déclaré : « Si vous regardez notre relation, c’est presque comme si nous regardions en arrière dans deux ou trois ans, il y a eu une année de rupture.

« Bien que nous nous rapprochions de plus en plus, nous n’avons pas connu une vie quotidienne et une relation normales ensemble.

« Nous n’avons pas été capables de créer trop de souvenirs ou d’en faire trop.

Mais ils retardent les plans de mariage et de famille[/caption]

Finn et Paige sont tombés éperdument le deuxième jour de Love Island[/caption]

«En ce qui concerne le mariage et les propositions, nous devons absolument vivre un peu de vie normale avant de passer à la prochaine étape.

« Maintenant, les restrictions sont levées, nous pouvons sortir et nous amuser un peu plus.

« Avec le plaisir de faire les choses, vient le sentiment de ‘c’est définitivement le bon moment maintenant pour proposer’. »

Le footballeur Finn dit que sa petite amie chanteuse de 23 ans est sur la même longueur d’onde quand il s’agit de ralentir les choses.

Ils sont ravis d’avoir une relation à l’extérieur de la maison maintenant les restrictions s’assouplissent[/caption]

« Nous n’avons jamais connu que passer du temps ensemble », ajoute-t-il.

«Nous nous sommes rencontrés le deuxième jour et nous partagions un lit.

« Nous avons dû nous mettre à l’aise les uns avec les autres presque instantanément.

« Nous y étions habitués pour le confinement, mais nous n’avions pas la piscine et le soleil comme en Afrique du Sud.

« Mais cela a joué en notre faveur. Le verrouillage est évidemment une période de test pour certaines relations, pour d’autres, il les a fait progresser et s’épanouir plus rapidement qu’il ne l’aurait fait.

« Pour moi et Paige, c’est évidemment cette dernière. Nous avons réussi à nous connaître dans une situation réelle et des problèmes du monde réel, plus que vous ne le feriez dans une première année normale de relation.

Ils ont remporté l’émission en janvier 2020[/caption]

«Nous avons pu rester solidaires dans ce qui va être l’une des années les plus difficiles que nous ayons connues.

« Cela nous a donné le temps de comprendre ce que nous sommes reconnaissants d’avoir, plutôt que ce que nous avons manqué.

« Avant le verrouillage, nous étions trop absorbés par ce qui allait arriver, plutôt que de nous concentrer sur le présent. »

Avant de devenir célèbre sur Love Island lorsque lui et Paige ont remporté la toute première série hivernale, Finn travaillait comme ancien footballeur semi-professionnel de Milton Keynes.

Après avoir quitté la série, Finn a quitté son équipe d’Oxford FC pour se concentrer sur son nouveau style de vie dans le showbiz.

Mais bien qu’il ait apprécié son temps en tant que star de la télé-réalité – bien que limité par les pertes d’emplois causées par la pandémie au cours de la dernière année – Finn dit qu’il a hâte de revenir dans le monde du football.

Récemment, il s’est associé à une organisation caritative de premier plan pour l’éducation Le football au-delà des frontières, une organisation qui utilise le pouvoir du football pour soutenir et encourager les jeunes issus de milieux défavorisés.

Il a ajouté: « Réfléchir à l’année écoulée m’a montré à quel point le monde du football me manquait et je veux vraiment y revenir.

« Qu’il s’agisse ou non de jouer ou peut-être de présenter des événements sportifs… ou que je fasse un peu de commentaire.

« Après avoir quitté la série, je me suis dit ‘Pourquoi ai-je quitté le football juste parce que je suis dans le monde de la réalité maintenant ?’

Finn se concentre sur son retour dans le monde du football[/caption]

« Maintenant, je suis impliqué dans Football Beyond Borders. C’est génial parce que cela vous aide, mentalement, à faire des choses qui vous passionnent.

«Ce ne devrait pas être un secret que des gens ont souffert de santé mentale pendant le confinement, j’ai eu mes moments difficiles.

« Vous en avez vraiment marre parce que vous voulez faire des choses que vous aimez faire.

« Cela aide énormément de trouver des choses qui vous passionnent et de vous impliquer. »





Mais Finn n’a pas exclu un retour à la télé-réalité en rejoignant l’une des plus grandes émissions d’ITV, dont Dancing on Ice ou I’m A Celebrity. Cependant, il attend la bonne opportunité.

« Je ne dirais certainement pas non », a-t-il ajouté.

« Si les bonnes choses se présentent, je le ferais certainement. »

