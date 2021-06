Finlande vs. Belgique – Rapport de match de football – 21 juin 2021

La Belgique a poursuivi son début parfait pour l’Euro 2020 en battant la Finlande 2-0 lundi pour terminer en tête du groupe B, laissant les Finlandais troisièmes et face à une attente nerveuse pour voir s’ils peuvent se faufiler dans les huitièmes de finale.

Une équipe belge bien changée a dominé le match mais n’a trouvé une percée qu’à la 74e minute grâce à un but contre son camp du gardien Lukas Hradecky, qui a échappé une tête de Thomas Vermaelen au-dessus de la ligne après qu’il se soit écrasé sur les boiseries.

L’attaquant Romelu Lukaku a remporté la victoire à la 83e minute en pivotant pour frapper à la maison une passe de Kevin de Bruyne et marquer son troisième but du tournoi.

La Belgique, qui est devenue la troisième équipe après l’Italie et les Pays-Bas à remporter les trois matches de groupe, affrontera l’une des troisièmes équipes à Séville le 27 juin.

Le Danemark, deuxième du groupe B après sa victoire 4-1 contre la Russie lundi, affrontera le Pays de Galles à Amsterdam le 26 juin.

La Finlande doit attendre de voir si elle se qualifie pour continuer l’aventure dans son tout premier tournoi majeur.

Le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, a apporté des changements à l’équipe qui a battu le Danemark 2-1, mais son alignement était toujours plein de talents de classe mondiale alors qu’Eden Hazard et Kevin de Bruyne effectuaient leurs premiers départs du tournoi.

L’adolescent Jeremy Doku était leur menace la plus vive et a créé le seul véritable moment de danger avant la mi-temps lorsqu’il a dérivé de l’aile gauche et a visé un tir vers le coin inférieur, mais Hradecky a fait un bon arrêt.

La Finlande a défendu résolument mais n’a eu de réelle chance qu’après l’heure de jeu lorsque Glen Kamara a tiré directement sur Thibaut Courtois.

Hazard a été refusé par un gros arrêt de Hradecky alors que la Belgique continuait de se rapprocher et ils pensaient avoir pris les devants lorsque Lukaku a contrôlé une passe filetée de De Bruyne et a célébré le but avant qu’un long examen VAR ne le déclare légèrement hors-jeu.

La Finlande a finalement craqué sous la pression lorsque Hradecky a retourné le ballon au-dessus de la ligne après que la tête battante de Vermaelen ait frappé le poteau.

Lukaku a ensuite utilisé une combinaison d’habileté et de puissance pour sceller la victoire et poursuivre son début prolifique dans le tournoi.