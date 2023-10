Finlande : les dommages au gazoduc de la mer Baltique sont probablement dus à une « activité extérieure »

BRUXELLES — Les dommages causés à un gazoduc et à un câble de communication dans la mer Baltique ont probablement été causés par une « activité extérieure », a déclaré mardi le président finlandais.

« Il est probable que les dommages causés au gazoduc et au câble de communication soient le résultat d’une activité extérieure », a déclaré le président finlandais Sauli Niinistö dans un communiqué publié mardi. « La cause des dégâts n’est pas encore claire, l’enquête se poursuit en coopération entre la Finlande et l’Estonie. »