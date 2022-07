Finlande Femmes 0 – 3 Allemagne Femmes

Alexandra Popp était à nouveau sur la feuille de match alors que l’Allemagne a complété son record de 100% lors de ses matchs de groupe de l’Euro 2022 en battant la Finlande 3-0 au Stadium MK.

Les huit fois champions, qui s’étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale en tant que vainqueurs du Groupe B après avoir battu le Danemark 4-0 et l’Espagne 2-0, ont enchaîné les tentatives de but infructueuses avant de passer devant à la 40e minute via le ballon de Sophia Kleinherne. entête.

La skipper allemande Popp a ensuite poursuivi sa séquence de buts lors de sa première campagne en Euros – après avoir raté les deux dernières éditions en raison d’une blessure – en doublant l’avantage avec une tête à la 48e minute, soit trois buts en trois matchs pour la joueuse de 31 ans. .

La remplaçante Nicole Anyomi a ensuite ajouté un troisième pour l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg avec une frappe juste après l’heure de jeu.

Alors que l’Allemagne est la prochaine en action avec un affrontement en huitièmes de finale contre l’Autriche à Brentford jeudi, la Finlande d’Anna Signeul, confirmée comme sortant du tournoi avant ce match, sort sans un point à son nom, après avoir perdu 4-1 contre l’Espagne. et 1-0 contre le Danemark.

Le premier effort au but du concours est survenu dans la première minute lorsque Popp s’est dirigé vers lui – et cela a donné le ton pour une grande partie de ce qui a suivi en première mi-temps alors que l’Allemagne dirigeait la possession et enregistrait tentative après tentative sans faire de percée.

Sara Dabritz a envoyé un tir et en a fait arrêter un autre par Katrina Talaslahti, Kleinherne et Giulia Gwinn ont chacune tiré hors cible et Popp a placé le ballon juste à côté du premier poteau alors qu’elle rencontrait un centre avec l’extérieur de sa botte.

Alexandra Popp a marqué son troisième but en autant de matchs à l'Euro 2022 avec le deuxième de l'Allemagne lors d'une victoire 3-0 contre la Finlande





Après que Talaslahti ait traité une frappe de Svenja Huth et que le tir de loin de Marina Hegering soit passé à côté de Popp, il semblait que la Finlande était prête à se qualifier pour la pause à égalité.

Mais la pression de l’Allemagne a finalement porté ses fruits, avec Gwinn ébréchant une réduction de la droite et Kleinherne, non marqué, se dirigeant à bout portant.

Et à peine trois minutes après la pause, ils en ont eu un autre alors que Kathrin-Julia Hendrich, qui était entrée à la mi-temps, a lancé un centre et Popp a planté une tête dans le filet.

Ce fut un trio de buts de la tête dans le groupe pour le joueur de Wolfsburg, qui brille dans ce tournoi non seulement après avoir été exclu de l’Euro 2013 et 2017 par blessure, mais aussi après avoir récemment repris le jeu après avoir été écarté pendant environ un année par un problème de genou.

Anyomi, une autre entrée en jeu à la pause, a ensuite porté le score à 3-0, dépassant Talaslahti à la 63e minute.

L’Allemagne a failli couronner la victoire avec une quatrième place à quatre minutes du temps réglementaire lorsqu’une autre remplaçante, Laura Freigang, a vu son tir détourné par Talaslahti.

Et après?

L’Allemagne affrontera l’Autriche lors du deuxième quart de finale de l’Euro 2022 jeudi au stade communautaire de Brentford; coup d’envoi 20h.

