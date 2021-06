Finlande 0 – 2 Belgique

La Finlande n’a qu’une mince chance de se qualifier en tant que meilleur troisième après sa défaite 2-0 contre la Belgique, vainqueur de groupe, lors d’une dernière soirée dramatique dans le groupe B de l’Euro 2020.

La défaite signifie que la Finlande termine troisième, sous le Danemark en deuxième et au-dessus de la Russie en quatrième, le trio terminant avec trois points, mais la Finlande terminant au-dessus de la Russie sur la base des records des trois équipes sans leurs matchs contre la Belgique.

Lukas Hradecky produisait des exploits pendant les 65 premières minutes, refusant deux fois Romelu Lukaku, Jeremy Doku et Eden Hazard avec des arrêts fantastiques, Lukaku a marqué après la pause, seulement pour qu’il soit exclu par VAR pour hors-jeu.

Un match nul aurait envoyé la Finlande à la deuxième place, le Danemark battant la Russie, mais l’impasse a été brisée par un malheureux but contre son camp de Hradecky alors que la tête de Thomas Vermaelen a secoué la barre transversale, a heurté le gardien de but et est tombé au-dessus de la ligne (74).

En une fraction de seconde, la Finlande est passée de la deuxième à la quatrième, et la Belgique a augmenté la mise pour marquer une seconde grâce au tour de Lukaku et a tiré depuis l’intérieur de la surface (81). Mais alors que la Russie s’effondrait contre le Danemark, perdant finalement 4-1, la Finlande s’est hissée à la troisième place, bien qu’elle n’ait que la moindre chance de se qualifier avec trois points et une différence de buts négative.

La Belgique a été confirmée comme vainqueur du Groupe B avec la victoire.

Notes des joueurs Finlande: Hradecky (8), Raitala (7), Toivio (7), Arajurri (7), O’Shaughnessy (7), Uronen (7), Lod (7), Sparv (7), Kamara (7), Pohjanpalo (6 ), Pukki (6) Abonnés : Schuller (6), Kauko (6), Alho (6), Forss (NA), Jensen (NA) Belgique: Courtois (6), Boyata (6), Denayer (6), Vermaelen (7), Trossard (6), De Bruyne (7), Witsel (6), Chadli (6), Doku (7), Hazard (6) , Lukaku (7) Abonnés : Meunier (NA), Batshuayi (NA), Benteke (NA), Vanaken (NA) Homme du match: Lukas Hracky

Comment la Belgique a brisé la brave équipe finlandaise

Lukaku aurait dû faire mieux avec une tête coupante en première mi-temps, avant que Doku ne voit un tir bas brillamment repoussé par Hradecky, mais la Belgique a été tenue à distance par une Finlande têtue dans les 45 premiers.

La Belgique savait qu’elle serait en tête du groupe avec un nul, tandis que la Finlande avait besoin d’une victoire pour terminer deuxième, ou d’un nul si la Russie perdait à Copenhague contre le Danemark.

Comme prévu, la Belgique a dominé le ballon en première mi-temps, mais les cinq défenseurs finlandais ont tenu bon, les réduisant à seulement deux occasions nettes.

Le magnifique ballon de Kevin De Bruyne depuis la gauche était parfait pour la tête de Lukaku à huit mètres, mais l’attaquant jeta un coup d’œil droit à Hradecky.

Image:

Les joueurs belges célèbrent le premier but



Hradecky a été de nouveau contraint à l’action peu de temps après lorsque l’attaquant de 19 ans Doku s’est coupé le pied droit du flanc gauche, mais a été refusé en bas à droite par un fin arrêt du bout du doigt du gardien de but.

Mais avec le Danemark en tête contre la Russie à la mi-temps, la Finlande se classait deuxième, les Danois troisième.

Hradecky a poursuivi ses exploits après la pause en arrêtant le tir bas de Hazard d’un virage intelligent de De Bruyne, avant de produire un arrêt assez magnifique pour refuser à nouveau Hazard à sa gauche après avoir été retrouvé dans la surface par Axel Witsel.

Le gardien du Bayer Leverkusen, Hradecky, a finalement été battu à la 65e minute après que Lukaku l’ait dépassé après avoir été retrouvé grâce au but, mais VAR est intervenu pour trouver l’attaquant de l’Inter Milan à quelques centimètres du hors-jeu.

Image:

Teemu Pukki a l’air abattu alors que la Finlande manque la deuxième place du groupe B



Mais après avoir maintenu la Finlande dans le match pendant si longtemps, le but contre son camp de Hradecky a finalement donné l’avantage à la Belgique. Vermaelen s’est bien levé pour rencontrer un corner, frappant la barre transversale, mais le ballon a dévié de la main se tortillant de Hradecky et au-dessus de la ligne.

Nouvelles de l’équipe La Belgique a effectué huit changements depuis la victoire sur le Danemark alors qu’Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Dendoncker, Tielemans, Thorgan Hazard, Mertens et Carrasco ont abandonné, remplacés par Boyata, Vermaelen, Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli, Eden Hazard et le jeune Jeremy Doku . La Finlande a effectué un changement par rapport à l’équipe qui a perdu contre la Russie, en faisant venir le capitaine Sparv pour Schuller.

Cela signifiait qu’en une fraction de seconde, le Danemark battant la Russie 2-1, la Finlande était passée de la deuxième à la quatrième place.

La Belgique a marqué une seconde alors que Lukaku a bien tourné et a battu Hradecky, son 10e but pour les Diables rouges lors d’une Coupe du monde ou d’un Euro, mais la Russie a capitulé à Copenhague, en concédant deux autres, ce qui signifie que la Finlande a terminé devant la Russie en raison de buts pour et contre dans les matchs entre le Danemark, la Finlande et la Russie.

Cependant, leurs chances de terminer parmi les meilleurs troisièmes sont extrêmement minces, une nuit où les compétences en mathématiques de Markku Kanerva, un ancien professeur, auraient été utiles.

Ce que les gérants ont dit…

patron de la Belgique Roberto Martinez: « Nous étions vraiment concentrés, professionnels. Nous avons très bien défendu et avons attendu le premier but. Nous savions que cela ouvrirait tout. Nous étions presque là en première mi-temps mais nous nous sommes adaptés à une équipe difficile. La Finlande a fait un grand tournoi , et nous devions faire de notre mieux pour remporter la victoire aujourd’hui. »

À propos de Trossard et Doku qui obtiennent leurs minutes à l’Euro : « Je suis vraiment content, car il ne semblait pas qu’ils jouaient leurs premières minutes. Trossard a joué dans une position différente mais a eu un grand impact. Doku est un jeune joueur qui On dirait qu’il est à ce niveau depuis de nombreuses années. »

Le patron de la Finlande Markku Kanerva: « Je suis très fier de l’éthique de travail que mes joueurs ont montrée aujourd’hui. Vous avez vu la qualité de la Belgique, mais je suis extrêmement fier de la façon dont mes joueurs se sont battus. Nous avons également créé quelques occasions, mais ces tirs ont été bloqués, Malheureusement.

« Nous avons été un peu malchanceux avec le premier but. Je suis déçu que nous n’ayons pas pu marquer de point. Nous avons maintenant une petite, petite chance de passer, mais je suis fier de notre performance dans le tournoi. Nous avons montré que nous appartiennent ici.

« Nous devons continuer à nous développer et il y a de nombreux domaines dans lesquels nous devons nous améliorer, comme éliminer de simples erreurs dans notre jeu. Nous avons eu de bons moments dans le jeu. Vous devez vous demander quelles sont vos attentes contre la meilleure équipe du monde . Notre objectif est de nous développer et nous travaillons dur pour nous améliorer. »

Statistiques Opta

La Finlande a subi sa première défaite contre la Belgique depuis octobre 1968 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde, mettant fin à une série de sept matchs sans défaite contre les Belges (4 v., 3 n.).

La Belgique a remporté les trois matches de groupe lors de tournois majeurs consécutifs (Coupe du monde 2018 et Euro 2020), alors que c’est la première fois qu’elle remporte tous ses matches de groupe lors d’un seul tournoi de championnat d’Europe.

La Belgique a marqué lors de 33 matches consécutifs toutes compétitions confondues depuis sa défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la France (0-1).

Il y a eu six buts contre son camp à l’Euro 2020, soit deux fois plus que lors de toute édition précédente de la compétition (3 en 2016).

Et après?

La Belgique jouera ses huitièmes de finale le dimanche 27 juin à 20h à Séville, tandis que la Finlande doit attendre de voir si ses minces espoirs d’atteindre les huitièmes de finale se concrétisent.