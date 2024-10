Fini les pizzas : le restaurant Pi ferme ses portes et accuse la rue piétonne

Meghan O’Dea est la propriétaire et fondatrice de Pi Gourmet Eatery. Il existe depuis deux décennies, mais hier, elle a annoncé qu’elle fermait le restaurant. (Maddie Ryan/CBC)

Après 20 ans au service de la pizza, Pi Gourmet Eatery éteint le four et ferme définitivement sa porte samedi.

La propriétaire, Meghan O’Dea, affirme que le succès du restaurant au fil des ans est dû à ses clients et à son personnel fidèles – dont elle a eu beaucoup pendant plus d’une décennie.

« Tant de gens sont tombés amoureux ici. Les gens se sont mariés ici », a-t-elle déclaré.

Mais la COVID-19, l’inflation et l’augmentation du coût de la vie ont été des coups durs dont l’entreprise n’a pas pu se remettre, dit-elle.

O’Dea est assise dans le restaurant situé sur King’s Road, au centre-ville de St. John’s, à côté de son père, Chris O’Dea. Il dit que le COVID-19 a changé les habitudes alimentaires des gens, mais que le coup le plus dur porté à leur entreprise a été la rue piétonne, qui ferme certaines parties du centre-ville aux véhicules pendant les mois d’été.

Des personnes se sont garées sur Duckworth Street pour accéder au centre commercial, limitant ainsi le stationnement des clients à proximité du restaurant.

Le centre commercial piétonnier a également créé une sorte de frontière pour les gens, les encourageant à rester dans ses limites et à ne pas visiter les entreprises situées à l’extérieur, dit-il.

Il a ajouté qu’ils avaient eu des conversations avec d’autres entreprises du centre-ville à l’extérieur de la rue piétonne et que leurs ventes avaient chuté de 30 pour cent – ​​un chiffre similaire à leur propre baisse.

« Vous ne pouvez augmenter vos prix que dans une certaine mesure et les gens cesseront de venir », a-t-il déclaré.

« La ville qui a décidé de changer le paysage concurrentiel en subventionnant quelques élus qui se trouvent dans les limites géographiques du centre commercial piétonnier. »

Pizza, célébrités et souvenirs

Chris O’Dea montre une pancarte sur le mur : un hommage à Meghan O’Dea qui a remporté la première place dans un concours de pizza à Las Vegas.

« Elle a un produit formidable. Il va manquer à la communauté », a-t-il déclaré.

Meghan lui tapote le bras. « C’est certainement mon plus grand soutien », a-t-elle déclaré.

Meghan a vécu avec un handicap toute sa vie. Née avec une paralysie cérébrale et de l’épilepsie, elle a un usage limité du côté gauche de son corps. L’année dernière, elle a également souffert de lésions nerveuses.

« Cela ne m’a jamais arrêté », a-t-elle déclaré.

« Cela ne l’arrêtera pas à l’avenir », a ajouté son père.

L’endroit recèle de nombreux souvenirs, disent-ils : des clients fidèles, des gens qui se sont rencontrés pour la première fois, certains s’y sont même mariés.

Tatouage de Meghan O’Dea sur son bras droit. C’est une citation du chef et auteur américain Anthony Bourdain. (Jérémy Eaton/CBC)

Le radiodiffuseur canadien Stuart McLean a goûté ses pizzas et chanté leurs louanges, à tel point que sa sœur a visité l’endroit parce qu’il ne pouvait s’empêcher d’en parler, a déclaré Meghan.

Une autre grande personnalité qui a visité le restaurant était Anthony Bourdain, le chef et auteur américain. Sur le bras droit de Meghan se trouve un tatouage marquant ses mots : « Sert la meilleure pizza de la ville ».

« C’est ma maison et c’est mon amour », a-t-elle déclaré.

De nombreux fans du restaurant ont partagé ce sentiment, apportant leur soutien sur les réseaux sociaux.

« Mon objectif principal en ce moment est de rendre heureux tous mes clients fidèles et mon personnel fidèle d’hier et d’aujourd’hui et de simplement profiter de la semaine », a-t-elle déclaré.

« Alors démarre un nouveau plan. »

