Fini les panneaux routiers électroniques amusants : NPR

basculer la légende Michael Conroy/AP

Michael Conroy/AP

C’est la fin du chemin pour les répliques drôles et chétives que certains États ont placées sur les panneaux électroniques d’autoroute. La Federal Highway Administration a de nouvelles règles concernant ces affichages.

Au fil des années, la FHA a signalé des signes qui, selon elle, pourraient prêter à confusion. Dans des règles publiées le mois dernier, l’agence donne aux États deux ans pour éliminer progressivement les panneaux ayant une signification « obscure » ou utilisant des références à la culture pop qui pourraient nécessiter « plus de temps pour traiter » les conducteurs. Dans un communiqué, il a déclaré que les États « devraient faire preuve de bon jugement ».

Les messages de sécurité destinés aux conducteurs sont depuis longtemps sérieux, avec quelques tentatives pour être accrocheurs. Le principe « Cliquez dessus ou ticket » concernant le bouclage des ceintures de sécurité existe depuis des décennies, tout comme « conduisez sobrement ou faites-vous arrêter ».

Mais au cours des dernières années, les États ont utilisé des panneaux d’affichage électroniques affichant des alertes de circulation et météorologiques ou pour promouvoir le bouclage de la ceinture de sécurité, le respect des limites de vitesse et la conduite avec facultés affaiblies. Sparfois, ils intensifient leurs messages avec un peu plus de zip.

En Arizona, les conducteurs vers le 4 juilletème J’ai vu le message : “Seuls les cierges magiques doivent être allumés.” Autour d’Halloween, “Hocus pocus – conduisez avec concentration” a été présenté au Texas.

Et dans l’Ohio, il y avait ce conseil de vacances : « Vous visitez la belle-famille ? Ralentissez, arrivez tard.

“Quand je dis aux gens que je travaille chez ODOT, la première question qu’ils me posent est souvent : “Eh bien, êtes-vous le gars qui fait les panneaux ?”, a déclaré Matt Bruning, attaché de presse du ministère des Transports de l’Ohio, qui utilise des messages humoristiques depuis 2015.

“Et c’est drôle quand ils citent certains dont ils se souviennent. Je veux dire, c’est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de transmettre ces messages de sécurité aux gens, des choses que nous connaissons déjà.”

Les panneaux peuvent être des rappels utiles. Un Étude FHA de juin 2016 a montré que 54 % des conducteurs ont déclaré avoir changé de comportement après avoir vu des messages spécifiques sur des panneaux électroniques sur les routes.

Mais les phrases répétées peuvent sembler obsolètes après un certain temps, c’est pourquoi certains États ont commencé à intensifier ces messages pour les rendre plus mémorables.

Maintenant, Bruning dit que la FHA freine avec une mise à jour de son manuel sur ces panneaux.

“Nous devons limiter les références à la culture pop qui ne sont peut-être pas largement comprises. Cela nous encourage également à nous assurer que toute référence que nous mettons en place est largement comprise”, a déclaré Bruning.

À titre d’exemple, il décrit un message sur le port de la ceinture de sécurité qui a été mis en place il y a quelques années – une référence à une mauvaise prononciation souvent citée dans une scène de A Christmas Story, un film de 1983 tourné principalement à Cleveland.

“‘La vie est fragile’ et nous l’avons épelé ‘fra-gee-lay'”, a déclaré Bruning. “Et nous avons pensé, mec, tout le monde a vu” Une histoire de Noël “, surtout dans l’Ohio. Tout le monde comprendra ça. Il y a beaucoup de gens qui ne l’ont pas vu. Malheureusement, ils ne savaient pas ce que nous essayions de dire. Nous J’ai reçu des appels téléphoniques et des courriels confus et nous n’utiliserons plus celui-là. “

Le New Jersey a également emprunté la voie amusante en affichant des messages tels que “Tiens bon tes fesses. Aidez à prévenir les incendies de forêt” et “Nous serons francs. Ne conduisez pas haut”. Le ministère des Transports de l’État a publié sur les réseaux sociaux que les conducteurs doivent cesser de prendre des photos de panneaux amusants, sinon “nous ferons demi-tour et reviendrons aux anciens messages”.

La FHA a ordonné au New Jersey de supprimer ces messages en 2022, mais l’État a rétabli les affichages amusants en novembre.

Les messages adressés aux conducteurs sur la sécurité sont utiles, explique Tripp Shealy, professeur agrégé de génie civil à Virginia Tech. Il a dirigé une étude en 2020 sur la façon dont la signalisation sur les autoroutes peut affecter le comportement.

Shealy dit que les panneaux qui jouaient avec les mots ou cherchaient à être drôles tout en transmettant un message spécifique faisaient réfléchir les conducteurs et étaient donc efficaces.

“Quelque chose de drôle avec un changement de comportement [suggestion] “Soyez en sécurité” n’est pas très précis”, dit-il. “Que faites-vous avec ça, n’est-ce pas ? Mais “Sortez la tête de vos applications” est un jeu de mots, de l’humour et très direct, n’est-ce pas ? Ne regardez pas votre téléphone.'”

Concernant les nouvelles règles, la FHA a déclaré dans un communiqué : « La sécurité de tous les usagers de la route est la priorité. La Federal Highway Administration soutient l’utilisation de panneaux à messages modifiables, qui sont exploités par les départements des transports de l’État, en conjonction avec une campagne de sécurité routière – et les États sont censés faire preuve de bon jugement quant à la manière et au moment où ils utilisent des panneaux à message modifiables pour les messages de sécurité routière, ainsi que dans la formulation spécifique de ces messages.