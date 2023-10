L’une des catastrophes qui peuvent arriver aux concurrents de « The Great British Bake Off » est le redoutable fond détrempé : au lieu d’une croûte croustillante et feuilletée, la base de leur tarte s’est transformée en un désordre gluant et figé.

Dernièrement, la longue série de concours de pâtisserie britannique, connue pour être l’une des émissions de télévision les plus réconfortantes, a produit trop de fesses détrempées. Des semaines à thème culturel embarrassantes qui tournait en dérision les cuisines qu’ils étaient censés célébrer. Des animateurs avec une fâcheuse tendance à tout transformer en une comédie stupide. La surutilisation de gadgets et cascades s’écartaient des tâches de boulangerie réelles et avaient parfois même l’impression qu’ils préparaient les boulangers à l’échec. Tout cela a laissé un goût aigre, comme une crème anglaise caillée ou un caramel brûlé.

Alors cet été, quand les producteurs de « Bake Off » promis que la saison de cette année serait un retour en forme, j’ai pensé : « Je le croirai quand je le verrai. » (Ici, l’émission est connue sous le nom de « The Great British Baking Show », mais les vrais fans savent qu’il suffit généralement de dire « Bake Off ».)

Au grand soulagement de nous, fans de « Bake Off », qui souffrent depuis longtemps, la nouvelle saison a jusqu’à présent tenu ses promesses, comme lorsqu’un boulanger fait sortir son four du parc et reçoit une poignée de main convoitée du juge pompeux et notoirement difficile à satisfaire, Paul Hollywood. (ou, de manière moins agaçante, lorsque la juge Prue Leith déclare qu’une pâtisserie de boulanger est « un triomphe »). Dès que j’ai lancé le premier épisode, diffusé le 29 septembre sur Netflix, j’ai senti une ambiance chaleureuse m’envelopper.

Les producteurs de la série ont admis que les semaines à thème culturel étaient un faux pas et que certains défis étaient devenus trop élaborés. Ils se sont donc engagés à rester fidèles à des thèmes classiques, comme les gâteaux, le pain, les biscuits et les pâtisseries. Nous pouvons respirer un peu plus facilement, sachant qu’il n’y a pas de semaine horriblement mauvaise sur le thème culturel qui se profile. Et les morceaux de comédie grinçants ont été largement réduits au minimum et ne se sont pas sentis trop piratés. Par exemple, la première de la saison, qui s’ouvre généralement sur un sketch sur le thème de la culture pop, a commencé avec « The Breadfather », une parodie de « The Godfather », qui était en fait assez drôle.

Mon sentiment renouvelé d’optimisme dans la série se résume à un ingrédient héros, comme aiment à le dire les juges lorsqu’ils recherchent une saveur dominante dans le produit fini d’une boulangerie. La nouvelle co-animatrice Alison Hammond ne pourrait pas être plus adaptée à l’émission. Avec sa chaleur et son exubérance instantanées, son rire contagieux et sa claire appréciation pour le spectacle et ses boulangers, c’est comme si elle était née pour présider la tente « Bake Off ». De plus, en tant qu’animatrice de télévision expérimentée au Royaume-Uni, elle semble comprendre exactement ce qu’un animateur de « Bake Off » est censé faire. Elle plaisante et plaisante avec les boulangers, s’assurant qu’ils vont bien et qu’ils ne se sentent pas trop nerveux. Elle sait aussi quand s’écarter et faire avancer les choses.

C’est la clé : ne pas détourner l’attention des boulangers, qui sont les véritables stars. Cependant, à part lorsqu’ils reçoivent Star Baker, cela semble étrange de les appeler des stars car ce qui les rend si attachants, c’est qu’ils sont des gens ordinaires. Un concurrent typique de « Bake Off » est souvent sérieux, autodérision et concentré sur ses efforts. Les boulangers de cette année sont toujours aussi charmants, comme Tasha, qui m’a immédiatement conquis lorsqu’elle Hollywood rôti au début du premier épisode; et Saku, dont l’enthousiasme joyeux et les plaisanteries sarcastiques me rappellent toutes les tantes asiatiques bruyantes lors du dîner d’un ami de la famille.

Image ouverte modale Les boulangers de cette saison de « The Great British Bake Off ».

« Bake Off » fait une excellente télévision en transformant chaque tâche de pâtisserie en un voyage émotionnel à enjeux élevés – mais pas de la manière délibérément manipulatrice que nous associons généralement à la télé-réalité. L’épisode de la semaine dernière, Chocolate Week, était, oserais-je dire, l’épisode télévisé le plus stressant de cette année depuis “Le mariage de Connor.» Le drame! La tension! Les chocolats faits maison des boulangers sortiront-ils de leurs moules ? Leurs boîtes de chocolats comestibles résisteront-elles ? Leurs obturations resteront-elles solides ou suinteront-elles comme une coulée de boue ? Est-ce que tout le monde finira à temps ? Et pourquoi, à chaque saison, fait-il toujours une canicule le jour où les boulangers sont chargés de tempérer le chocolat ?! Quel doux, doux soulagement j’ai ressenti lorsque les juges ont décidé qu’il ne serait pas juste d’éliminer qui que ce soit en raison des conditions pénibles dans la tente : Tasha, qui a failli s’évanouir à cause de la chaleur, n’a pas pu terminer sa pâtisserie. Ouf, quelle heure de télévision anxiogène !

Il y a aussi des récits tout au long de la saison à suivre et dans lesquels s’investir. Chaque saison, certains boulangers réussissent toujours bien, tandis que d’autres sont un peu fragiles au début – puis, de semaine en semaine, s’améliorent de plus en plus. C’est un vrai bonheur de voir les boulangers s’épanouir au fil de la saison et se surprendre eux-mêmes par leur qualité.

Même s’il s’agit bien sûr d’une émission télévisée très produite, l’attrait de « Bake Off » réside dans le fait que la recette n’est pas particulièrement compliquée : d’agréables boulangers réalisant des créations magiques dans des cuisines aux couleurs pastel à l’intérieur d’une tente ensoleillée au Royaume-Uni. campagne. Espérons que la série continue de s’en tenir à la recette, en évitant les fonds détrempés et en produisant un triomphe digne d’être récompensé par Star Baker.