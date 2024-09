Fini les débats – Trump — RT World News

Kamala Harris a gâché sa chance en refusant des opportunités avec Fox News et NBC, a déclaré l’ancienne présidente

L’ancien président américain Donald Trump a exclu un autre débat avec Kamala Harris, comparant la vice-présidente à un boxeur qui a perdu un combat et qui veut une revanche. Harris, qui a rejeté deux précédentes offres de débat de Trump, a déclaré que les deux candidates « Je le dois aux électeurs » s’affronter à nouveau.

Harris était largement considéré comme le vainqueur du débat de mardi soir sur ABC News contre Trump, bien que des sondages ultérieurs aient montré peu de changement dans les attitudes des électeurs et plusieurs enquêtes informelles ont révélé des électeurs indécis soutenir Trump après la confrontation en prime time. La campagne du vice-président a immédiatement appelé à un deuxième débat, et Trump a semblé ouvert à l’idée, déclarant à Fox News mercredi qu’il y participerait, mais seulement si le débat était organisé par « un réseau équitable »

Cependant, dans un message publié jeudi sur sa plateforme Truth Social, le républicain a annoncé qu’il ne débattrait plus avec son rival démocrate.

« Lorsqu’un boxeur perd un combat, les premiers mots qui sortent de sa bouche sont : « JE VEUX UNE REVANCHE » » Trump a écrit. « Les sondages montrent clairement que j’ai remporté le débat contre la camarade Kamala Harris, la candidate de gauche radicale des démocrates, mardi soir, et elle a immédiatement appelé à un deuxième débat. »















« Elle n’était pas présente au débat sur Fox et a refusé de participer aux émissions de NBC et CBS », Trump a poursuivi en concluant : « KAMALA DEVRAIT SE CONCENTRER SUR CE QU’ELLE AURAIT DÛ FAIRE AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES. IL N’Y AURA PAS DE TROISIÈME DÉBAT ! »

« Nous devons aux électeurs d’organiser un autre débat », La campagne de Harris a écrit sur X jeudi.

Trump avait initialement demandé à Harris d’accepter trois débats : un organisé par Fox News le 4 septembre, un autre organisé par ABC le 10 septembre et un troisième organisé par NBC News à une date non confirmée. La campagne de Harris n’a accepté que le débat d’ABC, bien que Trump ait hésité à s’engager dans cette confrontation, accusant la chaîne de « ridicule et partial » couverture de lui.

Tout au long du débat, Trump a été interrompu à plusieurs reprises et les animateurs d’ABC David Muir et Linsey Davis, cette dernière étant membre de la sororité de Harris à l’université Howard de Washington, ont dû vérifier les faits. Harris n’a pas été soumise aux mêmes vérifications des faits, bien que les deux candidats aient fait des déclarations trompeuses.

EN SAVOIR PLUS:

Biden porte une casquette pro-Trump (VIDEO)

« Beaucoup de choses que j’ai dites ont été démenties, voire totalement démenties. » Trump l’a déclaré à Fox News mercredi. « Mais elle pouvait dire tout ce qu’elle voulait. Mon discours était juste, mais ils vous corrigeaient. » il a continué, appelant le débat « totalement truqué. »