Le gouvernement français a annoncé qu’il préparait un nouveau décret contre l’utilisation de termes carnés comme « steak », « grill » et « côtes levées » pour décrire des produits à base de plantes.

Son dernier décret est « une question de transparence et d’honnêteté répondant aux attentes légitimes des consommateurs et des producteurs », a déclaré lundi le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau dans un communiqué.

Les agriculteurs et les entreprises de la chaîne d’approvisionnement en viande française militent depuis longtemps contre des termes comme « burger à base de plantes » ou « saucisse végétalienne », affirmant qu’ils confondent les consommateurs.

Mais un décret de 2022 protégeant ces propos a été suspendu par le plus haut tribunal administratif du pays.

Alors que cette cour, le Conseil d’État, a demandé conseil à la Cour de justice européenne (CJCE) avant de rendre sa décision finale, le ministère de l’Agriculture affirme avoir déjà préparé une nouvelle ordonnance linguistique prenant en compte les plaintes des juges.

Le nouveau projet de décret, qui ne s’applique qu’aux produits fabriqués et vendus en France, interdit une liste de 21 dénominations de viandes pour décrire des produits à base de protéines, parmi lesquelles « steak », « escalope », « côtes levées », « jambon » ou « boucher ». ».

Toutefois, plus de 120 dénominations associées à la viande telles que « jambon cuit », « volaille », « saucisson » ou « lard » seront toujours autorisées à condition que les produits ne dépassent pas une certaine quantité de protéines végétales, avec des pourcentages compris entre 0,5 % et 0,5 %. et 6%.

Le décret a été soumis à la Commission européenne pour vérification par rapport à ses règles détaillées en matière d’étiquetage des aliments.

Guillaume Hannotin, avocat de l’organisation Protéines France représentant les fabricants d’alternatives végétaliennes et végétariennes, a déclaré que le terme « steak végétal » était utilisé depuis plus de 40 ans.

Il a fait valoir que le nouveau décret français contrevient toujours à la réglementation européenne sur l’étiquetage des produits qui – contrairement au lait – ne disposent pas d’une définition juridique stricte et peuvent être désignés par des termes d’usage courant.

Le décret entrera en vigueur trois mois après sa publication pour laisser le temps aux opérateurs d’adapter leur étiquetage. Il laisse également ouverte la possibilité aux fabricants d’écouler tous les stocks de produits étiquetés avant son entrée en vigueur, au plus tard un an après sa publication.

Avec Reuters et l’Agence France-Presse