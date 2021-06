La réclamation a été faite tôt mardi après-midi en Catalogne.

Sur Twitter, le journaliste local respecté Miguel Rico a annoncé la nouvelle en disant: « Leo Messi, qui a fait [negotiations] facile, accepte l’offre et la formule de paiement du Barca.

« Rien ne subsiste, [just] détails structurels, pour son renouvellement pour deux ans. «

Leo Messi, que lo ha puesto fácil, acepta la oferta económica del Barça y la fórmula de pago. Queda nada, detalles estructurales, para su renovación por 2 años – Miguel Rico (@MigRico) 1 juin 2021

Messi a accepté l’offre économique de Barcelone pour un renouvellement. [@MigRico] – barcentre (@barcacentre) 1 juin 2021

Si cela est vrai, cela deviendra une musique aux oreilles des fans du Barça du monde entier, qui ont dû faire face à leur icône en tournant le dos à son club de 20 ans comme une possibilité très réelle.

Vendredi, lors de sa première conférence de presse depuis son accession à la présidence en mars, Joan Laporta avait été interrogée à plusieurs reprises sur le sujet et avait confirmé comment « Les négociations sur le nouveau contrat avec Messi se déroulent bien, mais nous devons continuer à travailler. »

« Nous préparons une proposition qui avec le [financial] les limites du club peuvent convaincre Messi [to stay]. Il adore le club et nous préparons tous tout ce qu’il faut pour qu’il reste au Barça. «

« Nous pouvons faire une offre [to him] au sein de notre [financial] possibilités. Leo mérite beaucoup plus et pourrait gagner plus ailleurs. [But] Je suis convaincu qu’il apprécie les efforts que nous faisons et aimerait rester.

« Leo n’est pas une question d’argent, mais une équipe qui peut tout gagner. Je suis modérément optimiste, » A réclamé Laporta.

Le président du Barça, Joan Laporta: «Leo Messi aime le club et il est enthousiasmé par le projet, nous ferons notre candidature bientôt dans la limite de nos possibilités. Je suis plutôt optimiste.Xavi au Barça? Nous avons du respect pour Koeman, qui a un contrat en vigueur. N’excluez pas Koeman … ». 🔴 #FCB – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 28 mai 2021

Prouvant cela par ses actions, la formule de paiement à laquelle Rico se référait verrait Messi payé au-delà de la retraite, ou même en quittant le Camp Nou pour terminer sa carrière aux États-Unis où il serait ambassadeur des Blaugrana avant de retourner dans la capitale catalane pour assumer un rôle de réalisateur.

Dévoilée hier, l’arrivée d’un ami proche Sergio Aguero sur un transfert gratuit de City a également été influente pour Messi, et l’attaquant a taquiné que son compatriote argentin avait été décidé.

« C’est un plaisir de jouer avec lui. S’il reste ici, ce que je pense qu’il le fera, nous ferons de notre mieux pour que le club réalise de grandes choses.. Pour moi, Barcelone, aussi parce qu’il est ici, est le meilleur club du monde ». a déclaré le quintuple vainqueur de la Premier League.

Les meilleurs amis Sergio Aguero et Lionel Messi semblent prêts à jouer ensemble au niveau du club pour la toute première fois de leur carrière 🤝 pic.twitter.com/JciQEL5WJW – ESPN FC (@ESPNFC) 31 mai 2021

« Nous avons été avec l’équipe nationale. »

« Je parle avec Leo tous les jours et m’entraîner ensemble tous les jours, car ce n’est pas si souvent avec l’Argentine, ce sera vraiment super », il continua.

Avec l’ancien coéquipier d’Etihad d’Aguero, Eric Garcia, a également signé un billet gratuit aujourd’hui, et Georginio Wijnaldum de Liverpool attendu cette semaine, Laporta fait de son mieux pour construire la tenue de compétition que Messi exige, même si les géants de la Liga à court d’argent sont dans une situation financière. le trou noir dépasserait 1 milliard de dollars.

Barcelone a une 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗢𝗨𝗦 puissance de feu en tête … 🔥😵Messi: ⚽️ 672 club🇦🇷 72 internationalAguero: ⚽️ 384 club🇦🇷 42 internationalGriezmann: ⚽️ 220 club🇫🇷 35 international pic.twitter.com/E0W6QSxe5n – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 31 mai 2021

L’été dernier, il a tenté de sortir du club sous la surveillance du prédécesseur de Laporta, Josep Bartomeu, mais a décidé de se retenir et de ne pas soumettre sa tenue d’enfance aux tribunaux.

Bartomeu démissionnant suite à un scandale en octobre, Laporta a été voté par de nombreux membres du club lors de l’élection présidentielle de mars avec des promesses de ligoter Messi et un retour aux sextuple jours de gloire dont le détenteur du Ballon d’Or a joui avec Pep Guardiola, désormais patron de City.