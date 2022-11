‘Fini le confinement !’ – D’énormes manifestations de Covid éclatent dans le Xinjiang en Chine après un incendie meurtrier

De rares manifestations ont éclaté en Chine, avec des foules criant sur des gardes en tenue de matières dangereuses après qu’un incendie meurtrier a déclenché la colère contre leur verrouillage prolongé de Covid-19.

Les responsables d’Urumqi ont brusquement tenu une conférence de presse aux premières heures de samedi, niant que les mesures de Covid aient entravé l’évasion et le sauvetage, ajoutant qu’ils enquêteraient plus avant.

De rares manifestations ont éclaté dans la région de l’extrême ouest du Xinjiang en Chine, avec des foules criant contre des gardes en tenue de matières dangereuses après qu’un incendie meurtrier a déclenché la colère contre leur verrouillage prolongé de Covid-19 alors que les infections à l’échelle nationale établissent un autre record.

Les foules ont scandé “Mettre fin au verrouillage!”, levant les poings en l’air alors qu’ils marchaient dans une rue, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux chinois vendredi soir. Reuters a confirmé que les images avaient été publiées depuis la capitale du Xinjiang, Urumqi.

Des vidéos montraient des gens sur une place en train de chanter l’hymne national chinois avec ses paroles, “Lève-toi, ceux qui refusent d’être esclaves !” tandis que d’autres ont crié qu’ils voulaient être libérés des blocages.

La Chine a placé la vaste région du Xinjiang sous certaines des plus longues fermetures du pays, avec un grand nombre des 4 millions d’habitants d’Urumqi interdits de quitter leur domicile pendant 100 jours. La ville a signalé environ 100 nouveaux cas chacun des deux derniers jours.

Le Xinjiang abrite 10 millions de Ouïghours. Les groupes de défense des droits et les gouvernements occidentaux accusent depuis longtemps Pékin d’abus contre la minorité ethnique principalement musulmane, y compris le travail forcé dans les camps d’internement. La Chine rejette fermement de telles allégations.

Les autorités ont déclaré que les résidents du bâtiment avaient pu descendre, mais des vidéos des efforts des équipes d’urgence, partagées sur les réseaux sociaux chinois, ont conduit de nombreux internautes à supposer que les résidents ne pouvaient pas s’échapper à temps car le bâtiment était partiellement verrouillé.

Les responsables d’Urumqi ont brusquement tenu une conférence de presse aux premières heures de samedi, niant que les mesures de Covid aient entravé l’évasion et le sauvetage, mais disant qu’ils enquêteraient plus avant. L’un d’eux a déclaré que les résidents auraient pu s’échapper plus rapidement s’ils avaient mieux compris la sécurité incendie.

‘Blâmer la victime’

Dali Yang, politologue à l’Université de Chicago, a déclaré qu’une telle attitude de “blâmer la victime” rendrait les gens plus en colère. “La confiance du public va simplement baisser”, a-t-il déclaré à Reuters.

Les utilisateurs de la plateforme chinoise Weibo ont décrit l’incident comme une tragédie qui est née de l’insistance de la Chine à s’en tenir à sa politique zéro-Covid et quelque chose qui pourrait arriver à n’importe qui. Certains ont déploré ses similitudes avec le crash meurtrier de septembre d’un bus de quarantaine Covid.

Un essai devenu viral sur WeChat vendredi, remettant en question le récit officiel sur l’incendie de l’appartement d’Urumqi, a déclaré :

N’y a-t-il pas quelque chose sur quoi nous pouvons réfléchir pour apporter des changements?

La Chine défend la politique zéro Covid du président Xi Jinping comme salvatrice et nécessaire pour éviter de submerger le système de santé. Les responsables ont juré de continuer malgré la résistance croissante du public et son impact croissant sur la deuxième économie mondiale.

Alors que le pays a récemment modifié ses mesures, raccourcissant les quarantaines et prenant d’autres mesures ciblées, cela, associé à l’augmentation des cas, a provoqué une confusion et une incertitude généralisées dans les grandes villes, y compris Pékin, où de nombreux habitants sont enfermés chez eux.

La Chine a enregistré 34 909 cas locaux quotidiens, ce qui est faible par rapport aux normes mondiales mais le troisième record consécutif, avec des infections se propageant dans de nombreuses villes, provoquant des fermetures généralisées et d’autres freins aux mouvements et aux affaires.

Shanghai, la ville et le centre financier les plus peuplés de Chine, a resserré samedi les exigences de test pour entrer dans les lieux culturels tels que les musées et les bibliothèques, obligeant les gens à présenter un test Covid négatif effectué dans les 48 heures, contre 72 heures plus tôt.

Le parc Chaoyang de Pékin, populaire auprès des coureurs et des pique-niqueurs, a de nouveau fermé après avoir brièvement rouvert.