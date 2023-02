Fini l’ancien et place à la « nouvelle informatique »

Mais le bébé humain n’apprend pas à reconnaître un chat de cette façon. Les bébés, ils sortent, voient un chat ou deux, et puis ils savent à quoi ressemble un chat. Ils n’ont pas besoin d’un million d’échantillons d’apprentissage, ils n’en ont besoin que d’un ou deux. C’est donc très différent. Ils n’ont donc pas besoin de mégadonnées pour apprendre. Au lieu de cela, de petites données suffisent. C’est donc l’un des grands défis à relever pour que l’IA atteigne le niveau supérieur. Ainsi, une voie possible consiste à passer de l’IA actuelle basée sur les données à la future IA hybride où elle intègre à la fois les données et les connaissances. Voilà donc mes réflexions sur l’avenir de l’IA.

Laurier: Non, c’est incroyable. C’est aussi très intéressant d’entendre parler de l’IA dans la production dans la fabrication, puis cette idée d’apprendre l’IA, et comme vous l’avez dit, un bébé n’apprend pas ce qu’est un chat. Et il y a clairement tellement de choses entre chacune de ces idées. Je pense en particulier que ce concept est si complexe et quand nous pensons à la façon dont l’IA est en train de changer et d’évoluer en quelque sorte vers cette chose, nous appelons maintenant le métaverse industriel, n’est-ce pas ? Ce qui est un mélange de ces capacités virtuelles et réelles. Ce n’est plus de la science-fiction, c’est en train de se produire. Alors, quels sont certains de ces exemples de réalité étendue ou XR que nous pourrions voir dans les prochaines années ?

Yong : C’est exact, Laurel. En fait, je pense que la réalité est là, et cela dit, le métaverse lui-même en est encore à ses débuts de développement. Et différentes personnes ont des définitions différentes de ce qu’est le métaverse. Du point de vue de Lenovo, le métaverse est un hybride de mondes physiques et virtuels où les personnes et les objets se connectent et interagissent les uns avec les autres. Et les appareils XR, y compris AR, VR, MR sont la clé de l’interface homme-machine et le portail vers le métaverse, avec les informations combinées et renforcées des deux mots, le physique et le virtuel. Dans le métaverse, nous pouvons offrir aux utilisateurs des expériences plus immersives et interactives et résoudre les défis de l’industrie avec une plus grande efficacité et à moindre coût. Alors laissez-moi vous montrer un exemple. Prenons l’industrie de l’électricité, par exemple. Historiquement, l’inspection des équipements des centrales électriques a été longue et parfois, comme vous pouvez l’imaginer, dangereuse. En outre, les travailleurs humains peuvent commettre des erreurs provoquant des pannes de courant et d’autres accidents.

En tant que telles, ces tâches peuvent entraîner des coûts élevés pour les compagnies d’électricité. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies métavers, nous avons la possibilité de transformer cette industrie en une industrie plus sûre et plus efficace. La clé est de construire un métaverse qui relie le virtuel et le physique. Et nous y avons beaucoup réfléchi, et nous avons conclu qu’il y avait trois façons d’y parvenir. Les trois méthodes sont la cartographie virtuelle physique, la superposition virtuelle physique et l’interactivité virtuelle physique. Encore une fois, permettez-moi d’utiliser l’exemple de l’industrie de l’énergie électrique pour illustrer cela. Premièrement, la cartographie virtuelle physique signifie que nous devons construire une version virtuelle de la centrale électrique physique, que nous appelons le « méta-espace ». En fait, il y a deux mois, nous venons de terminer notre Tech World [conference]. J’ai une description assez détaillée de ce méta-espace. Je n’aurai probablement pas le temps d’en parler aujourd’hui avec vous, mais pour ceux qui sont intéressés dans l’auditoire, je les renvoie au Lenovo Tech World 2022 c’est arrivé en octobre.

Ils peuvent y avoir un scénario plus détaillé. Et puis après cette cartographie virtuelle physique vient la superposition virtuelle physique, ce qui signifie que nous superposons les informations numériques sur des objets réels à travers, par exemple, des lunettes AR. Cela augmentera en fait considérablement les capacités des travailleurs humains, leur permettant de vérifier l’état et d’identifier plus de fonctions plus rapidement et d’effectuer les tâches de maintenance plus efficacement. Et troisièmement, les travailleurs humains ne sont pas en mesure de couvrir tous les coins de la centrale électrique, en particulier les zones dangereuses qui présentent des risques pour la santé et la vie.

Dans ce cas, les travailleurs humains peuvent envoyer un robot physique pour faire le travail à leur place, ils peuvent planifier un chemin pour le robot dans la centrale électrique virtuelle. Ensuite, le robot peut se déplacer dans la centrale électrique physique et effectuer la tâche d’inspection, y compris la reconnaissance des lectures de l’équipement, la détection de la chaleur anormale et la surveillance de l’état de l’équipement dans la centrale électrique. Et la troisième voie, encore une fois, nous l’appelons l’interactivité virtuelle physique. Ce sont donc les trois façons dont nous pensons que nous connectons le monde virtuel et physique. Et bien sûr, ci-dessus, j’ai utilisé l’inspection des centrales électriques comme exemple pour illustrer le métaverse, mais ces technologies peuvent vraiment créer d’énormes opportunités dans de nombreuses autres industries.

Laurier: Vous pouvez vraiment imaginer que cet exemple dans le domaine de la santé soit en train de changer complètement l’industrie, si vous en étiez capable. Ouais, c’est vraiment assez étonnant. Et je pense que c’est une bonne distinction de vraiment définir pour les gens ce que le métaverse industriel pourrait nous apporter avec cette capacité, avec les technologies XR, de faire des choses qui n’ont jamais été faites auparavant avec ce joli mélange entre ce qui est virtuel et ensuite ce physique monde. Donc, en parlant de ce monde physique, comment l’adoption de technologies comme celles dont nous avons parlé aujourd’hui aidera-t-elle la durabilité et les objectifs sociaux et de gouvernance ou ESG de l’entreprise ? Et quels sont les propres objectifs de développement durable de Lenovo ? Parce que, comme vous l’avez mentionné, ces énormes usines créant un certain nombre d’ordinateurs portables, un sur huit dans le monde, c’est aussi tout un défi pour Lenovo.

Young : Laurel, merci d’avoir posé cette question. Je pense que pour toute innovation technologique, nous devrions aussi être responsables. Et vous venez de mentionner l’énorme usine LCFC, n’est-ce pas ? Imaginez si nous pouvons économiser 5 % de l’électricité, cela va économiser beaucoup d’émissions de carbone. Cela peut réduire beaucoup d’émissions de carbone. C’est certainement une chose à laquelle nous sommes très attachés et sur laquelle nous travaillons très sérieusement. Ainsi, dans l’ensemble, Lenovo s’est engagé à atteindre une croissance durable en aidant à décarboner l’économie mondiale.