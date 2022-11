Fini Google Maps, Google Keep pour les appareils Wear OS 2

Pour ceux qui portent un appareil Wear OS qui ne recevra pas la mise à jour Wear OS 3, sachez que quelques applications, Google Maps et Google Keep, abandonnent la prise en charge de votre appareil.

Plus important encore, si vous avez déjà les applications sur votre montre Wear OS 2, elles devraient continuer à fonctionner. Cependant, si vous les supprimez ou devez réinitialiser votre appareil, il semble que vous ne pourrez plus les télécharger. Ce sera game over. Ce ne sont pas les seules applications qui ne montrent pas d’amour pour l’ancienne version de Wear OS, car les applications Google Home, Weather et Contacts mises à jour n’ont pas non plus fait leur chemin.

Abandonner complètement le support est un appel difficile. Il existe probablement un nombre relativement important de ces appareils, il n’est donc jamais bon de voir cela, en particulier pour une application aussi grande que Google Maps. Ces propriétaires d’appareils équipés de Wear OS 2 ont certainement une raison de rechercher une mise à niveau cette semaine. Heureusement, il existe de bonnes options. La Pixel Watch est excellente, la Fossil Gen 6 est bonne et la gamme Galaxy Watch de Samsung est également très bonne.

Dans l’ensemble, c’est une déception.

// 9to5Google