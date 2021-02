Diamants et drame.

C’est ce que Netflix Empire bling livré lors de sa sortie en janvier – et nous ne pourrions être plus heureux. Pour ceux qui ne connaissent pas le spectacle, Empire bling suit un riche groupe d’amis asiatiques et asiatiques américains à Los Angeles alors qu’ils font leurs courses, se battent et vivent leur meilleure vie.

Le spectacle, qui met en vedette Kevin Kreider, Kim Lee, Kelly Mi Li, Anna Shay, Christine Chiu, Kane Lim, Jamie Xie et Cherie Chan, a été dévoré par les téléspectateurs. En réalité, Empire bling a même fait le top 10 de Netflix à un moment donné.

Cependant, après avoir fait tomber le hit de Netflix si rapidement, nous étions impatients de voir une nouvelle émission à consommer. Tandis que Empire bling est extrêmement divertissant, ce n’est pas la première émission de téléréalité à prendre le monde d’assaut.

Pour commencer, il y a L’incroyable famille Kardashian, le E! docu-série qui suit la vie des Kardashian-Jenners.