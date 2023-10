Finesse permet une transformation numérique holistique des services

Finesse – Permettre la transformation numérique : l’offre phare de la marque s’adresse aux entreprises qui recherchent une mise en œuvre technologique transparente, une intégration de systèmes et un support continu. Le portefeuille de solutions présentées comprend des chatbots IA, de la BI et des analyses, de l’ECM, du CRM, de la RPA, de la HCM et de la trésorerie d’entreprise, associés à notre support de services gérés d’applications 24h/24 et 7j/7.

Cyberhub 24/7 CSOC – Sécuriser la transformation numérique : Solutions de cybersécurité et services de sécurité gérés : La cybersécurité est primordiale dans l’environnement numérique d’aujourd’hui. Le centre d’opérations de sécurité cognitive (CSOC) et le centre d’opérations de réseau (NOC) de pointe de Finesse, situés à Dubaï, ainsi que ses installations NOC et SOC étendues à Bangalore, en Inde, exposeront sa vaste gamme de produits, de solutions et de cybersécurité. prestations de service. Les visiteurs découvriront son approche proactive en matière de détection des menaces, de prévention et de réponse aux incidents. Le portefeuille de solutions Finesse sous Securing Digital Transformation comprend les risques et la conformité numériques, l’identité numérique, le Zero Trust, la sécurité et l’assurance des applications dans le cloud, la protection des données et la confidentialité, les services d’évaluation de la sécurité, etc., le tout regroupé avec nos services de sécurité gérés 24h/24 et 7j/7.