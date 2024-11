« Finding Mr. Christmas » est une recherche du prochain morceau des fêtes Hallmark

Que faut-il pour être un homme principal dans un film de Noël Hallmark ?

Quelques traits sont utiles : Une chevelure épaisse. Une mâchoire ciselée. Une capacité à paraître terriblement belle en flanelle. Un niveau de charisme si indéniable qu’il peut transformer un concours de fabrication de tartes fictif dans une petite ville en une poudrière de tension sexuelle.

Mais plus que tout, un aspirant à Hallmark doit être prêt à partager ses émotions et parfois à verser une larme. C’est du moins ce qu’on m’a dit récemment, alors que je m’asseyais avec les potentielles idoles de «Trouver M. Noël», une série de téléréalité dans laquelle 10 hommes rivalisent pour un rôle principal dans l’un des films de vacances sains de Hallmark (dont environ quatre douzaines seront diffusés sur le réseau câblé entre octobre et décembre).

« Non seulement vous devez être un grand acteur et être superbe devant la caméra, mais tout ce que vous faites hors caméra compte aussi vraiment. Vous devez diriger avec gentillesse, cœur et générosité », explique Ben Roy, qui a créé la série avec son ami, la star de Hallmark Jonathan Bennett.

Comme un croisement drapé de guirlandes entre « The Bachelor » et « RuPaul’s Drag Race », la série, diffusée en première jeudi sur Hallmark+, suit les aspirants mecs alors qu’ils s’affrontent dans des défis conçus pour tester à la fois leur pouvoir de star et leur joie de vivre. Ils emballent des cadeaux aux formes étranges. Ils abattent les arbres de Noël. Ils posent pour des photos torse nu avec d’adorables chiots. Ils jouent des rencontres romantiques et, oui, tentent même de pleurer au bon moment. En cours de route, ils reçoivent les commentaires de diverses stars de Hallmark, dont Bennett, qui est également l’hôte, et la juge Melissa Peterman. Malgré toute sa valeur de divertissement sain, « Finding Mr. Christmas » pose une question qui occupe une place importante en 2024 : que signifie être un homme ?

« C’était une expérience sociale pour nous », explique Bennett, qui est (jusqu’à présent) apparu dans 10 films Hallmark, dont « La gardienne des vacances», la première romance de vacances du réseau à se concentrer sur un couple gay. (Il s’est décrit en plaisantant comme « le roi gay de Noël ».) « Le spectacle ne concerne pas seulement la compétition. Il s’agit de ce qui se passe entre les compétitions – cette fraternité, où vous voyez des hommes adultes et beaux être vulnérables les uns envers les autres et dire au public : « Hé, je suis un mec génial, et j’ai le courage ». être vulnérable et partager des choses qui me font peur avec d’autres hommes.

Melissa Peterman et Jonathan Bennett, à gauche, évaluent les candidats dans « Finding Mr. Christmas ». (Kim Nunneley / Hallmark Media)

Bennett, Roy et cinq des espoirs de M. Christmas se sont réunis au restaurant allemand Rolf’s à Manhattan, un établissement kitsch sur le thème de Noël qui ressemble à une grotte décorée par Mme Claus, avec un tourbillon de lumières scintillantes, des ornements métalliques brillants et des faux- branches à feuilles persistantes dégoulinant du plafond.

Le sérieux est presque aussi écrasant que l’ambiance. Au cours de notre conversation de 90 minutes sur « À la recherche de M. Noël », les mots « vulnérable » et « vulnérabilité » sont prononcés 29 fois. Au moins trois des stars potentielles pleurent en discutant de l’impact de la série sur leur vie. Parfois, j’avais l’impression d’être un intrus dans un groupe de soutien pour hommes. Mais ils sont si authentiquement sympathiques, si véritablement charmants, que mon cœur cynique fond plus vite que les calottes glaciaires polaires au cours d’une année de températures record. À la fin de notre conversation – au cours de laquelle je serai peut-être la seule à toucher les galettes de pommes de terre qui circulent autour de la table – je suis prêt à faire comme une héroïne de Hallmark, à quitter la grande ville derrière moi et à reprendre une ferme d’arbres de Noël en difficulté. quelque part dans le Vermont.

L’idée de « Finding Mr. Christmas » est née avec Roy, un producteur qui se décrit également comme un nerd de Noël autoproclamé, un fan de Hallmark et un obsédé de la télé-réalité. Il a présenté les prémisses à Bennett, qui a adhéré presque instantanément. «Il dit: ‘Arrêtez. Je sais exactement ce que c’est. Je suis obsédé. Voici 1 000 idées », se souvient Roy.

Ben Roy, à gauche, un nerd de Noël autoproclamé, fan de Hallmark et obsédé de la télé-réalité, a présenté la prémisse de « Finding Mr. Christmas » à Jonathan Bennett, qui était à bord presque instantanément. (David Scott Holloway / Hallmark Médias)

L’émission reprend intelligemment tous les éléments d’origine d’un film de vacances Hallmark et les traduit en défis qui mettent à l’épreuve l’attrait des candidats. Dans la première, il leur est demandé de personnaliser un vilain pull de Noël d’une manière qui « raconte votre histoire » (un concurrent décore son pull avec un chien en feutre pour représenter l’animal bien-aimé qu’il a récemment perdu – pas à mort, mais divorce.) Un autre défi fonctionne comme un test d’écran dans lequel les concurrents incarnent des hommes en compétition pour attirer l’attention d’un instructeur mignon lors d’un cours de fabrication de couronnes. (L’instructeur est joué par Erin Cahill, une habituée de Hallmark.)

L’objectif était d’identifier les moments que les téléspectateurs attendent de la programmation agréablement formulée de Hallmark – les excuses, le baiser sous le gui – et de trouver un moyen de les « gamifier », dit Bennett. Il n’était pas difficile d’identifier les tropes clés. « Quand tu as été dans 10 [Hallmark movies,] vous vous dites : « À la page 13, je vais lui demander ça. Permettez-moi de passer à la page 65. Je vous parie que ce sont des excuses. Oh, écoute, ce sont des excuses ! » continue-t-il en feuilletant un scénario imaginaire. « Ils suivent tous la formule, parce que nous avons constaté que notre public veut réellement les tropes. C’est un visionnement confortable pour eux.

Le casting est issu de tous horizons : on y retrouve des acteurs expérimentés, des mannequins devenus acteurs, un pompier et un ingénieur aérospatial. Les raisons de leur inscription varient également.

Pour Daxton Bloomquist, 36 ans, « Finding Mr. Christmas » représentait une opportunité passionnante de redéfinir ce que signifie être un homme romantique. Il est gay, mais il a essayé de ne pas se limiter aux rôles LGBTQ+. «Je peux faire en sorte qu’une fille tombe amoureuse de moi et qu’un garçon tombe amoureux de moi. Je veux dire, neuf garçons sont tombés amoureux de moi dans cette série », dit-il, provoquant les rires des co-stars autour de la table. « Aussi ringard que cela puisse paraître, c’est ce que cette série a fait pour moi, c’est de me donner la confiance nécessaire pour être moi-même. »

1 2 3 1. Rencontrez quelques-uns des beaux mecs de « Finding Mr. Christmas » de Hallmark : Parker Gregory, 39 ans. 2. Daxton Bloomquist, 36 ans. 3. Jonathan Wells, 27 ans. (David Scott Holloway/Hallmark Media)

« C’était effrayant pour moi de montrer mon homosexualité. J’ai tellement essayé en tant qu’acteur de ne pas [do that. I grew up in Kansas,” and had to be able to pass as straight, says Bloomquist, who starred in “The Book of Mormon” on Broadway. But with “Finding Mr. Christmas,” “I was like, ‘I’m done hiding who I am,’” he says, his voice breaking with emotion. Parker Gregory, a dark-haired former model to his left, puts a sympathetic hand on Bloomquist’s back.

“I think one of the best things that this show is going to teach people, especially the men who are not used to watching Hallmark, is you can be rough and tough, but you need to learn when to lean on your brothers,” says Gregory who, at 39, is the elder statesman of the group.

Initial casting notices for the show said nothing about Hallmark, instead calling for people who loved Christmas movies and might want to star in one. The contestants eventually learned the show was being made by Hallmark, which was a selling point for many.

Jonathan Wells, a 27-year-old former All-American track and field athlete with mesmerizing dimples, says he has been approached about starring in other reality shows, which he declines to name, but they never aligned with his personal values: “Care, heart, bringing meaning into people’s lives,” he says.

The Hallmark imprint also provided reassurance that the manipulations typical on most reality TV would be minimal. ‘’Hallmark wasn’t going to do a dirty and edit you a certain way,” Bloomquist says.

The cast and creators of “Finding Mr. Christmas,” clockwise from the left: Elijah Malcomb, Blake Kelley, Jonathan Wells, Parker Gregory, Ben Roy, Jonathan Bennett and Daxton Bloomquist. (David Scott Holloway / Hallmark Media)

For Elijah Malcomb, 31, the initial appeal was practical: The actor had just come off the touring production of “Hamilton” after five years when the dual strikes shut down the industry last summer. Getting a foot in the door at Hallmark, with its steady stream of programming, can be life-changing for a working actor. Malcomb was excited to get back to film and TV, and to hone his craft with the Hallmark stars who show up in each episode. “When else do you get an opportunity to basically have a boot camp for acting on an actual TV set?” he says.

Wells found that a crucial part of the competition was figuring out the story you tell about who you are. “Everyone knew that it was a time to be open, to connect with the audience and give a part of yourself,” he says. For Wells, that meant talking about being a caregiver for his father, who died of brain cancer. “The hardest part of the show was continuously reminding myself, ‘Hey, you gotta talk about the painful experiences.’”

Malcomb nods his head in agreement. “The conversation is starting to shift, where more and more men are talking about their emotions and leaning into the uncomfortable conversations that historically have been frowned upon and looked at as weak,” he says. “There’s a realization that it’s not a weakness, it’s a superpower, and emotional intelligence is sexy.”

It was essential that the hunks-in-training let their personalities shine, says Bennett: “Hallmark viewers tune in not for the characters that they’re playing, but for the stars that they are. Tyler Hynes does his thing. Paul Campbell does his thing. They each have a thing that makes them them.”

A pair of contestants competing in “Finding Mr. Christmas.” (Kim Nunneley / Hallmark)

For Blake Kelley, a 36-year-old stone salesman, “Finding Mr. Christmas” conveyed a message that contradicted what he was taught growing up in Texas, where “football was life,” he says. “Ever since I was 4 or 5 years old and my dad threw me in a pair of [football] épaulettes, une chose qu’ils ont toujours prêchée est, dans un vestiaire rempli de 100 gars, « Ne montrez pas de faiblesse ». C’est une chose que j’ai vraiment appris à faire [on the show]. Certaines des choses dont je parle avec ces gars-là, je n’en parlerais à personne.

«Ma définition de ce que peut être la masculinité est ce que ces gars ont fait», dit Bennett. « Ils sont entrés dans une maison chez de parfaits inconnus qu’ils n’avaient jamais rencontrés auparavant et ont partagé leur vie à la télévision nationale. Dites-moi que ce n’est pas la chose la plus virile que vous puissiez faire, car 99 % des gens qui regardent chez eux n’auraient pas le courage de le faire, mais ils l’ont fait.

L’émission a été tournée pendant quelques semaines en avril, dans une maison décorée de façon festive dans l’Utah. Celui qui sera finalement couronné M. Noël a déjà terminé la production de son film Hallmark, qui devrait être diffusé quelques jours après la finale de la série.

L’idée, dit Bennett, est de générer un « effet Kelly Clarkson » au cours de la saison. « Vous les regardez grandir et en sortir plus forts et, espérons-le, tomber amoureux d’eux tout au long du voyage. Le public a alors la satisfaction immédiate de regarder son film.

Bennett espère qu’il y aura de futures saisons de « Finding Mr. Christmas » et se considère comme la réponse de Hallmark à RuPaul, aidant à nourrir une nouvelle génération diversifiée de talents à travers la série. La partie la plus difficile de la série était le moment, dans chaque épisode, où un concurrent était éliminé et devait livrer le [brilliant] départ : « Il est temps d’enlever vos bas. Vous rentrez chez vous pour les vacances.

«Je les regardais dans les yeux, et cela se produisait à chaque fois», dit Bennett, désignant les larmes qui lui montaient aux yeux. « Parce que je les connais. J’y suis allé. Je sais à quel point tu le veux et à quel point cela signifie de pouvoir vivre ton rêve et de jouer dans des films, parce que je le fais en ce moment.