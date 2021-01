CONSTATER Alice a débuté sur ITV et a déjà accroché la Grande-Bretagne.

L’actrice Keeley Hawes dirige le casting, de nombreux téléspectateurs se demandant si l’émission est basée sur un livre.

Finding Alice est-il basé sur un livre?

Il existe un livre intitulé Finding Alice qui a été publié en 2003 et écrit par Melody Carlson.

Cependant, la série ITV du même nom N’EST PAS basée sur ce roman.

L’émission est en fait écrite par Roger Goldby et Simon Nye.

L’idée du spectacle est née avec Roger, qui a travaillé avec Keeley sur The Durrells.

Finding Alice est-il une histoire vraie?

Bien que Finding Alice regorge de nombreux moments relatables qui donneront l’impression que les personnages sont réels, la série est entièrement fictive.

L’écrivain Roger a déclaré à la BBC: «La mort dans son cas est très traumatisante et horrible, mais c’est l’héritage du chagrin qui vient après que nous sommes tous touchés à un moment donné de notre vie à des degrés divers.

«Cela peut être déstabilisant, catastrophique, choquant et englobant lorsque le reste du monde continue à vous entourer.

«C’est négocier votre chemin à travers ce voyage qui m’a intéressé plutôt que la mort elle-même.

« Et l’une des choses les plus importantes était d’être authentique, réelle et véridique et de la traiter avec respect. Ce n’est pas un documentaire, mais nous voulions être très honnêtes. »

En quoi consiste Finding Alice?

Finding Alice suit le parcours d’une femme appelée Alice après la mort de son mari bien-aimé de 20 ans, Harry.

Le couple est ravi après avoir emménagé dans la maison de ses rêves récemment rénovée.

Cependant, le monde d’Alice est bouleversé lorsque Harry tombe dans les escaliers et meurt tragiquement.

Alors qu’elle essaie de faire face à ce qui s’est passé, Alice est aux prises avec des sentiments accablants de perte, d’abandon et de désorientation.

Pour aggraver les choses, alors qu’elle continue de s’installer dans sa nouvelle maison, Alice découvre un secret troublant qu’Harry avait désespérément tenté de cacher.

Sa sombre piste de dette, de suspicion et de criminalité la laisse aveugle

Quand Finding Alice est-il le prochain à la télé?

Le prochain épisode de Finding Alice sera diffusé dimanche prochain (24 janvier 2021).

Vous pouvez l’attraper à partir de 21 heures sur ITV.

Mais si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, vous pouvez diffuser les six épisodes sur le Hub ITV maintenant.