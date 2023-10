Find N3 Flip d’Oppo : 4 trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de l’écran de couverture

Oppo a lancé ce mois-ci son nouveau téléphone à clapet dans le monde entier. Le Find N3 Flip est la réponse d’Oppo au Galaxy Z Flip 5 de Samsung, et Oppo l’a doté de grandes mises à niveau. L’une des principales améliorations est venue du logiciel d’écran de couverture, qui étend désormais considérablement ce que vous pouvez faire à partir de cet écran de 3,26 pouces sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone.

Le fabricant de téléphones chinois affirme que l’écran de couverture du Find N3 Flip peut désormais exécuter plus de 40 mini-applications, notamment Gmail, Google Calendar, TikTok et Google Maps. Il est également livré avec un clavier et une fonction de synthèse vocale, ce qui signifie que vous pouvez rédiger des e-mails sans avoir à déplier le téléphone.

Les bases du téléphone à clapet Oppo

Toutes ces fonctionnalités ajoutées sur le Find N3 Flip sont un ajout bienvenu, d’autant plus que le Find N2 Flip ne prenait pas en charge les applications tierces. Mais vous devrez apprendre les gestes de base pour une expérience fluide sur le Find N3 Flip. Passons en revue les bases.

Tapez deux fois l’écran de couverture pour le réveiller

l’écran de couverture pour le réveiller Balayez vers le bas pour voir votre teinte de contrôle

pour voir votre teinte de contrôle Balayez vers le haut pour voir vos notifications

pour voir vos notifications Glissez vers la gauche pour afficher vos widgets ou mini-applications

pour afficher vos widgets ou mini-applications Appui long l’écran de couverture pour changer votre fond d’écran

Oppo a nommé son appareil photo redessiné l’anneau cosmos. Il se trouve très près de l’écran de couverture. Patrick Holland/CNET

Comment utiliser l’écran de couverture

Maintenant que cela est réglé, voici les façons dont vous pouvez utiliser l’écran de couverture.

Accès rapide aux applications: L’un des objectifs clés de l’écran de couverture est la commodité, ou la possibilité d’accéder rapidement à certaines de vos applications préférées sans avoir à ouvrir le téléphone. L’écran de couverture affiche les applications dans un format de grille 3×4, mais vous devez d’abord organiser les applications auxquelles vous souhaitez accéder facilement. J’ai commencé avec l’application Appareil photo, Google Agenda, Spotify, Gmail et Google Maps. Voici comment accéder rapidement à vos applications préférées :

1. Pour ajouter des applications à l’écran de couverture, appuyez sur Paramètres > Fonctionnalités pliables > Mini applications

2. Appuyez sur l’application à laquelle vous souhaitez accéder depuis l’écran de couverture et elle passera à la section Ajouté.

3. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l’écran de couverture pour commencer à utiliser l’une de ces applications

L’écran de couverture n’affleure pas le corps et présente des bords légèrement surélevés qui semblent étranges. Sareena Dayaram/CNET

Prendre des photos à l’aide des caméras arrière: Comme je l’ai mentionné dans ma revue Find N3 Flip, prendre des selfies ou des photos de groupe est l’une de mes façons préférées d’utiliser l’écran de couverture. En effet, vous pouvez utiliser l’écran de couverture comme viseur pour l’une des trois caméras arrière, qui comprennent un objectif principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels. Voici comment prendre des photos avec les caméras arrière depuis l’écran de couverture.

1. Appuyez sur l’icône de l’appareil photo sur l’écran de couverture et il se transformera en un viseur de facto

2. Basculez entre les caméras ultra-larges, principales et portrait. Vous pouvez même filmer une vidéo si vous le souhaitez

3. Appuyez sur le bouton latéral pour cliquer sur la photo

À quoi peut ressembler une prise de selfie sur le Find N3 Flip Sareena Dayaram/CNET

Répondre aux e-mails : L’écran de couverture prend en charge un clavier QWERTY complet. Il est apparu lorsque j’ai appuyé sur le bouton de réponse à un e-mail sur Gmail ou si j’ai fait de même sur l’application Messages. Mais l’écran de couverture étroit du Find N3 Flip peut rendre l’expérience de frappe fastidieuse. Il est plus facile de répondre aux e-mails à l’aide de la fonction de synthèse vocale, disponible dans l’application Gmail ou l’application Messages.

1. Ouvrez l’application Gmail

2. Appuyez sur le bouton composer ou répondre à l’e-mail et cela devrait faire apparaître le clavier

3. Appuyez sur l’icône du microphone et commencez à parler

Contrôlez votre musique: Chaque fois que vous écoutez une chanson sur l’application Spotify et que vous fermez le téléphone, un casemate apparaît en bas de l’écran de couverture. De là, vous pouvez lire, mettre en pause et sauter des chansons. Vous pouvez également appuyer sur le pilulier pour ouvrir la mini-application Spotify.

L’écran de couverture du Find N3 Flip d’Oppo est conçu pour être plus qu’un simple centre de notification. L’écran de couverture orienté verticalement imite l’expérience utilisateur d’un écran de smartphone traditionnel, en partie grâce à sa forme. Cela aide Oppo à éviter les problèmes de compatibilité rencontrés par les écrans de couverture du Galaxy Z Flip 5 et du Razr Plus de Motorola, mais cela signifie également que l’écran est plus étroit. Vous pouvez lire plus de détails dans notre revue Find N3 Flip 3.

Les téléphones à clapet connaissent une transformation radicale par rapport à leurs homologues de type livre – et une grande partie de ce changement se produit sur l’écran avant.