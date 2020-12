« McCartney III » est le 18e album solo des Beatles. L’album est sorti vendredi et comprend 11 nouvelles chansons.

McCartney, 78 ans, joue de tous les instruments et chante toutes les voix, tout comme ses deux précédents albums solo éponymes, « McCartney » et « McCartney II » des années 1970, sortis en 1980.

En plus de l’album, McCartney a sorti le premier clip vidéo du projet pour la chanson «Find My Way».

Cependant, l’ancien membre du groupe de McCarthy dans les Beatles a également un dossier de quarantaine.

Ringo Starr a annoncé un disque de cinq chansons appelé « Zoom In » qui comprend des contributions de McCartney, Dave Grohl et Finneas.

Mardi, Starr, 80 ans, a sorti une chanson, « Here To The Nights », qu’il a écrite avec l’auteur-compositeur Diane Warren.

L’album complet de l’ancien batteur des Beatles sortira chez Universal l’année prochaine.