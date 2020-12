Getty

Il s’est fait les dents en suivant les traces de l’argent à travers les guerres des banques internationales plutôt que de voler des secrets ou de tuer des gens. Mais la personne vers laquelle Joe Biden se penche actuellement pour diriger la CIA suscite le respect même des anciens responsables de Trump – et entretient une relation étroite avec la femme qui sera probablement le centre de gravité de la communauté du renseignement dans les années à venir.

L’ancien sous-secrétaire du département du Trésor et directeur adjoint de la CIA David S. Cohen, comme l’ont noté plusieurs médias, est devenu le favori du premier directeur de la CIA de Biden, selon des sources bien informées. Tom Donilon, l’un des conseillers à la sécurité nationale de Barack Obama, avait jadis semblé susceptible d’obtenir le poste, mais Donilon s’est retiré peu de temps après Thanksgiving.

Biden a plusieurs autres candidats à l’étude. Parmi les nommés: Susan Gordon, ancienne directrice adjointe principale du renseignement national qui a quitté l’administration Trump en 2019; l’ancien directeur de la Defense Intelligence Agency et le général trois étoiles à la retraite de la Marine, Vincent Stewart; et Darrell Blocker, considéré comme plus éloigné, un vétéran de l’agence à la retraite avec une expérience au centre de lutte contre le terrorisme de la CIA.

Mike Morell, cependant, semble de moins en moins susceptible de revenir à Langley. L’ancien directeur par intérim de la CIA et directeur adjoint a cratéré après que le sénateur Ron Wyden (D-OR), membre de la commission du renseignement du Sénat, qui examinera la nomination, a déclaré au Daily Beast qu’un apologiste de la torture serait entrée. » Morell a toujours défendu le programme de torture de l’agence après le 11 septembre, qu’il n’a pas reconnu, en dehors du waterboarding, comme de la torture.

Cohen «a une excellente réputation. Il est cloué au sol et il n’y a pas le bagage que Michael Morell avait. Michael ne sera pas pris en considération maintenant juste à cause des interrogatoires », a déclaré un ancien haut responsable de l’administration Trump qui a demandé l’anonymat. «Cohen est une valeur sûre.»

Soit Cohen, soit Blocker serait le deuxième directeur juif de la CIA. (James Schlesinger, nommé par Richard Nixon, est né juif mais s’est converti en tant que jeune homme; John Deutsch, nommé par Bill Clinton, était le premier réalisateur juif.) Blocker ou Stewart serait son premier réalisateur noir. Gordon serait sa deuxième femme réalisatrice.

Biden n’aurait pas encore finalisé son choix, laissant le poste de directeur de la CIA l’un des derniers postes puissants du Cabinet à l’improviste, aux côtés du futur procureur général. D’autres peuvent être interviewés et Biden pourrait également élargir sa recherche. On ne sait pas non plus quand une annonce peut arriver.

La transition Biden a refusé de commenter cette histoire. Tout comme Cohen.

Mais le directeur de la CIA ne sera pas le plus important responsable du renseignement de l’administration Biden. Ce sera Avril Haines, que Biden a sélectionné comme la première femme à être directrice du renseignement national (DNI).

La relation entre le directeur du renseignement national et le directeur de la CIA a varié sous chacune des trois administrations depuis que le Congrès a créé le poste de DNI en 2004. La loi l’instituant donne au directeur plus de prestige que le pouvoir budgétaire ou l’autorité de la chaîne de commandement. Cela rend son importance fonction de ce qu’un président donné veut. Le camp de Biden considère que le directeur du renseignement national est plus proprement le chef des agences de renseignement qu’un coordinateur parmi eux. Et avec Haines, Biden aura un DNI avec lequel il travaille depuis plus d’une décennie.

Cohen «entretient de très bonnes relations avec Avril Haines», a déclaré l’ex-haut responsable de Trump. «Je pense que c’est un très bon début pour l’administration.»

Bien que Cohen ne soit ni un condamné à perpétuité de la CIA ni un courtier démocrate – choix typiques que les présidents démocrates envoient à Langley -, il n’est pas non plus un candidat noir.

Cohen, avocat de formation, a été l’architecte de la tristement célèbre loi PATRIOT de 2001 alors qu’il était au bureau du conseiller juridique du département du Trésor. La disposition qu’il a élaborée, cependant, concernait l’augmentation des obligations de déclaration des banques contre le blanchiment d’argent, plutôt que ses mesures de surveillance et de police intrusives. Pendant la présidence de Barack Obama, Cohen a passé cinq ans au Trésor pour suivre et combattre les réseaux financiers qui facilitent le terrorisme ou échappent aux sanctions économiques.

Cohen a été l’un des architectes de l’étranglement économique de l’Iran par l’administration Obama. Tony Blinken, maintenant le choix de Biden pour le secrétaire d’État, a déclaré le New York Times en 2014, que sans les «efforts incessants de Cohen, nous ne serions pas où nous en sommes pour amener les Iraniens à la table des négociations avec la possibilité de parvenir à une solution diplomatique». Cohen, dans un discours cette année-là, a appelé à des sanctions contre l’Iran «soigneusement conçues et personnalisées pour maximiser la pression» et les a saluées pour «entrave[ing] La capacité de l’Iran à acquérir du matériel pour son programme nucléaire, isolat[ing] il du système financier international, slash drastiquement[ing] ses exportations de pétrole, et priver[ing] d’accéder à une part importante de ses revenus pétroliers et de ses réserves de change. » Cohen avait également la tâche gargantuesque de nuire au soi-disant portefeuille de l’État islamique à un moment où il commandait des actifs pétroliers d’une valeur d’un million de dollars par jour. Les gens d’Obama ont appelé Cohen leur «Batman financier».

Il a rejoint la CIA début 2015 pour succéder à Haines en tant que directeur adjoint. C’était une période délicate à Langley. Haines avait été impliqué dans la limitation de la déclassification du rapport du Sénat sur la torture et dans l’absolution des responsables de la CIA qui espionnaient les enquêteurs du Sénat. Cohen n’avait pas de tels bagages car l’agence cherchait à réparer ses relations avec ses surveillants du Sénat. Mais un ancien responsable de l’agence a déclaré à Jenna McLaughlin de Yahoo News que Cohen était «pleinement impliqué dans le programme de drones».

En dehors du travail de Cohen dans le domaine du renseignement financier, il est peut-être mieux connu dans les cercles du renseignement pour avoir mis en œuvre une réorganisation controversée en interne afin de rendre la CIA plus fluide sur le plan numérique. Et en dehors des cercles du renseignement en général, il est peut-être mieux connu comme un Le Trône de Fer supplémentaire.

Plus récemment, Cohen a fait partie des dizaines d’anciens combattants de l’administration Obama travaillant pour le cabinet de conseil en entreprise WestExec Advisors. Parmi les anciens élèves de cette société, deux personnes devraient figurer parmi les plus puissants responsables du cabinet de Biden: Blinken et Haines. Avec Haines et Morell, Cohen a apporté son soutien public à la nomination de Gina Haspel, l’actuelle directrice de la CIA qui est impliquée dans la torture après le 11 septembre.

Démis de ses fonctions, Cohen a averti les opposants à l’accord nucléaire iranien et les partisans du renversement de l’homme fort vénézuélien Nicolas Maduro qu’ils ne seraient pas en mesure de sanctionner leur chemin vers un changement de régime. Avec Haines et Morell, Cohen a écrit un article cinglant en avril sur la politisation par Trump des agences de renseignement, ce qui sera une préoccupation immédiate pour le prochain directeur de la DNI et de la CIA.

Leur article contenait une réprimande implicite de Haspel, qu’ils soutenaient tous: «Pas un seul chef de la communauté du renseignement n’a dit un mot publiquement quand [Trump ally and] L’ancien procureur américain Joe DiGenova a attaqué le lanceur d’alerte qui a déclenché une procédure de destitution en tant qu’assassin présidentiel, l’équivalent, a-t-il dit, de John Wilkes Booth … leur silence a envoyé son propre message aux services de renseignement concernant leur volonté d’apaiser le président.

