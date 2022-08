Financer une nouvelle voiture ? Combien vous pouvez économiser avec une excellente cote de crédit

À présent, vous savez probablement que les prix des voitures neuves ont augmenté à un rythme soutenu, ainsi que de nombreux autres biens de consommation, au milieu d’une inflation élevée. Le coût moyen d’une voiture est estimé à 45 869 $, selon une récente prévision conjointe de JD Power et LMC Automotive. À cela s’ajoute la hausse des taux d’intérêt, qui rend le coût de financement d’un véhicule neuf plus onéreux. Pourtant, cet aspect de l’achat (le taux que vous obtenez) est ce sur quoi vous pouvez avoir le plus de contrôle – grâce à votre pointage de crédit. En savoir plus sur les finances personnelles :

26 % des personnes qui changent d’emploi regrettent d’avoir rejoint Great Resignation Cet important numéro à trois chiffres varie généralement de 300 à 850 et est utilisé dans toutes sortes de décisions de crédit à la consommation. Bien que vous sachiez probablement que des scores plus élevés signifient de meilleurs taux d’intérêt pour l’argent emprunté, vous ne réalisez peut-être pas comment cela se traduit par des économies. Par exemple, sur la base d’un pointage de crédit allant jusqu’à 850 : Si vous deviez financer 45 000 $ sur cinq ans avec un pointage compris entre 720 et 850, le taux d’intérêt moyen serait d’environ 4,7 %, selon un FICO (Fair Société Isaac) calculateur utilisant des données au 15 août. Cela se compare à un taux moyen de près de 17% pour un score compris entre 500 et 589. En dollars, ce taux plus élevé signifierait payer plus de 16 333 $ supplémentaires sur la durée du prêt (21 947 $ pour un score inférieur à 590 contre 5 614 $ avec un score de 720 ou plus). Le tableau ci-dessous illustre comment les paiements et le total des intérêts payés sont d’autant plus élevés que le score est faible.

Bien qu’il soit difficile de savoir quel pointage de crédit sera utilisé par un prêteur – ils ont des options – avoir un objectif général d’éviter les coups sur votre rapport de crédit aide votre pointage, quel que soit celui utilisé, disent les experts. “Certaines des façons les plus simples de booster votre pointage de crédit inclure la vérification de votre dossier de crédit pour les erreurs et le maintien de vos comptes ouverts en règle – ce dernier signifie que vous devez payer toutes vos factures de crédit à temps et en totalité chaque mois », a déclaré Jill Gonzalez, analyste et porte-parole du site Web de finances personnelles WalletHub. . “Vous pouvez également améliorer votre pointage en gardant ouverts les comptes inutilisés, car cela aide à établir un long historique de crédit qui est essentiel pour un bon pointage de crédit”, a-t-elle déclaré.

Sachez que l’approbation du prêt n’est pas basée uniquement sur ce nombre à trois chiffres, a déclaré Gonzalez. “Les prêteurs ne regardent pas seulement votre cote de crédit, car elle ne raconte pas toute l’histoire”, a-t-elle déclaré. “Ils vérifieront également votre dossier de crédit complet, ainsi que votre statut d’emploi, vos revenus et autres actifs ou vos dépenses mensuelles.”

Déterminez ce que vous pouvez vous permettre