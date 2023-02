Financement participatif des coûts des soins de santé : que faire ?

Lorsque la fille de Jennifer Merritt, Lila, a eu besoin d’un traitement pour une dépression et une anxiété sévères, elle s’est tournée vers son assurance. Ce fut une lutte et de nombreux appels, mais elle a réussi à faire en sorte que son plan couvre l’un des coûts les plus importants – environ 6 mois de soins de Lila à 12 000 $ par mois dans un centre de traitement résidentiel et une école à l’extérieur de l’État. Mais il y avait plus de dépenses, et Jennifer savait qu’elle ne pourrait pas les couvrir toute seule.

Les franchises et les débours s’élevaient à eux seuls à 34 000 $, et elle s’attendait à ce que Lila y reste pendant au moins un an. De plus, Merritt, une rédactrice en chef de 46 ans, aurait des voyages depuis New York pour visiter Lila dans le Montana tout au long de son séjour.

« Je n’avais tout simplement pas l’argent, mais j’avais aussi l’impression que c’était la seule façon de sauver la vie de mon enfant », dit-elle. “Je crois qu’en tant que parent, vous ferez toujours tout ce qu’il faut, et pour moi, c’était demander de l’argent à des étrangers.”