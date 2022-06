Financement participatif de l’ONU pour empêcher la marée noire du pétrolier FSO Safer au large du Yémen

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les Nations Unies se sont tournées vers le financement participatif pour lever les 80 millions de dollars nécessaires pour retirer plus d’un million de barils de pétrole d’un pétrolier en décomposition dans la mer Rouge et prévenir une éventuelle catastrophe environnementale. Le pétrolier FSO Safer rouille au large des côtes du Yémen depuis 2015. Assis dans le délicat écosystème de la mer Rouge, célèbre pour ses coraux et ses poissons, il menace de libérer environ quatre fois la quantité de pétrole brut déversée au large de l’Alaska dans l’Exxon Valdez. catastrophe de 1989.

L’eau de mer s’est déjà infiltrée dans la salle des machines, selon Les responsables de l’ONU qui tirent la sonnette d’alarme qu’une rupture de réservoir ou une explosion ferait des ravages sur la vie marine, les voies de navigation vitales et les économies régionales.

Pendant des années, les Nations Unies ont cherché à lancer une mission de sauvetage pour transférer le pétrole et déplacer le navire vers un endroit plus sûr pour des inspections ou un démantèlement. Mais le navire est ancré dans les eaux au nord-ouest de la ville portuaire yéménite de Hodeida, près du territoire détenu par les rebelles houthis alignés sur l’Iran. La guerre entre eux et le gouvernement désormais soutenu par les Saoudiens avait mis fin à l’entretien et empêché tout délestage.

Les parties adverses se sont finalement mises d’accord sur un plan pour prévenir une catastrophe, a déclaré l’ONU, mais maintenant elle n’a pas l’argent pour le mettre en œuvre.

« Le pétrolier est irréparable, et la crainte est qu’il puisse bientôt se briser ou exploser », a déclaré l’organisme mondial. dit cette semaine lors du lancement de la campagne de financement participatif en ligne.

L’annonce de l’ONU indique qu’elle a collecté environ les trois quarts de l’argent nécessaire pour transférer le pétrole sur un autre navire, après que l’Arabie saoudite et les États-Unis ont récemment promis 10 millions de dollars chacun, à la suite des promesses des Pays-Bas, de la France, du Qatar et d’autres qui ont apporté le total entre les mains de l’ONU à 60 millions de dollars.

Pour aider à payer les 20 millions de dollars restants, le coordinateur des Nations Unies pour le Yémen, David Gressly, lance un appel en ligne aux gens du monde entier pour collecter 5 millions de dollars d’ici la fin du mois afin que les travaux puissent commencer en juillet.

À séance d’information lundi, Gressly a semblé reconnaître que l’appel à 5 ​​millions de dollars du public était inhabituel, le décrivant comme « un objectif ambitieux », mais a soutenu qu’une catastrophe se profilait. L’augmentation des courants et des vents en hiver augmentera le risque de rupture du navire et de déversement de pétrole dans la mer Rouge.

« Chaque jour qui passe est un autre jour où nous prenons un risque, une chance que ce navire se brise et que la catastrophe que j’ai décrite se produise », a-t-il déclaré.

L’ensemble du plan, impliquant d’abord le déchargement de l’huile, puis le remplacement le navire de 1 230 pieds – l’un des plus grands pétroliers du monde – coûterait 144 millions de dollars, selon les estimations de l’ONU.

Une catastrophe en mer Rouge ajouterait au sort des Yéménites qui ont enduré près de huit ans de guerre, de famine et de maladie, et menacerait les moyens de subsistance de beaucoup de ceux qui dépendent des ressources de la mer. Gressly a déclaré que le repeuplement des pêcheries pourrait prendre jusqu’à 25 ans.

Les responsables de l’ONU et les défenseurs de l’environnement affirment qu’un déversement de pétrole du Safer détruirait les écosystèmes de la mer Rouge, une importante sphère de biodiversité, et prendrait des décennies et au moins 20 milliards de dollars à nettoyer.

« Une marée noire de l’ampleur prévue à cet endroit interromprait soudainement les approvisionnements d’aide essentiels en fermant les ports voisins, arrêtant ainsi les expéditions essentielles de nourriture, de carburant et de médicaments », a déclaré Richard Carter, directeur du programme de coordination côtière à The Ocean Foundation à Washington. , CC

Il a déclaré qu’il était logique de rechercher un financement externe dans le cas d’un navire « orphelin », où la propriété et la responsabilité pourraient ne pas être claires, après que Washington a exhorté les entreprises privées qui utilisent la mer Rouge pour des activités commerciales à aider également à financer le projet de l’ONU.

L’envoyé spécial américain pour le Yémen, Tim Lenderking, dit aux journalistes que les Houthis s’étaient mis d’accord avec les responsables de l’ONU sur le déchargement du pétrole, alors que des discussions sur ce qu’il adviendrait du pétrole et comment remorquer le navire auraient lieu plus tard.

Selon le protocole d’accord signé en mars, une solution à court terme consisterait à déplacer le pétrole du Safer vers un autre navire. Mais l’accord dépend de la mobilisation des fonds des donateurs.

Les Houthis – qui ont été accusés d’avoir retardé l’opération d’urgence dans le passé – ont demandé à plusieurs reprises aux Nations Unies de présenter le plan opérationnel stipulé dans le mémorandum et l’ont accusé de « tergiverser dans la prise de mesures pratiques et techniques pour commencer à maintenir le Safer ». réservoir. »

Qualifiant le Safer de « bombe à retardement », Lenderking a déclaré qu’il suffirait « d’un mégot de cigarette, de la décharge d’une arme, [or] une vague agitée » pour provoquer un déversement, et il a dit que le superpétrolier risquait également d’exploser.

Une étude commandée par les Nations Unies ces dernières années trouvé qu’un déversement ou une explosion pourrait faire grimper les prix du carburant et des denrées alimentaires, causer des pertes de récoltes et contaminer des milliers de puits d’eau. Cela tuerait des mammifères marins, des tortues de mer et des oiseaux de mer, détruirait des récifs coralliens vierges et supprimerait des centaines de milliers d’emplois dans l’industrie de la pêche.

Si le navire coule, explose ou renverse sa cargaison, les conséquences seraient catastrophiques, a déclaré Carter.

« Des millions de personnes seraient exposées à un air hautement pollué, des citoyens désespérés dépendants de l’aide seraient privés des fournitures nécessaires à leur survie et l’environnement marin d’une vaste région deviendrait inutilement une victime tragique de la guerre », a-t-il déclaré.