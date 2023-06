Financement futur des infrastructures pour exiger la prise en compte du changement climatique

La nouvelle stratégie nationale d’adaptation au climat du Canada liera les futurs transferts fédéraux d’infrastructure aux provinces à des projets qui intègrent des efforts d’adaptation à compter de l’année prochaine.

D’ici 2025, les provinces et les territoires devront également intégrer la résilience climatique dans les efforts de rétablissement pour obtenir l’aide du gouvernement fédéral après une catastrophe.

La stratégie a été finalisée mardi, à un moment où la plupart des Canadiens ont déjà expérimenté directement les changements climatiques liés au réchauffement climatique.

« Nous reconnaissons tous que le Canada n’est pas prêt à faire face aux impacts des changements climatiques », a déclaré le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, lors de la présentation de la stratégie finale lors d’une conférence de presse à Vancouver.

Il a dit que même si le Canada doit faire plus pour ralentir le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, il doit également accepter que nous devons adapter nos vies aux changements qui se sont déjà produits.

Les coûts pour les personnes et l’économie sont déjà élevés.

En 2021, les intempéries ont causé 2,1 milliards de dollars de dommages assurés, ce qui n’inclut pas les coûts liés aux infrastructures publiques ni les pertes privées non assurées.

Ressources naturelles Canada a déclaré que le coût de la lutte contre les incendies de forêt a dépassé 1 milliard de dollars au cours de six des 10 dernières années. La facture pour 2023 est toujours en cours de montage mais le nombre de surfaces brûlées a désormais dépassé le record d’une année pleine, en moins de six mois.

L’Institut canadien du climat a averti l’année dernière que les factures annuelles de reprise après sinistre du pays s’élèveraient à 5 milliards de dollars par an d’ici 2025.

Si nous avions agi plus tôt en matière de prévention des changements climatiques, la situation serait peut-être moins grave, a déclaré Guilbeault.

« Si les gouvernements avaient écouté ce que disaient les scientifiques et les militants il y a 25 ans, nous n’en serions probablement pas là où nous en sommes aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Avant la politique, Guilbeault était l’un de ces militants, aidant à fonder le groupe environnemental québécois Equiterre en 1993 et ​​dirigeant plus tard le chapitre québécois de Greenpeace.

La stratégie nationale expose certains des risques auxquels le pays est confronté et fixe des objectifs à court et à long terme pour rendre le Canada plus résilient aux événements météorologiques extrêmes, selon Guilbeault, qui deviennent de plus en plus fréquents « chaque saison qui passe ».

Il vise à réduire les effets sur la santé des conditions météorologiques extrêmes, telles que la chaleur extrême ou la fumée des incendies de forêt, à rendre les infrastructures plus aptes à résister aux tempêtes majeures et à protéger et restaurer la nature de manière à rendre les communautés plus résistantes aux conditions météorologiques extrêmes.

La stratégie a été publiée sous forme d’ébauche l’automne dernier, mais a nécessité des consultations et l’adhésion des provinces et des territoires avant de pouvoir être finalisée.

Des ententes bilatérales sont encore en cours entre Ottawa et chaque province et territoire qui seront plus précises quant à leurs risques et besoins individuels. Mais le ministre de l’Environnement de la Colombie-Britannique, George Heyman, a déclaré que la stratégie nationale était un bon début avec «des buts, des objectifs et des cibles».

La Colombie-Britannique a été frappée à plusieurs reprises par des événements majeurs, du dôme de chaleur en 2021 qui a tué plus de 600 personnes et conduit à des incendies de forêt qui ont détruit la ville de Lytton, à la rivière atmosphérique qui a provoqué des inondations catastrophiques dans le sud de la province à quelques des mois plus tard.

« Les impacts s’intensifient et, malheureusement, nous pouvons nous attendre à ce qu’ils continuent de s’aggraver », a-t-il déclaré.

Le plan sépare les actions en plusieurs catégories différentes, notamment la résilience aux catastrophes, la santé et le bien-être, la nature et la biodiversité, les infrastructures et l’économie. Il comprend des objectifs et des échéanciers spécifiques, y compris les nouvelles exigences à venir pour les infrastructures fédérales et l’aide en cas de catastrophe.

D’ici 2026, 80% des régions sanitaires doivent avoir un plan pour protéger les gens contre la chaleur extrême, ce qui, selon les responsables, pourrait inclure la garantie de la disponibilité de centres de refroidissement adéquats pendant les vagues de chaleur ou de programmes pour aider les gens à installer ou à payer la climatisation.

Cette même année, la résilience au changement climatique sera prise en compte dans les trois codes nationaux pour les bâtiments, l’électricité et la conception des autoroutes et des ponts, qui pourraient inclure des exigences pour aider à garder les bâtiments au frais ou à renforcer les autoroutes et les ponts pour résister à des tempêtes plus importantes.

D’ici 2028, le gouvernement souhaite mettre en place un plan pour aider les communautés à se rétablir plus rapidement après un événement météorologique extrême, notamment en reconstruisant les maisons qui ont été perdues ou en permettant aux évacués de rentrer chez eux plus rapidement.

Deux ans après l’incendie de Lytton, la reconstruction n’a même pas commencé pour la plupart des gens.

De plus, d’ici 2028, le gouvernement veut que les provinces et les territoires identifient les zones les plus à risque d’incendies de forêt et mettent en place des plans de prévention et d’atténuation pour 15 % d’entre eux. Deux ans plus tard, ces plans doivent couvrir tous les domaines les plus à risque.

D’ici 2030, le gouvernement fédéral a également l’intention de créer 15 nouveaux parcs urbains nationaux.

À plus long terme, le plan prévoit l’élimination de tous les décès liés à la chaleur d’ici 2040.

Guilbeault a dit qu’il peut comprendre pourquoi certains Canadiens peuvent être réticents à croire qu’un autre plan environnemental national mènera réellement à l’action, mais il a dit qu’il y a un engagement et une adhésion de tous les niveaux de gouvernement. Il a également promis des mises à jour et une surveillance régulières qui, selon lui, maximisent les chances de suivi.

