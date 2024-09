Financement fédéral utilisé pour la stabilisation des routes autour du refuge faunique Neal Smith

8 septembre — Il y a deux ans, le comté de Jasper a demandé une subvention au programme fédéral d’accès aux terres (FLAP) pour stabiliser les routes à côté du refuge faunique national Neal Smith, et la semaine dernière, le conseil de surveillance a officiellement approuvé l’accord de financement attribuant plus de 1,87 million de dollars pour le projet.

Le comté a également reçu 400 000 $ de financement supplémentaire du Programme de transport des terres fédérales ; au total, plus de 2,27 millions de dollars seront consacrés à la première phase de ce projet en plusieurs phases. Michael Frietsch, ingénieur du comté de Jasper, a déclaré que le projet vise à améliorer l’accessibilité à Neal Smith.

Plus précisément, la première phase du projet consisterait à paver la 129e rue Ouest Sud depuis l’autoroute 163 de l’Iowa jusqu’à la 96e avenue Sud Ouest, puis la 96e avenue Sud Ouest depuis la 129e rue Ouest Sud et tout au long de la route. Frietsch a déclaré que les routes seraient stabilisées avec du ciment et deux couches de scellement otta.

« La première phase consiste donc à faire ce « L » et à faire cette boucle de la route 163 jusqu’à la rue Pacific », a déclaré Frietsch à propos de la route qui mène directement au refuge depuis la South 96th Avenue West. « … Nous allons également y aller parce que nous avons plusieurs ponceaux-caissons dont les extrémités sont cassées, ce qui pose des problèmes d’érosion. »

Les pentes des talus sont également trop raides dans certaines zones. L’ingénieur du comté a déclaré que les équipes aplaniront ces pentes le long de ce corridor. La deuxième phase du projet – de la South 102nd Avenue West à la route d’entretien, et de la West 129th Street South à la South 102nd Avenue West – viendra plus tard.

« Nous avons ensuite un pont sur Walnut Creek sur la South 88th Avenue West que nous allons remplacer », a déclaré Frietsch. « À ce stade, je pense que le financement couvrira la première phase. Et je leur ai déjà dit qu’une fois la première phase terminée, nous devrons avoir une discussion. »

Les phases suivantes devraient être plus coûteuses. Frietsch a fait remarquer que lorsque le comté a reçu la subvention il y a quelques années, c’était avant que les prix ne montent en flèche.

« Ce que nous pensions pouvoir faire avec 2 à 3 millions de dollars, il nous en faut désormais presque 6 millions », a déclaré Frietsch. « Nous allons donc devoir en discuter avec eux après la première phase. Mais cet accord de financement nous permettra au moins d’aller de l’avant et de mener à bien cette première phase. »

Frietsch a déclaré que la première phase devrait être mise en service vers novembre ou décembre. Le problème auquel le comté est actuellement confronté concerne les servitudes temporaires nécessaires pour commencer la construction. Les superviseurs ont voté sur une servitude temporaire lors de la réunion du conseil du 27 août.

« Le plus gros obstacle que je constate actuellement concerne probablement nos servitudes de construction temporaires dont nous avons besoin pour les talus et les réparations des canalisations de ponceaux », a déclaré Frietsch. « Et je pense qu’il y a encore des problèmes avec les prélèvements environnementaux et d’autres choses qui nous retardent un peu. »

Jusqu’à présent, le plan prévoit de commencer les travaux d’ici 2025.

Le procureur du comté de Jasper, Scott Nicholson, a examiné l’accord de financement et a fait quelques suggestions. Frietsch a déclaré que certaines dispositions de l’accord avaient été modifiées. Par exemple, les premiers plans mentionnaient le « pavage », mais ce terme a depuis été supprimé pour donner plus de flexibilité au comté.

« Au départ, nous envisagions de faire du pavage en asphalte, mais ensuite, en raison des coûts, nous avons dû changer et aller un peu plus loin que ce que nous faisons réellement là-bas », a déclaré Frietsch. « Ce que nous faisons techniquement est considéré comme des « améliorations de surface »… C’est mieux que le gravier, mais pas aussi bien que le pavage. »