Financement des pertes et dommages pour dominer les pourparlers

“Considérer les pertes et les dommages comme une question secondaire n’est pas acceptable car c’est la réalité à laquelle des millions de personnes sont confrontées chaque jour”, a déclaré Harjeet Singh, responsable de la stratégie politique mondiale au Climate Action Network. Fida Hussein | AFP | Getty Images

Le succès ou l’échec de la conférence phare de l’ONU sur le climat dépendra probablement de la volonté des pays riches de fournir des réparations – une question très controversée et émotive qui est considérée comme un question fondamentale de la justice climatique. Le sommet sur le climat COP27 débute en Égypte à partir du 6 novembre. Le rassemblement annuel de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques verra plus de 30 000 délégués se réunir dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge pour discuter d’une action collective face à l’urgence climatique. Cela survient au milieu d’appels croissants pour que les pays riches indemnisent les nations vulnérables au climat alors qu’il devient plus difficile pour de nombreuses personnes de vivre en toute sécurité sur une planète qui se réchauffe. Les réparations, parfois appelées paiements pour “pertes et dommages”, devraient dominer les débats de la COP27, les diplomates de plus de 130 pays devant faire pression pour la création d’un mécanisme de financement dédié aux pertes et dommages. Ils soutiennent qu’un accord sur cette question est impératif alors que les impacts climatiques deviennent plus graves. Les pays riches, bien qu’ils représentent l’essentiel des émissions historiques de gaz à effet de serre, s’opposent depuis longtemps à la création d’un fonds pour faire face aux pertes et dommages. De nombreux décideurs politiques craignent que l’acceptation de la responsabilité ne déclenche une vague de poursuites judiciaires de la part des pays en première ligne de l’urgence climatique.

Si nous perdons la bataille de l’agenda, autant rentrer à la maison et oublier le reste de la COP car elle sera inutile face à ce qui se passe dans le monde sur le changement climatique. Salémul Huq Directeur de l’ICCCAD

Saleemul Huq, directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement, basé au Bangladesh, a déclaré qu’il s’attendait à une “lutte contre l’agenda” au début de la COP27 – dont le résultat, selon lui, sera essentiel à l’intégrité du sommet. Le financement pour faire face aux pertes et dommages est à l’ordre du jour provisoire de la conférence des Nations Unies sur le climat. Cependant, les décideurs politiques devront déterminer s’ils doivent l’adopter à l’ordre du jour officiel au début du sommet. Huq, un pionnier de la recherche et du plaidoyer sur les pertes et dommages, a déclaré qu’il craignait qu’une fois de plus les pays riches refusent d’approuver le soutien financier aux pays à revenu faible et intermédiaire extrêmement vulnérables à la crise climatique.

L’émissaire américain pour le climat, John Kerry, a déclaré que Washington “n’entraverait pas” les pourparlers sur les pertes et dommages à Charm el-Cheikh. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Par exemple, lors de la COP26 l’année dernière, les pays à revenu élevé ont bloqué une proposition d’organisme de financement des pertes et dommages, choisissant plutôt de s’engager dans un nouveau dialogue de trois ans pour les discussions sur le financement. Le soi-disant “Dialogue de Glasgow” a été vivement critiqué comme un programme sans plan clair ni résultat escompté. Huq a déclaré lors d’un webinaire hébergé par Carbon Brief que la bataille pour mettre le financement des pertes et dommages à l’ordre du jour officiel “va être le grand combat à venir à Charm el-Cheikh”. “Si nous perdons la lutte contre l’agenda, autant rentrer à la maison et oublier le reste de la COP car cela sera inutile face à ce qui se passe dans le monde sur le changement climatique”, a déclaré Huq. “C’est au-delà de l’atténuation et de l’adaptation maintenant”, a-t-il ajouté. « Pertes et dommages [funding] est de loin la question la plus importante qui doit être discutée et si la CCNUCC ne le fait pas, cela devient fondamentalement redondant.”

“Le test décisif pour le succès de la COP27”

La pression pour le paiement des pertes et dommages diffère du financement climatique orienté vers atténuation et adaptation. L’atténuation fait référence aux efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique, par exemple en passant des combustibles fossiles aux sources d’énergie renouvelables. L’adaptation, quant à elle, signifie se préparer aux effets néfastes de la crise climatique en agissant pour minimiser les dégâts. Ce sont deux piliers établis de l’action climatique. Le financement des pertes et dommages, quant à lui, est reconnu par beaucoup comme le troisième pilier de la politique climatique internationale.

Les pêcheurs à la ligne pêchent sur la rivière Sava dans des conditions de smog intense à Belgrade, en Serbie, le mardi 1er novembre 2022. Le smog crachant d’anciennes centrales électriques au charbon, d’automobiles obsolètes et de systèmes de chauffage fonctionnant avec des pneus en feu et du bois étouffe les Balkans à la fois littéralement et économiquement. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

S’exprimant deux semaines avant la COP27, l’envoyé américain pour le climat John Kerry a déclaré que Washington ne serait pas “obstruer» pourparlers sur les pertes et dommages à Charm el-Cheikh. Ses commentaires signifient que, pour la première fois, les États-Unis semblent disposés à discuter des réparations lors de la conférence des Nations Unies sur le climat. L’ouverture de Kerry aux pourparlers sur le financement des pertes et dommages a marqué un brusque changement de ton par rapport à seulement un mois plus tôt. S’exprimant lors d’une Événement du New York Times le 20 septembreKerry a suggéré que les États-Unis ne seraient pas prêts à indemniser les pays pour les pertes et les dommages qu’ils ont subis à la suite de l’urgence climatique. “Vous me dites le gouvernement dans le monde qui a des billions de dollars – parce que c’est ce que ça coûte”, a déclaré Kerry. Il a ajouté qu’il refusait de se sentir « coupable » de la crise climatique. “Il y a beaucoup de temps pour se disputer, pointer du doigt, faire n’importe quoi”, a déclaré Kerry. “Mais l’argent dont nous avons besoin en ce moment doit aller à l’adaptation, il doit aller au renforcement de la résilience, il doit aller à la technologie qui va sauver la planète.”

Un homme inspecte un champ dévasté dans le village de Ramdaspur touché par le cyclone Sitrang à Bhola sous Barishal, Division, Bangladesh, le 15 octobre 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Les partisans du financement des pertes et dommages soutiennent qu’il est nécessaire de tenir compte des impacts climatiques – y compris les ouragans, les inondations et les incendies de forêt ou les impacts à évolution lente tels que l’élévation du niveau de la mer – contre lesquels les pays ne peuvent pas se défendre car les risques sont inévitables ou les pays ne peuvent pas se le permettre. “C’est le test décisif pour le succès de la COP27”, a déclaré Harjeet Singh, responsable de la stratégie politique mondiale au Climate Action Network, qui comprend plus de 1 500 groupes de la société civile. “Considérer les pertes et les dommages comme une question secondaire n’est pas acceptable car c’est la réalité à laquelle des millions de personnes sont confrontées chaque jour”, a déclaré Singh lors du même webinaire, citant les inondations dévastatrices au Pakistan et graves sécheresses dans la Corne de l’Afrique. Singh a déclaré que la mobilisation politique sur le financement des pertes et dommages fait de la COP27 la COP la plus importante à ce jour. “Nous devons maintenant nous assurer qu’il offre la justice climatique que nous réclamons en créant un nouveau système de financement afin que nous puissions soutenir les personnes qui font face à l’urgence climatique maintenant.”

Qu’est-ce qu’une perte et un dommage ?

Il n’existe pas de définition internationalement reconnue des pertes et des dommages, mais il est généralement entendu qu’elle fait référence aux impacts économiques sur les moyens de subsistance et les biens, et aux pertes et dommages non économiques, tels que les pertes en vies humaines et les pertes de biodiversité. “Je pense que cela signifie différentes choses pour différentes personnes, mais globalement, je considérerais l’idée comme un financement pour lutter contre les impacts du changement climatique qui ne peuvent être évités par l’atténuation et l’adaptation”, a déclaré Rachel James, climatologue à l’Université de Bristol. , a déclaré à CNBC par téléphone. “Cela explique pourquoi c’est si important pour la justice climatique parce que nous n’avons pas de mécanisme ou de financement pour y faire face pour le moment – ​​et il est trop tard pour l’ignorer.”

James a déclaré que les pays du Sud chercheront à être rassurés en Égypte sur le fait que l’engagement de financement climatique de 100 milliards de dollars par les pays riches en 2009 pour aider les pays à faible revenu à atténuer et à s’adapter à l’urgence climatique sera respecté. “C’est tellement crucial parce que c’est une question de confiance”, a déclaré James. “Si nous ne pouvons même pas obtenir le financement pour l’adaptation et l’atténuation qui a déjà été promis, cela remet en question la capacité de lever des fonds supplémentaires.” Jusqu’à présent, un seul État membre de l’ONU s’est engagé à offrir une indemnisation des pertes et dommages aux zones les plus vulnérables au climat. Danemark annoncé à la mi-septembre qu’il soutiendrait les pays à faible revenu avec plus de 100 millions de couronnes danoises (13,3 millions de dollars). Nicola Sturgeon, premier ministre d’Ecosse, qui n’est pas membre de l’ONU, annoncé lors du sommet COP26 à Glasgow l’année dernière, un investissement symbolique de 1 million de livres sterling (1,15 million de dollars) dans le but d’encourager d’autres pays riches à emboîter le pas.

En quoi est-ce important?