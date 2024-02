Financement de Stormont : l’exécutif est invité à lever 113 millions de livres sterling dans le cadre de l’accord

Par Brendan Hughes et Eimear Flanagan

BBC News NI

13 février 2024, 10h56 GMT Mis à jour il y a 3 heures

Le gouvernement demande à l’exécutif d’Irlande du Nord de lever un minimum de 113 millions de livres sterling de fonds supplémentaires dans le cadre d’un montage financier du Trésor.

Cela devrait faire partie d’un budget équilibré pour le prochain exercice financier et d’un “plan visant à assurer des finances durables”, a déclaré le Bureau d’Irlande du Nord (NIO).

Michelle O’Neill a déclaré qu’aucun parti n’avait accepté des mesures telles que les redevances sur l’eau.

Plus tôt, le Parti social-démocrate et travailliste (SDLP) avait déclaré qu’il fallait faire preuve de transparence sur ce qui avait été convenu entre le gouvernement et l’exécutif d’Irlande du Nord en matière de collecte de recettes.

Le gouvernement a maintenant écrit au ministre des Finances, Caoimhe Archibald, pour lui exposer les détails du paquet.

Qu’a dit le gouvernement à propos du plan de 3,3 milliards de livres sterling ?

Le NIO a déclaré qu’il “contient des engagements intégrés pour assurer des progrès rapides pour la population d’Irlande du Nord”.

Cela comprenait “la publication et la mise en œuvre d’un plan visant à assurer des finances durables – y compris la réalisation d’un budget équilibré pour 2024-2025 en collectant un minimum de 113 millions de livres sterling grâce aux revenus générés localement”.

Il s’agissait également de « publier un plan d’infrastructure stratégique à long terme complet et chiffré, définissant les domaines d’action prioritaires et la manière dont il soutiendra la prospérité et la croissance ».

“Il appartiendra à l’exécutif d’Irlande du Nord de déterminer s’il envisagera une ligne d’action différente dans le cadre de son plan de développement durable pour fournir les services publics dont l’Irlande du Nord a besoin”, ajoute le texte.

Le gouvernement estimait précédemment que le montant de 113 millions de livres sterling pourrait être augmenté en augmentant le taux régional en Irlande du Nord de 15 %.

Les taux sont un impôt foncier qui aide à financer les services publics en Irlande du Nord.

Le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a déclaré que le plan “répond aux pressions budgétaires immédiates auxquelles est confronté l’exécutif rétabli et lui permet de prendre des mesures pour stabiliser rapidement les services publics, tout en augmentant les opportunités d’investissement et en améliorant les infrastructures”.

“Cela ouvre également la voie à une transformation vitale des services publics et offrira des récompenses salariales bien méritées aux travailleurs du secteur public”, a-t-il ajouté.

Mardi matin, Matthew O’Toole, membre de l’assemblée du SDLP et chef de l’opposition à Stormont, a déclaré que le public avait besoin de savoir ce qui avait été convenu.

Il a ajouté que c’était un problème si “cela n’a pas été défini noir sur blanc” ou si cela a été convenu et que les gens “soit n’en sont pas conscients, soit choisissent de ne pas s’en souvenir”.

“Cela n’inspire tout simplement pas, j’en ai peur, confiance au public qui est confronté à des services publics épouvantables et qui veut savoir quel est le plan pour les rétablir.”

M. O’Toole, qui préside également le comité des finances de Stormont, a déclaré au programme Good Morning Ulster de la BBC qu’il n’avait trouvé aucun détail écrit sur les termes du financement de 3,3 milliards de livres sterling.

Cependant, il a souligné une lettre envoyée la semaine dernière au Premier ministre Rishi Sunak par tous les partis exécutifs, qui mentionnait les préparatifs en matière de collecte de recettes.

M. O’Toole a déclaré qu’il s’agissait d’un “engagement écrit selon lequel ils (les partis exécutifs) l’examineront”.

Que dit exactement la lettre ?

Cette lettre indiquait que les responsables “allaient maintenant commencer le processus d’élaboration d’un plan de durabilité” qui, selon elle, mettrait l’accent sur “un financement supplémentaire (collecte de revenus et autres sources)” ainsi que sur la production de plans financiers.

Il reconnaît également que le gouvernement « s’est engagé à annuler les dettes existantes » à condition que l’exécutif « mette en œuvre un plan visant à assurer des finances et des services publics durables ».

Mais les partis ont fait valoir : « Nous sommes fermement convaincus que ces dettes existent principalement en raison du sous-financement des services publics. »

La lettre, signée par tous les ministres exécutifs, décrit l’accord de 3,3 milliards de livres sterling comme une « solution à court terme ».

“Il est clair que le montage financier actuel, à lui seul, ne fournit pas la base permettant à l’exécutif de fournir des services publics et des finances publiques durables”, a-t-il déclaré.

La collecte de revenus ne va pas disparaître, vous savez.

Qu’on le veuille ou non, il sera lié au programme financier de 3,3 milliards de livres sterling promis par le gouvernement. Mais nous ne savons pas à quel point les liens seront serrés.

C’est pourquoi les ministres de Stormont font désormais preuve de fermeté avant les négociations.

L’exécutif s’est engagé à élaborer un plan de dépenses, qui comprendra une augmentation des recettes, mais seulement si « le bon niveau de financement est fourni ».

Mais le gouvernement ne fournira ce financement que si l’exécutif explique comment il envisage d’augmenter les recettes.

La version Stormont d’un catch 22.

Le bureau exécutif est dirigé conjointement par la Première ministre Michelle O’Neill du Sinn Féin et la vice-première ministre Emma Little-Pengelly du Parti unioniste démocratique (DUP).

Les deux dirigeants ont déclaré ces derniers jours qu’il ne fallait pas demander au public de payer davantage pour des services publics médiocres ou en déclin en Irlande du Nord.

Mme O’Neill a appelé à un nouveau modèle de financement pour l’Irlande du Nord et a déclaré qu’elle ne prévoyait pas un échec dans les négociations en cours avec le gouvernement.

S’exprimant sur Good Morning Ulster, son collègue du Sinn Féin, John O’Dowd, a déclaré : « Je pense que tout le monde reconnaît que même si 3,3 milliards de livres sterling constituent un chiffre assez impressionnant, à première vue, ce n’est pas suffisant pour faire face au sous-financement du service public que nous avons connu. à laquelle nous avons été confrontés au cours de la dernière décennie. »

Aujourd’hui ministre de l’Infrastructure, M. O’Dowd a ajouté que l’exécutif était “unanime” dans son intention de revenir vers le gouvernement et le Trésor pour discuter “de la manière dont nous financerons correctement et durablement l’exécutif à l’avenir et ces discussions sont en cours”.

S’adressant à l’émission North West Today de la BBC, il a été demandé à Gary Middleton, membre de l’assemblée du DUP, si son parti et d’autres membres de l’exécutif avaient accepté d’envisager des mesures d’augmentation des revenus.

“Eh bien non, ce n’est pas ce que je comprends”, a-t-il répondu.

“Je pense que ce que tous les partis réclament, c’est un plan financier durable de la part de Westminster pour garantir que nous puissions payer pour nos travailleurs du secteur public et ceux qui sont en grève.