Financement d’atténuation des incendies de forêt recherché par la ville de Kelowna

Le personnel de la ville de Kelowna a demandé une subvention provinciale annuelle qui, si elle est acceptée, aidera à maintenir plusieurs programmes FireSmart en cours dans toute la communauté.

Une demande de subvention de 180 000 $ dans le cadre du programme d’investissement dans la résilience communautaire (CRI) de la province a été soumise le 20 janvier.

Les fonds seraient utilisés pour quatre activités principales, notamment un projet de modification du carburant dans le parc McKinley Mountain et la facilitation du programme de déchiquetage des débris résidentiels.

Il assure l’enlèvement de la végétation en bordure de rue des zones prioritaires FireSmart autour des maisons de la ville.

L’argent soutiendrait également un poste à durée déterminée existant au sein des Services des parcs pour fournir des activités du programme FireSmart, y compris des évaluations des risques pour toutes les infrastructures essentielles, ainsi que la participation à des activités régionales de sensibilisation FireSmart.

La ville dispose d’un plan communautaire de résilience aux incendies de forêt (CWRP), qui a été mis à jour en 2022, qui définit le risque d’incendie de forêt et identifie des mesures pour atténuer ces risques.

Le programme CRI vise à réduire le risque et l’impact des incendies de forêt sur les communautés de la Colombie-Britannique

De 2019 à 2022, Kelowna a reçu environ 500 000 $ pour mener à bien les activités liées aux recommandations du CWRP.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

