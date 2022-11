Finalistes nommés pour la présidence du Waubonnee Community College – Shaw Local

Le comité de recherche présidentiel du Waubonee Community College a sélectionné trois finalistes – Mark Cutris-Chavez du College of DuPage, Brian Knetl du Grand Rapids Community College et Jamal Scott du Waubonee Community College, selon un communiqué de presse.

Curtis-Chavez est actuellement prévôt au College of DuPage, Knetl est également prévôt et vice-président exécutif des affaires étudiantes universitaires au Grand Rapids Community College de Grand Rapids, Michigan, et Scott est vice-président de la stratégie et du développement communautaire. au Collège communautaire de Waubonnee.

Ces candidats passeront à l’étape suivante du processus de recherche, qui comprend des entretiens sur le campus.

Plus d’informations sur les finalistes sont disponibles sur waubonnee.edu/presidentssearch.

Waubonsee est à la recherche du cinquième président de l’histoire du collège, car Christine Sobek prendra sa retraite début janvier après 33 ans au collège et plus de 21 en tant que présidente, indique le communiqué.