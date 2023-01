Finalistes NFL MVP: Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Justin Jefferson parmi les cinq vainqueurs potentiels du MVP de la ligue | Nouvelles de la NFL

Jalen Hurts, Patrick Mahomes et Justin Jefferson sont parmi les cinq finalistes pour le MVP de la ligue dans la NFL cette saison

Patrick Mahomes, Jalen Hurts et Justin Jefferson figurent parmi les finalistes des prix du joueur le plus utile et du joueur offensif de l’année de l’Associated Press.

Les gagnants seront annoncés lors de l’événement NFL Honors le 9 février avant la semaine du Super Bowl, trois jours avant le Super Bowl LVII en Arizona le 12 février.

Joueur le plus utile : Josh Allen (Bills), Joe Burrow (Bengals) Jalen Hurts (Eagles), Justin Jefferson (Vikings), Patrick Mahomes (Chiefs)

Josh Allen (Bills), Joe Burrow (Bengals) Jalen Hurts (Eagles), Justin Jefferson (Vikings), Patrick Mahomes (Chiefs) Joueur offensif de l’année : Tyreek Hill (Dauphins), Jalen Hurts (Eagles), Justin Jefferson (Vikings), Patrick Mahomes (Chefs)

Tyreek Hill (Dauphins), Jalen Hurts (Eagles), Justin Jefferson (Vikings), Patrick Mahomes (Chefs) Joueur défensif de l’année : Nick Bosa (49ers), Chris Jones (Chiefs), Micah Parsons (Cowboys)

Nick Bosa (49ers), Chris Jones (Chiefs), Micah Parsons (Cowboys) Recrue offensive de l’année : Brock Purdy (49ers), Kenneth Walker III (Seahawks), Garrett Wilson (Jets)

Brock Purdy (49ers), Kenneth Walker III (Seahawks), Garrett Wilson (Jets) Recrue défensive de l’année : Sauce Gardner (Jets), Aidan Hutchinson (Lions), Tariq Woolen (Seahawks)

Sauce Gardner (Jets), Aidan Hutchinson (Lions), Tariq Woolen (Seahawks) Joueur de retour de l’année : Saquon Barkley (Giants), Christian McCaffrey (49ers), Geno Smith (Seahawks)

Saquon Barkley (Giants), Christian McCaffrey (49ers), Geno Smith (Seahawks) Entraîneur de l’année : Brian Daboll (Giants), Sean McDermott (Bills), Doug Pederson (Jaguars), Kyle Shanahan (49ers), Nick Sirianni (Eagles)

Brian Daboll (Giants), Sean McDermott (Bills), Doug Pederson (Jaguars), Kyle Shanahan (49ers), Nick Sirianni (Eagles) Entraîneur adjoint de l’année : Ben Johnson (Lions OC), DeMeco Ryans (49ers DC), Shane Steichen (Eagles OC)

Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, devrait affronter les Chiefs de Kansas City de Mahomes lors du match de championnat de l’AFC de dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, à partir de 23h30 – et le QB des Buffalo Bills Josh Allen sont également répertoriés comme finalistes pour le MVP de la ligue. Le receveur vedette des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, est candidat au titre de joueur offensif de l’année, mais pas MVP.

Un panel national de 50 membres des médias qui couvrent régulièrement la ligue a terminé le vote avant le début des séries éliminatoires en janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur certaines des meilleures pièces de Patrick Mahomes cette saison, dans sa tentative de décrocher son deuxième prix MVP. Un regard sur certaines des meilleures pièces de Patrick Mahomes cette saison, dans sa tentative de décrocher son deuxième prix MVP.

Mahomes, le joueur le plus utile de la NFL en 2018, a aidé Kansas City à établir un dossier de 14-3 en saison régulière, ce qui a valu aux Chiefs la tête de série n ° 1 de l’AFC. Mahomes a mené la NFL avec 5 250 verges par la passe et 41 touchés. Il a reçu 49 des 50 votes pour la première équipe AP All-Pro.

Philadelphia Eagles QB Hurts a récolté 3 701 verges par la passe, 760 verges au sol et 35 touchés combinés pour mener les Eagles à un dossier de 14-3 en saison régulière et à la tête de série n ° 1 de la NFC. Les Eagles accueillent les 49ers de San Francisco dimanche lors du match de championnat NFC – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 20h.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux de la saison 2022 de la NFL jusqu’à présent de l’espoir MVP, Jalen Hurts. Découvrez les meilleurs jeux de la saison 2022 de la NFL jusqu’à présent de l’espoir MVP, Jalen Hurts.

La star des Vikings du Minnesota, Jefferson, est le seul receveur nommé parmi les finalistes du MVP, après avoir mené la NFL avec 128 attrapés et 1 809 verges à sa troisième saison dans la ligue. Jefferson était l’un des deux choix unanimes pour AP All-Pro avec l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur les meilleures prises de Justin Jefferson des Vikings du Minnesota cette saison, le seul receveur large à crier de remporter le prix MVP. Un regard sur les meilleures prises de Justin Jefferson des Vikings du Minnesota cette saison, le seul receveur large à crier de remporter le prix MVP.

Le rusher de bord de San Francisco Nick Bosa, le plaqueur défensif des Chiefs Chris Jones et le rusher de bord des Cowboys de Dallas Micah Parsons sont les finalistes du prix du joueur défensif AP de l’année.

Bosa a mené la NFL avec 18 sacs et demi en 2022, Jones en a eu 15 et demi et Parsons 14 et demi en seulement sa deuxième année dans la ligue.

Brian Daboll, Sean McDermott, Doug Pederson, Kyle Shanahan et Nick Sirianni sont les cinq finalistes pour AP Coach of the Year.

Daboll a mené les Giants de New York à une fiche de 9-7-1 lors de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef. McDermott a livré un troisième titre consécutif de la division AFC Est à Buffalo et a superbement dirigé les Bills à travers l’arrêt cardiaque traumatique subi par l’un de leurs joueurs, Damar Hamlin, sur le terrain lors d’un match contre les Bengals lors de la semaine 17.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Damar Hamlin a reçu une ovation debout de la foule de Buffalo après avoir assisté à l’affrontement des Bills avec les Bengals de Cincinnati à peine 20 jours après avoir subi un arrêt cardiaque. Damar Hamlin a reçu une ovation debout de la foule de Buffalo après avoir assisté à l’affrontement des Bills avec les Bengals de Cincinnati à peine 20 jours après avoir subi un arrêt cardiaque.

Pederson, ancien vainqueur du Super Bowl avec les Eagles, a guidé les Jaguars de Jacksonville vers un dossier de 9-8 et le titre AFC South lors de sa première année avec l’équipe. Les Eagles de Sirianni, quant à eux, se préparent pour le match de championnat NFC dimanche dans lequel ils accueilleront les 49ers de Shanahan.

Le quart-arrière de San Francisco, Brock Purdy, est également en lice pour un prix, le choix de repêchage de septième ronde parmi les finalistes nommés pour la recrue offensive AP de l’année, avec le porteur de ballon des Seahawks de Seattle Kenneth Walker III et le receveur large des Jets de New York Garrett Wilson.

Purdy a gagné le surnom affectueusement intitulé de ‘Mr. Sans importance », en tant que dernier joueur sélectionné dans le repêchage – une tradition de la NFL depuis 1976 – mais il se retrouve sur le point de devenir le premier QB recrue à apparaître dans un Super Bowl et potentiellement le premier à en gagner un.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la recrue Brock Purdy, surnommé “Mr Irrelevant” de cette saison. Après avoir succédé à Jimmy Garoppolo en tant que quart-arrière des 49ers, il les a menés sur une séquence de sept victoires consécutives. Regardez les meilleurs jeux de la recrue Brock Purdy, surnommé “Mr Irrelevant” de cette saison. Après avoir succédé à Jimmy Garoppolo en tant que quart-arrière des 49ers, il les a menés sur une séquence de sept victoires consécutives.

Après avoir commencé la saison en tant que QB de troisième corde, Purdy est intervenu après les blessures du starter Trey Lance et du remplaçant Jimmy Garoppolo. Il a mené San Francisco à un dossier de 5-0 dans la séquence en tant que partant et a depuis remporté des victoires successives en séries éliminatoires pour réserver un voyage à Philadelphie pour le match de championnat NFC.

Le porteur de ballon des Seahawks Walker a mené toutes les recrues avec 1 050 verges au sol et neuf touchés, tandis que Wilson a mené toutes les recrues avec 83 attrapés et 1 103 verges en réception.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le demi de coin des Jets de New York, Sauce Gardner, parle à Sky Sports de l’énorme victoire de son équipe sur les Packers de Green Bay à Lambeau Field et de ses célébrations “cheesehead” par la suite. Le demi de coin des Jets de New York, Sauce Gardner, parle à Sky Sports de l’énorme victoire de son équipe sur les Packers de Green Bay à Lambeau Field et de ses célébrations “cheesehead” par la suite.

Le demi de coin des Jets Ahmad ‘Sauce’ Gardner, l’ailier défensif des Lions de Detroit Aidan Hutchinson et le demi de coin des Seahawks Tariq Woolen sont les finalistes pour la recrue défensive AP de l’année.

Le porteur de ballon Saquon Barkley des Giants de New York, le porteur de ballon des 49ers Christian McCaffrey et le quart-arrière des Seahawks Geno Smith sont les finalistes du joueur AP Comeback de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux du porteur de ballon des 49ers de San Francisco Christian McCaffrey de la saison 2022. Découvrez les meilleurs jeux du porteur de ballon des 49ers de San Francisco Christian McCaffrey de la saison 2022.

Le coordinateur offensif des Lions Ben Johnson, le coordinateur défensif des 49ers DeMeco Ryans et le coordinateur offensif des Eagles Shane Steichen sont les finalistes pour l’entraîneur adjoint AP de l’année.

C’était la première année du nouveau système de vote de l’AP. Les électeurs ont choisi les cinq premiers pour MVP et les trois premiers pour tous les autres prix. Pour MVP, les votes pour la première place valaient 10 points. Les votes de la deuxième à la cinquième place valaient cinq, trois, deux et un points.

Pour tous les autres prix, les votes pour la première place équivalaient à cinq points, les deuxièmes à trois et les troisièmes à un.

