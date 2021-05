Finalistes du Great British Menu 2021: Qui remportera le titre de champion des champions GBM?

QUATRE chefs fabuleux s’affronteront pour devenir le champion des champions du Great British Menu lors de la finale de la série CE SOIR.

Mais qui remportera le prix? Voici ce que nous savons.

BBC

De huit gagnants régionaux, quatre chefs sont maintenant désespérés de devenir le champion 2021 du Great British Menu[/caption]

Qui sont les finalistes du Great British Menu 2021?

Il y a quatre chefs en lice pour devenir champion GBM.

Huit cuisiniers sont à l’origine entrés dans la Finals Week – Stuart Collins, Roberta Hall-McCarron, Oli Marlow, Hywel Griffith, Alex Bond, Phelim O’Hagan, Dan McGeorge et Jude Kereama ont tous remporté leurs qualifications régionales respectives, mais seulement quatre ont réussi à remporter un endroit convoité au banquet.

Alex Bond (entrée), Roberta Hall-McCarron (cours de poisson), Oli Marlow (plat principal) et Daniel McGeorge (dessert) sont désormais en compétition pour devenir Champion of Champions.

Alex Bond (Nord-Est et Yorkshire)

BBC

Alex Bond a déjà remporté la couronne de starter[/caption]

Alex, qui a déjà remporté la finale des partants, est un autre concurrent de retour après avoir perdu la manche régionale contre Ruth Hansom en 2020.

Il cuisine professionnellement depuis plus de 20 ans et a travaillé dans plusieurs restaurants célèbres à travers le monde, remportant plus tard une étoile Michelin pour son restaurant à Nottingham – Alchemilla – en 2019.

Les savoureux produits d’Alex l’ont aidé à vaincre Tom Spenceley, Gareth Bartram et la championne de l’année dernière Ruth pour remporter le titre du Nord-Est et du Yorkshire.

Roberta Hall-McCarron (Ecosse)

BBC

La championne du poisson Roberta veut devenir la championne ultime de la cuisine[/caption]

Roberta, qui a déjà travaillé sous la direction du chef étoilé au guide Michelin Tom Kitchin, a fait un excellent début de la semaine finale en remportant la couronne de poisson.

Elle dirige The Little Chartroom à Édimbourg avec son mari, qui gère la façade de la maison.

Le menu de Roberta pour GBM est traditionnellement écossais avec un soupçon d’influence française, l’aidant à surmonter Stuart Ralston, Scott Smith et Amy Elles dans la chaleur de l’Écosse.

Oli Marlow (Londres et sud-est)

BBC

Oli peut-il préparer son chemin vers la victoire?[/caption]

Oli, 30 ans, travaille pour le vétéran du GBM Simon Rogan, qui a remporté la finale du dessert en 2012 et a été juge invité dans la série actuelle.

Le travail d’Oli l’a amené à travers le monde car il est l’actuel chef exécutif des chaînes Aulis et Roganic, qui ont des restaurants à Londres et à Hong Kong.

Son style de cuisine, basé sur la simplicité et les saveurs anglaises classiques, l’a aidé à vaincre Kim Ratcharoen, Tony Parkin et Ben Murphy à la couronne de Londres et du Sud-Est.

Dan McGeorge (Nord-Ouest)

BBC

Dan est-il l’homme pour gagner GBM?[/caption]

Dan, 30 ans, est deux fois demi-finaliste aux prix National Chef of the Year.

Il a décidé de poursuivre sa passion pour la cuisine en 2011 et est devenu le chef cuisinier du Rothay Manor à Ambleside, recevant un prix en 2020 qui récompense les moins de 30 ans les plus talentueux travaillant dans l’hôtellerie.

Le style de Dan utilise de bons produits régionaux, l’aidant à vaincre Kirk Haworth, Dave Critchley et Ashwani Rangta dans la chaleur du Nord-Ouest.

Quels chefs ont fait les huit derniers?

Stuart Collins (Centre)

BBC

Stuart veut gagner GBM[/caption]

Stuart, 37 ans, a cuisiné partout dans le monde et a travaillé avec des chefs de renom tels que Gary Rhodes et Gordon Ramsay.

Il a créé son propre restaurant en 2017 – Docket No.33 – dans le Shropshire, dans le but d’utiliser les meilleurs produits régionaux.

Le thème de cette série étant l’innovation, le menu du cuisinier a célébré les innovateurs scientifiques – l’aidant à vaincre Sabrina Gidda, Liam Dillon et Shannon Johnson en route vers la finale.

Hywel Griffith (Pays de Galles)

BBC

Hywel est l’un des meilleurs chefs du Pays de Galles[/caption]

Hywel est de retour cette année après avoir participé à la série 15 de GBM.

Le Gallois est chef depuis l’âge de 17 ans et a appris son métier chez Coleg Menai à Bangor avant d’ouvrir son restaurant étoilé au Michelin Beach House à Oxwich Bay il y a cinq ans.

Le style de cuisine de Hywel est gallois moderne, l’aidant à vaincre Nathan Davies, Ali Borer et Chris Cleghorn et à devenir le champion GBM de son pays pour la deuxième année consécutive.

Phelim O’Hagan (Irlande du Nord)

BBC

Phelim ramène-t-il le titre GBM en Irlande du Nord?[/caption]

Phelim a commencé sa carrière en tant que laveur de casseroles à l’âge de 14 ans avant de travailler comme chef au restaurant étoilé Michelin de Cliff House en Irlande, puis au restaurant Andrew Fairlie à Gleneagles, en Écosse.

Il travaille actuellement comme chef cuisinier sous le patron du chef Ian Orr – un ancien candidat au GBM – à Browns Bonds Hill à Derry.

Phelim est déjà allé plus loin que Ian, qui n’a pas réussi à sortir de la chaleur d’Irlande du Nord en 2013, et espère que ses techniques modernes de cuisine irlandaise lui assureront la victoire.

Jude Kereama (Sud-Ouest)

BBC

Jude tente de gagner GBM à la quatrième tentative[/caption]

Jude est un vétéran de GBM ayant déjà concouru en 2015, 2016 et 2018, remportant la manche du Sud-Ouest pour la première fois cette année.

Le chef expérimenté a passé de nombreuses années à travailler dans les meilleurs restaurants de Londres, plus récemment sous Anthony Worrall Thompson, avant de décider d’ouvrir ses propres restaurants à Cornwall.

Les restaurants Kota et Kota Kai ont remporté d’innombrables prix et le style de cuisine de Jude est influencé par son héritage maori, chinois et malais.

Qui remportera le champion des champions du Great British Menu 2021?

Les cuisiniers devront impressionner une poignée d’invités spéciaux et de juges s’ils veulent être couronnés vainqueurs.

Leur tâche est de créer un délicieux banquet en plein air qui célèbre l’innovation et l’invention britanniques.

La finale a été filmée à l’extérieur pour la première fois cette année en raison de la pandémie de Covid-19.

Les invités de la finale n’ont pas encore été révélés, mais les comédiens Phil Wang et Ed Gamble, l’artiste Zoe Laughlin et la légende du compte à rebours Carol Vorderman ont tous participé à la semaine finale.





Quand le Great British Menu est-il final à la télévision et comment le regarder?

L’épisode du champion des champions sera diffusé sur BBC2 à 20h (heure du Royaume-Uni) le vendredi 21 mai.

Si vous ne pouvez pas le regarder à ce moment-là, la finale sera disponible sur BBC iPlayer après sa diffusion.

Les 28 autres épisodes de la série 16 sont également disponibles à regarder sur la plateforme de streaming.