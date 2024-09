Finalistes d’America’s Got Talent : qui est en compétition pour remporter l’AGT 2024 ?

Après 18 épisodes, « America’s Got Talent » n’est plus qu’à un épisode de révéler qui remportera le grand prix d’un million de dollars. Au total, 10 artistes sont en compétition pour obtenir le vote des Américains lors de l’émission en direct de deux heures qui aura lieu le mardi 17 septembre. Les résultats seront révélés une semaine plus tard par l’animateur Terry Crews à la fin d’un autre épisode de deux heures.

Quatre des finalistes de « AGT » ont reçu un Golden Buzzer de l’un des juges lors de la phase des quarts de finale de la compétition, ce qui leur a valu une place dans le spectacle de ce soir : troupe de danse TRAVAUX AÉRIENS (choisi par Howie Mandel), Les acrobates d’Hakuna Matata (choisi par Sofia Vergara), voltigeurs Sébastien et Sonia (choisi par Simon Cowell) et chanteur Dee Dee Simon (choisi par Heidi Klum).

Les six autres prétendants au titre — groupe de danse Rue Brentchanteur Richard Goodallcomédien En savoir plus Jonasiacte de chien Roni Sagi et le rythmegroupe de drones Éléments du ciel et artiste du changement rapide Solange Kardinaly — a été sélectionné lors de la demi-finale de la semaine dernière.

Quatre de ces groupes avaient été sélectionnés pour les Golden Buzzers lors des auditions qui les avaient directement qualifiés pour les quarts de finale en direct : Brent Street (premier choix de Howie) ; Richard Goodall (premier choix de Heidi) ; Learnmore Jonasi (choix de Terry) ; Sky Elements (deuxième choix de Simon).

Avant le début de l'émission, n'oubliez pas de faire vos prédictions quant aux résultats.

