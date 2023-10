Finales WNBA : Liberty maintient ses espoirs de titre avec une victoire sur les Aces

Jonquel Jones a marqué 27 points et Breanna Stewart en a ajouté 20 pour aider le New York Liberty à battre les Las Vegas Aces 87-73 dimanche lors de la finale de la WNBA et forcer un match 4.

New York a connu des difficultés lors des deux premiers matchs contre les Aces à Las Vegas, mais les Liberty ont trouvé leur touche de tir lors du troisième match derrière Jones, qui a réussi quatre des 13 tirs à trois points de l’équipe.

Il s’agissait de la première victoire des Liberty en finale de la WNBA depuis le tir en demi-terrain de Teresa Weatherspoon lors du deuxième match contre Houston en 1999. Les Aces mènent 2-1 dans la série au meilleur des cinq et le match 4 aura lieu mercredi soir à New York. .

Le Liberty menait par trois à la mi-temps avant de marquer les huit premiers points du troisième quart-temps pour prendre une avance à deux chiffres, mettant debout la foule de 17 143 personnes. Ils menaient 61-50 après trois quarts-temps.

Derrière A’ja Wilson, les Aces se sont approchés à moins de six avant que Stewart ne frappe un sauteur de retournement et que Betnijah Laney ne vole le ballon à Jackie Young en demi-terrain et effectue un lay-up pour prolonger l’avance à 10.

Las Vegas n’a pas contesté le reste du match et le gardien vedette Chelsea Gray est retourné aux vestiaires au milieu du quatrième quart-temps après s’être blessé.

Kelsey Plum a marqué 29 points et Wilson a ajouté 16 points et 11 rebonds pour les Aces, qui cherchent à devenir la première équipe à remporter des titres consécutifs depuis les Los Angeles Sparks 2001-02. Cela fait suite à la victoire des Comets de Houston aux quatre premiers championnats de la WNBA.

Les Aces avaient remporté leurs sept premiers matchs en séries éliminatoires avec une moyenne de 17,3 points. Ils cherchaient à devenir la première équipe à obtenir une fiche de 8-0 en séries éliminatoires de la WNBA et la première à ne pas perdre un match depuis Seattle en 2020.

Les deux premiers matchs de la série, ainsi que les quatre rencontres de saison régulière, ont tous été des échecs, le match le plus serré étant une victoire de neuf points de New York à la fin du mois d’août. C’était la dernière défaite des As jusqu’à dimanche.

New York a connu des périodes de bon jeu en première mi-temps, soutenu par une foule à guichets fermés qui comprenait le commissaire de la NBA Adam Silver, les grands du basket-ball Dawn Staley, Sue Bird et Tony Parker, la musicienne Joan Jett, les acteurs Jason Sudeikis et Michael Shannon et le journaliste Robin Roberts. Les Liberty ont prolongé leur avance à 41-34 sur le lay-up de Jones avec 2:27 à jouer à la mi-temps avant que les Aces ne reviennent à 43-40 à la pause. Jones a récolté 16 points en première mi-temps tandis que Plum en a marqué 15.