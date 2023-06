Finales NBA: Novak Djokovic et la mascotte de Miami inspirent Heat pour le cinquième match crucial contre Denver Nuggets | Nouvelles de la NBA

Les Miami Heat recherchent l’inspiration partout où ils peuvent la trouver, y compris la victoire record d’un grand tennisman à Roland-Garros et même le rebond rapide de leur mascotte après quelques coups de poing au visage.

Jimmy Butler et le Heat pourraient être en baisse de 3-1 lors de la finale de la NBA contre les Nuggets avant le cinquième match lundi soir à Denver, mais ils ne se considèrent guère comme absents.

« (Notre conviction) est à un niveau record », a déclaré Butler, dont l’équipe espère éviter de voir les Nuggets célébrer leur premier titre NBA. « Ça a toujours été toute l’année. Ça le sera toujours. »

Dès le match d’ouverture, les Heat ont démontré leur racaille. Au début, c’était dans des mêlées les unes contre les autres au camp d’entraînement et plus tard pour gagner la tête de série n ° 8 en séries éliminatoires grâce à une deuxième chance dans le tournoi de play-in.

Ils ont éliminé Giannis Antetokounmpo et Milwaukee au premier tour, puis les New York Knicks, et ont rebondi lors du septième match à Boston après avoir gaspillé une avance de 3-0 lors de la finale de la Conférence Est.

Conclusion : Ils ont l’habitude de faire les choses à la dure.

Image:

L’attaquant des Miami Heat, Jimmy Butler, a déclaré que la confiance dans l’équipe était à son plus haut niveau malgré son déficit de 3-1





« Ils aiment les défis ultimes et la compétition ultime », a déclaré l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra.

« Les récits ne vont pas le décider. Quelles que soient les analyses sur le 3-1, cela ne va pas le décider. Cela va être décidé entre ces quatre lignes, dont le jeu peut arriver à quel jeu et finalement gagner au C’est ce que nos gars adorent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts du match 4 entre les Denver Nuggets et Miami Heat lors de la finale de la NBA, avec Aaron Gordon en vedette pour les Nuggets



Un peu de motivation va un long chemin, aussi. Ils ont été encouragés par le grand serbe Novak Djokovic qui a remporté dimanche son record masculin de 23e championnat du Grand Chelem en simple avec une victoire sur Casper Ruud.

Les Heat tentent de canaliser la conviction intérieure affichée par Djokovic alors qu’ils affrontent une autre vedette serbe dans le leader des Nuggets, Nikola Jokic.

« (Djokovic) a parlé de ce côté mental du jeu », a déclaré Spoelstra, qui n’avait aucune mise à jour sur la disponibilité de Tyler Herro, le gardien de tir de précision mis à l’écart par une blessure à la main. « Nous avons un groupe très têtu et provocant, et je pense que c’est bien d’avoir un peu de défi de temps en temps. »

Image:

L’entraîneur-chef des Miami Heat, Erik Spoelstra (à gauche), a parlé à ses joueurs du côté mental de la performance de Novak Djokovic





Pour la ténacité, les Heat n’ont pas besoin de chercher plus loin que leur mascotte, Burnie, qui a reçu deux coups de poing de l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor dans un sketch qui a conduit la personne en costume à consulter un médecin. Burnie pourrait cependant être de retour sur le terrain si le Heat forçait un sixième match à Miami jeudi.

« C’est de la ténacité du Miami Heat dont nous parlons », a déclaré Spoesltra à propos du retour de la mascotte. « Il aurait dû être autorisé à prendre le premier coup. Nous ne révélerons pas qui c’est, mais oui, il peut prendre un coup de poing et se relever. »

Les Nuggets ont la chaleur sur la toile, sans aucune envie de les laisser remonter. Pourtant, ils réalisent que ce ne sera pas facile.

Les jeux de clôture le sont rarement.

« De toute évidence, ils ont été mis en doute toute l’année et ils sont arrivés jusqu’ici pour une raison », a déclaré le garde / attaquant des Nuggets Bruce Brown, dont l’équipe a une fiche de 9-1 à domicile, avec le seul défaut du deuxième match contre Miami.

« Ça va être fou. Ça va être bruyant. Les fans vont probablement arriver tôt. Mais j’ai hâte. Je me nourris de leur énergie, alors j’espère que ce sera une grande soirée. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Conor McGregor a semblé prendre part à une escarmouche répétée avec Burnie des Miami Heat, mais il est apparu que la mascotte de l’équipe de la NBA avait en fait été assommée.



Les Nuggets ont l’histoire de leur côté. Sur les 36 équipes qui ont pris du retard 3-1 lors de la finale de la NBA, la seule à revenir pour remporter le titre était l’équipe de Cleveland 2016 dirigée par LeBron James contre Golden State.

Dans cette équipe des Cavaliers se trouvait Kevin Love, l’attaquant des Heat de 34 ans qui prêche que tout peut arriver.

« Vous devez vraiment prendre une possession à la fois », a déclaré Love. « C’est juste une possession, un quart, moitié-moitié. Il suffit de le faire par tous les moyens nécessaires et de comprendre le reste. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts du match 3 entre les Denver Nuggets et Miami Heat lors de la finale de la NBA, avec le duo des Nuggets Nikola Jokic et Jamal Murray impressionnant la nuit



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les faits saillants du match 2 entre les Miami Heat et les Denver Nuggets lors de la finale de la NBA, où les Miami Heat égalisent la série avec une rafale tardive au 4e quart-temps



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts du premier match entre les Miami Heat et les Denver Nuggets lors de la finale de la NBA, alors que le triple-double de Nikola Jokic a mené les Nuggets à la victoire



Butler ne pouvait pas être plus d’accord. Ne mentionnez pas les victoires morales et tout ce qu’ils ont accompli. C’est anneau ou buste.

« Toutes les chances, huitième tête de série – non, rien de tout cela n’a d’importance », a déclaré Butler. « Ce ne sont que deux très bonnes équipes de basket-ball. L’une doit remporter une victoire et l’autre trois. Espérons simplement que l’autre qui doit remporter trois victoires en obtiendra trois. »